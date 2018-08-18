RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3410341134123413

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 112
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
15%
17
знизяться на 10-25%
34%
38
знизяться на 25%-50%
26%
29
знизяться більше, ніж на 50%
14%
16
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:19

  Хомякоид написав:
  trololo написав:
это значит, что всего у него 6 квартир, 4 уже получили скидку :mrgreen:


С математикой я понял у вас как с немецким. 7 квартир.

Трололо незачет, хомякоид зачет. Видишь, трололо, это наглядный пример как ты разбираешься в математике, немецком, двигателях и авто, геополитике, вирусологии и т.д.
Не 7, а кратно 7.

В стояке не бывает 7 квартир, это какой-то низкоэтажник
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2139
З нами з: 06.03.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:30

  hume написав:
  investorkiev написав:Ладно, провел работу по опросу арендаторов и (возможному) снижению аренды.

Итого результаты:
14% - в полной ж - даже не знают что делать,
29% - упали доходы/урезали з/п, получили скидку
43% - норм, скидку не давал
14% - пока в процессе общения.

Что значит 43% - скидку не давал?

Вероятно, это значит, что арендаторы постеснялись спросить, а арендодатели не форсируют события. Наверно опрос проводился среди арендодателей, поэтому - норм.
Richi
 
Повідомлень: 1385
З нами з: 25.09.08
Подякував: 578 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:35

  striped написав:мне вот интересно - а может рынок недвижки открыться гэпом вниз?? Вот как курс доллара. Наверное если бы были доходные дома и компания выходила с рынка и выставила сразу много объектов то такое бы произошло. Или если примут закон о прогрессивном налогообложении недвижки без отсрочки и все эти успешные лендлорды выстроятся на кассе...

Резкого падения не будет. Как уже говорили, народ до последнего держится за дешевеющие активы. "Я в 2007 году брал за 150 тыс.! Как же я теперь продам за 50?". Закредитованность минимальна. Будет медленное сползание. Насколько? - зависит от глубины кризиса. Пока что мы в самом его начале.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1363
З нами з: 26.02.18
Подякував: 366 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:43

  Richi написав:
  hume написав:
  investorkiev написав:Ладно, провел работу по опросу арендаторов и (возможному) снижению аренды.

Итого результаты:
14% - в полной ж - даже не знают что делать,
29% - упали доходы/урезали з/п, получили скидку
43% - норм, скидку не давал
14% - пока в процессе общения.

Что значит 43% - скидку не давал?

Вероятно, это значит, что арендаторы постеснялись спросить, а арендодатели не форсируют события. Наверно опрос проводился среди арендодателей, поэтому - норм.

да, +- это хотел спросить.

Они вообще просили скидку? то есть поезд просто едет дальше (потому что все молчат), или вы, зная место работы арендатора, гордо отказали в скидке и пригрозили, если ещё раз об этом речь зайдёт, поднять на 15%.
hume
 
Повідомлень: 6308
З нами з: 27.12.12
Подякував: 600 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:50

  Vlad442 написав:Раньше кризисы имели какие-то маяки. 07-08 вакханалия на РН и доходность валютных депо превосходила доходность аренды. В 13 летом я пробежался по просмотрам, думая что-то купить (я предпочитаю покупать в конце лета в разгар сезнного несезона), но цены были заоблачные. Летом 13-ого как раз был ажиотаж на рынке, когда сметали все. Был четкий индикатор - проедание резервов и искуственное сдерживание курса было очевидно. На валютной ветке все сидели в долларе и обсуждали не рванет ли, а когда рванет. Ставки по депо были около 8% без налогов.

Пандемия и кризис 20-ого случился как гром среди ясного неба. Еще в прошлом году покупал вторичку и никаких туч на горизонте не было. Ставки по депо делали этот инструмент совершенно не интересным, поэтому у меня на начало года не было ни одного депо, но достаточно бетона.

