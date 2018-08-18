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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 кві, 2020 00:27
flyman написав: Рыба-сом написав: Прохожий написав:
и?
что не так?
Ну, подешевевшая нефть (потому что столько не надо => спрос падает => товар дешевеет), как и упавшая аренда в Киеве - это скорее индикатор неблагоприятной экономической ситуации
да кому та нєфть нада,
якщо на вулицю ніззя,
а якщо очінь хочіццо,
то в намордніку.
Долярчики здобули разом.
Що "здобули"? Голову з напівпідвалу на двір висуньте, подивіться навколо: карантинні заходи по всьому світу, навіть в Африці.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
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