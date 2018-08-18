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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3407340834093410

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 112
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
15%
17
знизяться на 10-25%
34%
38
знизяться на 25%-50%
26%
29
знизяться більше, ніж на 50%
14%
16
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:52

  hume написав:
  artlife написав:
  Прохожий написав:дешевая нефть всегда было хорошо для экономики
или парадигма уже поменялась?
зы: напомните цену нефти летом 2008...)

Дешевая нефь хорошо для экономик с высокой добавленной стоимостью.
А для сырьевых экономик, к которым мы относимся, это плохо, так как подешевение нефти, как правило, вызывает подешевение коммодов в целом, включая наши чугуний и пшоно.

На сегодня пшоно практически на хаях за последние 5 лет, нефть же на дне. Об чём спор? ждем разворот пшона на юг?


Речь не ео локальных колебаниях и краткосрочных шипах, а о многолетней корреляции. И не только о сельхозпродукции, а о коммодах в целом, включая минеральные ресурсы, которые экспортирует Украина (например, руда).
Да, и к концу года нефть будет стоить 40 баксов. Запомните этот твит. :)
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:57

  airmax78 написав:
  jj1981ua написав:
  airmax78 написав:Очень интересно: https://ain.ua/2020/02/24/ukrainka-ob-u ... te-v-ssha/

чушь необыкновенная

Да понятное дело. Следующее интервью у вас возьмут - вы им расскажете о своей жизни и успехах.
Но меня больше цифры в контексте ветки интересовали. НЙ - понятно что и цена недвиги и аренда в далеком космосе.
Удивила зп как для такой креативной работы фактически на передовой мирового дизайна и рекламы. Как-то очень скромно. Настолько скромно, что девушка не может себе позволить снять отдельную квартиру. Очень удивлен.


Да, тоже удивился низкой зарплате. 50 тыс в год получает обычный нормальный менеджер по продажам сельхозтехники в деревне (которых десятки тысяч), а тут топ клуб в самом авангарде глобального уровня.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 13:09

Нашли вчерашнюю студентку, наняли в малоизвестную, но перспективную компанию дизайнером. Работает на резюме. Журналисты преподносят как историю успеха.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 13:11

  artlife написав:Да, тоже удивился низкой зарплате. 50 тыс в год получает обычный нормальный менеджер по продажам сельхозтехники в деревне (которых десятки тысяч), а тут топ клуб в самом авангарде глобального уровня.

На Доу и Аин целые серии статей о том как плохо в США, Канаде, Польше, Франции итд. Местные галеры не заинтересованы в оттоке ИТ специалистов. Поэтому выходят всевозможные статьи.
BIGor
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  #<1 ... 3407340834093410
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