Да, кризис в таком виде никто не мог предугадать. Но макропоказатели США и ЕС
в течении 2019 года как бы намекали. Так что и без вируса скоро бы случилось. Что касается влияния мирового кризиса на украинскую экономику, то тут не нужно быть Нострадамусом: 4 из 6 основных источников валюты (метал, гастрики, ИТ и ОВГЗ) будут усыхать.
Вы не видели туч потому что просто не хотели их видеть.
Так же и сейчас: мировые рынки отрастают после просадки 2 недели назад, но никто не хочет видеть приближения второй волны.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1363
З нами з: 26.02.18
Подякував: 366 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:56

  investorkiev написав:Ладно, провел работу по опросу арендаторов и (возможному) снижению аренды.

Итого результаты:
14% - в полной ж - даже не знают что делать,
29% - упали доходы/урезали з/п, получили скидку
43% - норм, скидку не давал
14% - пока в процессе общения.

Выводы - у тебя 7 квартир :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 4817
З нами з: 19.07.08
Подякував: 596 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:04

  striped написав:Резкого падения не будет Как уже говорили, народ до последнего держится за дешевеющие активы. "Я в 2007 году брал за 150 тыс.! Как же я теперь продам за 50?". Закредитованность минимальна. Будет медленное сползание. Насколько? - зависит от глубины кризиса. Пока что мы в самом его начале.

Может так оказаться, что в долларе оно не подешевеет, а сам доллар обесценится в разы и золото будет 5000, а серебро 150.
З.Ы. А что сейчас рынок закрыт? Нотариусы не работают? Для кого тогда объявления?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21599
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 2202 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:07

  Vlad442 написав:Летом 13-ого как раз был ажиотаж на рынке, когда сметали все. Был четкий индикатор - проедание резервов и искуственное сдерживание курса было очевидно. На валютной ветке все сидели в долларе и обсуждали не рванет ли, а когда рванет. Ставки по депо были около 8% без налогов.

8%? По-моему, в 13-м ставки в валюте были по 12%, а в гривне и 25 давали.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21599
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 2202 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:35

  striped написав:как правильно сказали выше - точку зрения определяет место сидения. Влад заинтересован чтобы его инвестиции как минимум не сильно усохли - он приводит аргументы "за" рост. Мне интересно угадать где будет находиться "справедливый" уровень цен, когда отыграют факторы разогрева либо поддержания рынка, потому что КРЖН это действительно исключение в общенациональном масштабе.

На самом деле Владу все равно до тех пор, пока он не собирается продавать, а он не собирается.
Поэтому я могу спокойно смотреть на рынок и воспринимать факторы как за падение, так и за рост.
Если бы у меня была машина времени и возможность перенестись на год назад, продать и положить зеленые под матрас, я бы этого не сделал, потому что не ожидаю падение цены, которое перекроет потери от расходов на продажу, покупку (купить всегда дорого, продать дешево) и потерю аренды за год.
Vlad442
 
Повідомлень: 6274
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1016 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:37

  hxbbgaf написав:
  Vlad442 написав:Летом 13-ого как раз был ажиотаж на рынке, когда сметали все. Был четкий индикатор - проедание резервов и искуственное сдерживание курса было очевидно. На валютной ветке все сидели в долларе и обсуждали не рванет ли, а когда рванет. Ставки по депо были около 8% без налогов.

8%? По-моему, в 13-м ставки в валюте были по 12%, а в гривне и 25 давали.

Видно, что у вас не было депозитов в 13-ом. Такие ставки были в 14-ом (до налогов).
13 и 14 это две большие разницы.
Помню в 12-ом почти на все свободные деньги накупил валютных купонных ОВГЗ под 9,2 (насколько помню) процента в долларах. Ставки по годовым долларовым депо в нормальных банках были чуть меньше.
Vlad442
 
Повідомлень: 6274
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1016 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3410341134123413
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, flyman, len і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1816, 1817, 1818
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18176 2938247
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 кві, 2020 17:09
hxbbgaf
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
12 11715
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 16:14
detec
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
464 195912
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 20:35
nadaPups

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.