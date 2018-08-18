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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 кві, 2020 16:19
Хомякоид написав: trololo написав:
это значит, что всего у него 6 квартир, 4 уже получили скидку
С математикой я понял у вас как с немецким. 7 квартир.
Трололо незачет, хомякоид зачет. Видишь, трололо, это наглядный пример как ты разбираешься в математике, немецком, двигателях и авто, геополитике, вирусологии и т.д.
Не 7, а кратно 7.
В стояке не бывает 7 квартир, это какой-то низкоэтажник
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investorkiev
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Додано: Суб 04 кві, 2020 16:30
hume написав: investorkiev написав:
Ладно, провел работу по опросу арендаторов и (возможному) снижению аренды.
Итого результаты:
14% - в полной ж - даже не знают что делать,
29% - упали доходы/урезали з/п, получили скидку43% - норм, скидку не давал
14% - пока в процессе общения.
Что значит 43% - скидку не давал?
Вероятно, это значит, что арендаторы постеснялись спросить, а арендодатели не форсируют события. Наверно опрос проводился среди арендодателей, поэтому - норм.
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Richi
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Додано: Суб 04 кві, 2020 16:35
striped написав:
мне вот интересно - а может рынок недвижки открыться гэпом вниз?? Вот как курс доллара. Наверное если бы были доходные дома и компания выходила с рынка и выставила сразу много объектов то такое бы произошло. Или если примут закон о прогрессивном налогообложении недвижки без отсрочки и все эти успешные лендлорды выстроятся на кассе...
Резкого падения не будет. Как уже говорили, народ до последнего держится за дешевеющие активы. "Я в 2007 году брал за 150 тыс.! Как же я теперь продам за 50?". Закредитованность минимальна. Будет медленное сползание. Насколько? - зависит от глубины кризиса. Пока что мы в самом его начале.
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Gastarbaiter
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Додано: Суб 04 кві, 2020 16:43
Richi написав: hume написав: investorkiev написав:
Ладно, провел работу по опросу арендаторов и (возможному) снижению аренды.
Итого результаты:
14% - в полной ж - даже не знают что делать,
29% - упали доходы/урезали з/п, получили скидку43% - норм, скидку не давал
14% - пока в процессе общения.
Что значит 43% - скидку не давал?
Вероятно, это значит, что арендаторы постеснялись спросить, а арендодатели не форсируют события. Наверно опрос проводился среди арендодателей, поэтому - норм.
да, +- это хотел спросить.
Они вообще просили скидку? то есть поезд просто едет дальше (потому что все молчат), или вы, зная место работы арендатора, гордо отказали в скидке и пригрозили, если ещё раз об этом речь зайдёт, поднять на 15%.
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hume
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Додано: Суб 04 кві, 2020 16:50
Vlad442 написав:
Раньше кризисы имели какие-то маяки. 07-08 вакханалия на РН и доходность валютных депо превосходила доходность аренды. В 13 летом я пробежался по просмотрам, думая что-то купить (я предпочитаю покупать в конце лета в разгар сезнного несезона), но цены были заоблачные. Летом 13-ого как раз был ажиотаж на рынке, когда сметали все. Был четкий индикатор - проедание резервов и искуственное сдерживание курса было очевидно. На валютной ветке все сидели в долларе и обсуждали не рванет ли, а когда рванет. Ставки по депо были около 8% без налогов.
Пандемия и кризис 20-ого случился как гром среди ясного неба. Еще в прошлом году покупал вторичку и никаких туч на горизонте не было. Ставки по депо делали этот инструмент совершенно не интересным, поэтому у меня на начало года не было ни одного депо, но достаточно бетона.
Да, кризис в таком виде никто не мог предугадать. Но макропоказатели США и ЕС
в течении 2019 года как бы намекали. Так что и без вируса скоро бы случилось. Что касается влияния мирового кризиса на украинскую экономику, то тут не нужно быть Нострадамусом: 4 из 6 основных источников валюты (метал, гастрики, ИТ и ОВГЗ) будут усыхать.
Вы не видели туч потому что просто не хотели их видеть.
Так же и сейчас: мировые рынки отрастают после просадки 2 недели назад, но никто не хочет видеть приближения второй волны.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 16:56
investorkiev написав:
Ладно, провел работу по опросу арендаторов и (возможному) снижению аренды.
Итого результаты:
14% - в полной ж - даже не знают что делать,
29% - упали доходы/урезали з/п, получили скидку
43% - норм, скидку не давал
14% - пока в процессе общения.
Выводы - у тебя 7 квартир
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Додано: Суб 04 кві, 2020 17:04
striped написав:
Резкого падения не будет Как уже говорили, народ до последнего держится за дешевеющие активы. "Я в 2007 году брал за 150 тыс.! Как же я теперь продам за 50?". Закредитованность минимальна. Будет медленное сползание. Насколько? - зависит от глубины кризиса. Пока что мы в самом его начале.
Может так оказаться, что в долларе оно не подешевеет, а сам доллар обесценится в разы и золото будет 5000, а серебро 150.
З.Ы. А что сейчас рынок закрыт? Нотариусы не работают? Для кого тогда объявления?
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Додано: Суб 04 кві, 2020 17:07
Vlad442 написав:
Летом 13-ого как раз был ажиотаж на рынке, когда сметали все. Был четкий индикатор - проедание резервов и искуственное сдерживание курса было очевидно. На валютной ветке все сидели в долларе и обсуждали не рванет ли, а когда рванет. Ставки по депо были около 8% без налогов.
8%? По-моему, в 13-м ставки в валюте были по 12%, а в гривне и 25 давали.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 17:35
striped написав:
как правильно сказали выше - точку зрения определяет место сидения. Влад заинтересован чтобы его инвестиции как минимум не сильно усохли
- он приводит аргументы "за" рост. Мне интересно угадать где будет находиться "справедливый" уровень цен, когда отыграют факторы разогрева либо поддержания рынка, потому что КРЖН это действительно исключение в общенациональном масштабе.
На самом деле Владу все равно до тех пор, пока он не собирается продавать, а он не собирается.
Поэтому я могу спокойно смотреть на рынок и воспринимать факторы как за падение, так и за рост.
Если бы у меня была машина времени и возможность перенестись на год назад, продать и положить зеленые под матрас, я бы этого не сделал, потому что не ожидаю падение цены, которое перекроет потери от расходов на продажу, покупку (купить всегда дорого, продать дешево) и потерю аренды за год.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 17:37
hxbbgaf написав: Vlad442 написав:
Летом 13-ого как раз был ажиотаж на рынке, когда сметали все. Был четкий индикатор - проедание резервов и искуственное сдерживание курса было очевидно. На валютной ветке все сидели в долларе и обсуждали не рванет ли, а когда рванет. Ставки по депо были около 8% без налогов.
8%? По-моему, в 13-м ставки в валюте были по 12%, а в гривне и 25 давали.
Видно, что у вас не было депозитов в 13-ом. Такие ставки были в 14-ом (до налогов).
13 и 14 это две большие разницы.
Помню в 12-ом почти на все свободные деньги накупил валютных купонных ОВГЗ под 9,2 (насколько помню) процента в долларах. Ставки по годовым долларовым депо в нормальных банках были чуть меньше.
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Vlad442
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