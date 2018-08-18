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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3405340634073408

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 112
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
15%
17
знизяться на 10-25%
34%
38
знизяться на 25%-50%
26%
29
знизяться більше, ніж на 50%
14%
16
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 00:27

  flyman написав:
  Рыба-сом написав:
  Прохожий написав:и?
что не так?

Ну, подешевевшая нефть (потому что столько не надо => спрос падает => товар дешевеет), как и упавшая аренда в Киеве - это скорее индикатор неблагоприятной экономической ситуации 8)

да кому та нєфть нада,
якщо на вулицю ніззя,
а якщо очінь хочіццо,
то в намордніку.

Долярчики здобули разом.

Що "здобули"? Голову з напівпідвалу на двір висуньте, подивіться навколо: карантинні заходи по всьому світу, навіть в Африці.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 01:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Очень интересно: https://ain.ua/2020/02/24/ukrainka-ob-u ... te-v-ssha/
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 02:16

  airmax78 написав:Очень интересно: https://ain.ua/2020/02/24/ukrainka-ob-u ... te-v-ssha/

чушь необыкновенная
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
jj1981ua
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