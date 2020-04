Додано: Суб 04 кві, 2020 21:25

Trast написав: adeges написав: Richi написав: Арендная ставка будет составлять не более 3% от стоимости, как во всё мире. Вы знаете хоть 1 страну, где можно получать с недвижимости доход 6-8% без активного участия? Фонды не предлагать (c) То что было несколько лет в Украине - это временный перекос, который периодически возникал в разных странах в тот или иной период, но краткосрочно. Теперь маятник качнётся обратно и все эти квартиры к конце Троещины или в ЖК Вонючка - станут чемоданом без ручки.

Арендная ставка будет составлять не более 3% от стоимости, как во всё мире. Вы знаете хоть 1 страну, где можно получать с недвижимости доход 6-8% без активного участия? Фонды не предлагать (c) То что было несколько лет в Украине - это временный перекос, который периодически возникал в разных странах в тот или иной период, но краткосрочно. Теперь маятник качнётся обратно и все эти квартиры к конце Троещины или в ЖК Вонючка - станут чемоданом без ручки.



Доходность 3% обозначает, что к нас станет ох-но дорогая недвижимость, а не очень дешёвая аренда.



Так что при 3% квартиры на конце Троещины станут на вес золота. Доходность 3% обозначает, что к нас станет ох-но дорогая недвижимость, а не очень дешёвая аренда.Так что при 3% квартиры на конце Троещины станут на вес золота.

Я знаю, що якщо відїхати від Киіва на 100 км то там сама дорога нерухомість, бо рент за комуналку



Я про те, що малий процентаж від ренти нерухомості має особисте підгрунтя і аж ніяк, як ви вирвшили.

Справді посмішили. Я знаю, що якщо відїхати від Киіва на 100 км то там сама дорога нерухомість, бо рент за комуналкуЯ про те, що малий процентаж від ренти нерухомості має особисте підгрунтя і аж ніяк, як ви вирвшили.Справді посмішили.



Вы не понимаете, что такое yield и что такое cap rate и очевидно не знаете, что такое NOI, где там сидит коммуналка, и какое это все имеет отношение к value. Поэтому вас легко рассмешить. Это пройдет Вы не понимаете, что такое yield и что такое cap rate и очевидно не знаете, что такое NOI, где там сидит коммуналка, и какое это все имеет отношение к value. Поэтому вас легко рассмешить. Это пройдет

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California