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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3407340834093410>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 112
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
15%
17
знизяться на 10-25%
34%
38
знизяться на 25%-50%
26%
29
знизяться більше, ніж на 50%
14%
16
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 10:49

  change_pm написав:
  investorkiev написав:... возможно в турборежиме пройдет реформа по децентрализации, в стихийной так сказать форме

Реформа може спочатку відбутись де факто, а не де юре :)

Я б на місці різних польщ, угорщин і румуній вже б готовав гумантарні конвої...
бо допомога потрібна вже, а іліта тіки про розпіл думає...

да вы, батенька, сепаратист!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 10:57

investorkiev

Я гуманіст. Вважаю, що всі люди повинні поважати один одного, а іліта рвати "тельняшку" за свою країну.
Якщо іліта не шмогла, дивись історію України до 30 років 20 сторіччя. І я ж вже казав про 5 років на зміни.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 11:26

  Serg-ik написав:что будет через полгода
лагерь продавца: ну что, кризис прошёл, выставляем за прежние 50К
лагерь покупателя: ну что, 3 куе из котлеты проели, готовы взять за 47, но с торгом, потому что бакс подорожал
Выход?
Идите работать? Подождём еще год
Фиг с вами, давайте 45?


мне вот интересно - а может рынок недвижки открыться гэпом вниз?? Вот как курс доллара. Наверное если бы были доходные дома и компания выходила с рынка и выставила сразу много объектов то такое бы произошло. Или если примут закон о прогрессивном налогообложении недвижки без отсрочки и все эти успешные лендлорды выстроятся на кассе...
striped
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 11:44

  UA написав:Сейчас депозиты населения в пересчете на доллары по текущему курсу около 20 млрд долларов.
В 2008 и 2014 депозиты населения в пересчете на доллары по текущему курсу были на уровне 40 млрд. долларов.
При этом сейчас собственно валютных депо около 30%. В 2008 и 2014 было около половины.
Почему так?
Низкие ставки по депо (особенно в валюте) в последние годы стимулировали людей сберегать в бетоне, а не на депо. Моду на лордизм ещё пару месяцев назад всё помнят?))
Имеем максимально забетонированое население с минимумом кеша.

Подтверждаю на своем примере.
Раньше кризисы имели какие-то маяки. 07-08 вакханалия на РН и доходность валютных депо превосходила доходность аренды. В 13 летом я пробежался по просмотрам, думая что-то купить (я предпочитаю покупать в конце лета в разгар сезнного несезона), но цены были заоблачные. Летом 13-ого как раз был ажиотаж на рынке, когда сметали все. Был четкий индикатор - проедание резервов и искуственное сдерживание курса было очевидно. На валютной ветке все сидели в долларе и обсуждали не рванет ли, а когда рванет. Ставки по депо были около 8% без налогов.

Пандемия и кризис 20-ого случился как гром среди ясного неба. Еще в прошлом году покупал вторичку и никаких туч на горизонте не было. Ставки по депо делали этот инструмент совершенно не интересным, поэтому у меня на начало года не было ни одного депо, но достаточно бетона.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 11:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:мне вот интересно - а может рынок недвижки открыться гэпом вниз?? Вот как курс доллара.

Нет. При отсутствии кредитов накопления и спрос никуда не делись. Накопления не обнулились. Сейчас все на паузе и не известно, что будет с ценами потом. Лично мне кажется, что когда все придет в норму, восстановление будет таким же быстрым, как падение. Рынок, из-за своей инерционности, не успеет существенно просесть.
Новостройки и до кризиса еле строились, а сейчас не будут оттягивать деньги со вторички и не будут выбрасывать новые готовые квартиры на рынок.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 11:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

После карантина мне кажется, что количество наших заробитчан только увеличится. Естественная убыль будет подстегнута пандемией - спрос упал+предложение увеличилось - куда идем? Опять же, цены (хоть и нелинейно,но) коррелируются с доходами - доходы упадут, "ипотека" - даже слово такое забудут. Куда цены восстановятся?
striped
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 11:58

  Vlad442 написав:
  striped написав:мне вот интересно - а может рынок недвижки открыться гэпом вниз?? Вот как курс доллара.

Нет. При отсутствии кредитов накопления и спрос никуда не делись. Накопления не обнулились. Сейчас все на паузе и не известно, что будет с ценами потом. Лично мне кажется, что когда все придет в норму, восстановление будет таким же быстрым, как падение. Рынок, из-за своей инерционности, не успеет существенно просесть.
Новостройки и до кризиса еле строились, а сейчас не будут оттягивать деньги со вторички и не будут выбрасывать новые готовые квартиры на рынок.

Строить будут. Себестоимость строительства упала и в гривне и в долларе. Рынок труда изменился. Вопрос платежеспособного спроса на новостройки, в условиях падения арендного рынка, остается открытым.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

striped написав:После карантина мне кажется, что количество наших заробитчан только увеличится. Естественная убыль будет подстегнута пандемией - спрос упал+предложение увеличилось - куда идем? Опять же, цены (хоть и нелинейно,но) коррелируются с доходами - доходы упадут, "ипотека" - даже слово такое забудут. Куда цены восстановятся?
І навіщо Вам при такому п..цу квартира?

Тоді необхідно думати, що поїсти і на ребра вдягнути.

Якщо Ви не побачили, то ціни дуже низькі і це чомусь не радує всіх. Візьміть умовну Березань. Радості від ціни в 3 тисячі доларів за умовне домоволодіння нуль.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:03

  striped написав:После карантина мне кажется, что количество наших заробитчан только увеличится. Естественная убыль будет подстегнута пандемией - спрос упал+предложение увеличилось - куда идем? Опять же, цены (хоть и нелинейно,но) коррелируются с доходами - доходы упадут, "ипотека" - даже слово такое забудут. Куда цены восстановятся?

Цена это баланс спроса и предложения. Сейчас нет ни того, ни другого. Каким этот баланс будет завтра, никто не знает. Можно наугад накидать аргументов как на одну чашу весов, так и на другую.
За полгода карантина переформатируется и рынок аренды.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:22

  Vlad442 написав:
  striped написав:После карантина мне кажется, что количество наших заробитчан только увеличится. Естественная убыль будет подстегнута пандемией - спрос упал+предложение увеличилось - куда идем? Опять же, цены (хоть и нелинейно,но) коррелируются с доходами - доходы упадут, "ипотека" - даже слово такое забудут. Куда цены восстановятся?

Цена это баланс спроса и предложения. Сейчас нет ни того, ни другого. Каким этот баланс будет завтра, никто не знает. Можно наугад накидать аргументов как на одну чашу весов, так и на другую.
За полгода карантина переформатируется и рынок аренды.


Какая связь роста заробитчанства и эпидемии?
Пока видим обратную кореляцию: в условиях карантина около 10% заробитчан вернулись и сидят тут: границы то закрыты. И не факт что откроются сразу по окончанию карантина.

Более того: заробитчан из Киева может 1%, а может и 0.1%. Это все проблемы регионов, они обречены на вымирание, они лишь ресурс для роста Киева и заробитчанства, они просто поставляют новую нефть на рынок аренды.
investorkiev
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