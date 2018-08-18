Додано: Суб 04 кві, 2020 11:44

UA написав: Сейчас депозиты населения в пересчете на доллары по текущему курсу около 20 млрд долларов.

В 2008 и 2014 депозиты населения в пересчете на доллары по текущему курсу были на уровне 40 млрд. долларов.

При этом сейчас собственно валютных депо около 30%. В 2008 и 2014 было около половины.

Почему так?

Низкие ставки по депо (особенно в валюте) в последние годы стимулировали людей сберегать в бетоне, а не на депо. Моду на лордизм ещё пару месяцев назад всё помнят?))

Имеем максимально забетонированое население с минимумом кеша. Сейчас депозиты населения в пересчете на доллары по текущему курсу около 20 млрд долларов.В 2008 и 2014 депозиты населения в пересчете на доллары по текущему курсу были на уровне 40 млрд. долларов.При этом сейчас собственно валютных депо около 30%. В 2008 и 2014 было около половины.Почему так?Низкие ставки по депо (особенно в валюте) в последние годы стимулировали людей сберегать в бетоне, а не на депо. Моду на лордизм ещё пару месяцев назад всё помнят?))Имеем максимально забетонированое население с минимумом кеша.

Подтверждаю на своем примере.Раньше кризисы имели какие-то маяки. 07-08 вакханалия на РН и доходность валютных депо превосходила доходность аренды. В 13 летом я пробежался по просмотрам, думая что-то купить (я предпочитаю покупать в конце лета в разгар сезнного несезона), но цены были заоблачные. Летом 13-ого как раз был ажиотаж на рынке, когда сметали все. Был четкий индикатор - проедание резервов и искуственное сдерживание курса было очевидно. На валютной ветке все сидели в долларе и обсуждали не рванет ли, а когда рванет. Ставки по депо были около 8% без налогов.Пандемия и кризис 20-ого случился как гром среди ясного неба. Еще в прошлом году покупал вторичку и никаких туч на горизонте не было. Ставки по депо делали этот инструмент совершенно не интересным, поэтому у меня на начало года не было ни одного депо, но достаточно бетона.