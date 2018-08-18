|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 04 кві, 2020 12:52
hume написав: artlife написав: Прохожий написав:
дешевая нефть всегда было хорошо для экономики
или парадигма уже поменялась?
зы: напомните цену нефти летом 2008...)
Дешевая нефь хорошо для экономик с высокой добавленной стоимостью.
А для сырьевых экономик, к которым мы относимся, это плохо, так как подешевение нефти, как правило, вызывает подешевение коммодов в целом, включая наши чугуний и пшоно.
На сегодня пшоно практически на хаях за последние 5 лет, нефть же на дне. Об чём спор? ждем разворот пшона на юг?
Речь не ео локальных колебаниях и краткосрочных шипах, а о многолетней корреляции. И не только о сельхозпродукции, а о коммодах в целом, включая минеральные ресурсы, которые экспортирует Украина (например, руда).
Да, и к концу года нефть будет стоить 40 баксов. Запомните этот твит.
-
artlife
-
-
- Повідомлень: 318
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 кві, 2020 12:57
airmax78 написав: jj1981ua написав:
чушь необыкновенная
Да понятное дело. Следующее интервью у вас возьмут - вы им расскажете о своей жизни и успехах.
Но меня больше цифры в контексте ветки интересовали. НЙ - понятно что и цена недвиги и аренда в далеком космосе.
Удивила зп как для такой креативной работы фактически на передовой мирового дизайна и рекламы. Как-то очень скромно. Настолько скромно, что девушка не может себе позволить снять отдельную квартиру. Очень удивлен.
Да, тоже удивился низкой зарплате. 50 тыс в год получает обычный нормальный менеджер по продажам сельхозтехники в деревне (которых десятки тысяч), а тут топ клуб в самом авангарде глобального уровня.
-
artlife
-
-
- Повідомлень: 318
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 кві, 2020 13:09
Нашли вчерашнюю студентку, наняли в малоизвестную, но перспективную компанию дизайнером. Работает на резюме. Журналисты преподносят как историю успеха.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6272
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1015 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 кві, 2020 13:11
artlife написав:
Да, тоже удивился низкой зарплате. 50 тыс в год получает обычный нормальный менеджер по продажам сельхозтехники в деревне (которых десятки тысяч), а тут топ клуб в самом авангарде глобального уровня.
На Доу и Аин целые серии статей о том как плохо в США, Канаде, Польше, Франции итд. Местные галеры не заинтересованы в оттоке ИТ специалистов. Поэтому выходят всевозможные статьи.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3335
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 579 раз.
- Подякували: 685 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18170
|2937630
|
Суб 04 кві, 2020 05:37
rjkz
|
|12
|11714
|
Чет 12 бер, 2020 16:14
detec
|
|464
|195907
|
|