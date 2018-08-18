change_pm написав:
Реформа може спочатку відбутись де факто, а не де юре
Я б на місці різних польщ, угорщин і румуній вже б готовав гумантарні конвої...
бо допомога потрібна вже, а іліта тіки про розпіл думає...
да вы, батенька, сепаратист!
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Додано: Суб 04 кві, 2020 10:49
да вы, батенька, сепаратист!
Додано: Суб 04 кві, 2020 10:57
investorkiev
Я гуманіст. Вважаю, що всі люди повинні поважати один одного, а іліта рвати "тельняшку" за свою країну.
Якщо іліта не шмогла, дивись історію України до 30 років 20 сторіччя. І я ж вже казав про 5 років на зміни.
Додано: Суб 04 кві, 2020 11:26
мне вот интересно - а может рынок недвижки открыться гэпом вниз?? Вот как курс доллара. Наверное если бы были доходные дома и компания выходила с рынка и выставила сразу много объектов то такое бы произошло. Или если примут закон о прогрессивном налогообложении недвижки без отсрочки и все эти успешные лендлорды выстроятся на кассе...
Додано: Суб 04 кві, 2020 11:44
Подтверждаю на своем примере.
Раньше кризисы имели какие-то маяки. 07-08 вакханалия на РН и доходность валютных депо превосходила доходность аренды. В 13 летом я пробежался по просмотрам, думая что-то купить (я предпочитаю покупать в конце лета в разгар сезнного несезона), но цены были заоблачные. Летом 13-ого как раз был ажиотаж на рынке, когда сметали все. Был четкий индикатор - проедание резервов и искуственное сдерживание курса было очевидно. На валютной ветке все сидели в долларе и обсуждали не рванет ли, а когда рванет. Ставки по депо были около 8% без налогов.
Пандемия и кризис 20-ого случился как гром среди ясного неба. Еще в прошлом году покупал вторичку и никаких туч на горизонте не было. Ставки по депо делали этот инструмент совершенно не интересным, поэтому у меня на начало года не было ни одного депо, но достаточно бетона.
Додано: Суб 04 кві, 2020 11:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нет. При отсутствии кредитов накопления и спрос никуда не делись. Накопления не обнулились. Сейчас все на паузе и не известно, что будет с ценами потом. Лично мне кажется, что когда все придет в норму, восстановление будет таким же быстрым, как падение. Рынок, из-за своей инерционности, не успеет существенно просесть.
Новостройки и до кризиса еле строились, а сейчас не будут оттягивать деньги со вторички и не будут выбрасывать новые готовые квартиры на рынок.
Додано: Суб 04 кві, 2020 11:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
После карантина мне кажется, что количество наших заробитчан только увеличится. Естественная убыль будет подстегнута пандемией - спрос упал+предложение увеличилось - куда идем? Опять же, цены (хоть и нелинейно,но) коррелируются с доходами - доходы упадут, "ипотека" - даже слово такое забудут. Куда цены восстановятся?
Додано: Суб 04 кві, 2020 11:58
Строить будут. Себестоимость строительства упала и в гривне и в долларе. Рынок труда изменился. Вопрос платежеспособного спроса на новостройки, в условиях падения арендного рынка, остается открытым.
Додано: Суб 04 кві, 2020 12:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
І навіщо Вам при такому п..цу квартира?
Тоді необхідно думати, що поїсти і на ребра вдягнути.
Якщо Ви не побачили, то ціни дуже низькі і це чомусь не радує всіх. Візьміть умовну Березань. Радості від ціни в 3 тисячі доларів за умовне домоволодіння нуль.
Всім процвітання!
Додано: Суб 04 кві, 2020 12:03
Цена это баланс спроса и предложения. Сейчас нет ни того, ни другого. Каким этот баланс будет завтра, никто не знает. Можно наугад накидать аргументов как на одну чашу весов, так и на другую.
За полгода карантина переформатируется и рынок аренды.
Додано: Суб 04 кві, 2020 12:22
Какая связь роста заробитчанства и эпидемии?
Пока видим обратную кореляцию: в условиях карантина около 10% заробитчан вернулись и сидят тут: границы то закрыты. И не факт что откроются сразу по окончанию карантина.
Более того: заробитчан из Киева может 1%, а может и 0.1%. Это все проблемы регионов, они обречены на вымирание, они лишь ресурс для роста Киева и заробитчанства, они просто поставляют новую нефть на рынок аренды.
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