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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 341634173418341934203421>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 113
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
15%
17
знизяться на 10-25%
34%
38
знизяться на 25%-50%
27%
30
знизяться більше, ніж на 50%
14%
16
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:20

  adeges написав:
  Richi написав:Арендная ставка будет составлять не более 3% от стоимости, как во всё мире. Вы знаете хоть 1 страну, где можно получать с недвижимости доход 6-8% без активного участия? Фонды не предлагать (c) То что было несколько лет в Украине - это временный перекос, который периодически возникал в разных странах в тот или иной период, но краткосрочно. Теперь маятник качнётся обратно и все эти квартиры к конце Троещины или в ЖК Вонючка - станут чемоданом без ручки.


Доходность 3% обозначает, что к нас станет ох-но дорогая недвижимость, а не очень дешёвая аренда.

Так что при 3% квартиры на конце Троещины станут на вес золота.


Або попит на оренду впаде в пол, і відповідно ставки впадуть вдвічі.

Плюс зроблять чітке адміністрування податку з доходу по оренді.
Востаннє редагувалось xio13 в Суб 04 кві, 2020 21:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пока что однушки у метро по 40 куе.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/hozyay ... HBdRA.html
Гостинка 29 м² за 39500 уе.
Еще и 1-й этаж. Люди не думают как будут от зомбаков обороняться.
Востаннє редагувалось BIGor в Суб 04 кві, 2020 21:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Что будет сейчас? Быстрый обвал или медленное сползание - хз. Людям больше не нужна будет недвижимость? Богатым людям не нужна будет недвижимость бизнес-класса? Стандарты недвиги бизнес-класса снова изменятся и квартира в центре города в доме модными мопами и 4мя квартирами на этаже не будет стоить ничего? В Киеве не останется богатых людей?

Вот Вы сейчас опять знаете ответы, но ставите вопросы.
Быстрый обвал или медленный? Какое для Вас это имеет значение, если Вы на рост уже не ставите. Т.е. вопрос только в скорости обвала.
Богатым людям недвижимость? Да она у них есть с большим запасом и они в неё просто вкладывают деньги. Посмотрите на Грушевского 9. Стоят квартиры в стадии ``после строителей``. Наверно так же думали.
Стандарты изменятся? Конечно изменятся. Кому, как не Вам знать, что найти нормальную квартиру, даже за дорого - это проблема.
В Киеве останутся богатые люди, но почему Вы решили, что им нужна будет Ваша квартира? Почему Вы решили, что центр - это наше всё. Например, когда меня попросили помочь с поиском квартиры (человек был из другого города и мне приходилось ездить на просмотры), то из всего увиденного (бюджет был высокий) мне больше понравились квартиры на Оболонской набережной в клубных домах. На этаже, так же 4 квартиры, что-то около 5-6 этажей, паркинг под домом, окна на Днепр, камин, пешеходная зона, кафе, ухоженная территория и пр. Для Вас Рыбальский в 200 м. от жд моста в пром. зоне - лакшери. У всех разные понятия и стандарты.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:25

  Trast написав:
  adeges написав:
  Richi написав:Арендная ставка будет составлять не более 3% от стоимости, как во всё мире. Вы знаете хоть 1 страну, где можно получать с недвижимости доход 6-8% без активного участия? Фонды не предлагать (c) То что было несколько лет в Украине - это временный перекос, который периодически возникал в разных странах в тот или иной период, но краткосрочно. Теперь маятник качнётся обратно и все эти квартиры к конце Троещины или в ЖК Вонючка - станут чемоданом без ручки.


Доходность 3% обозначает, что к нас станет ох-но дорогая недвижимость, а не очень дешёвая аренда.

Так что при 3% квартиры на конце Троещины станут на вес золота.

Я знаю, що якщо відїхати від Киіва на 100 км то там сама дорога нерухомість, бо рент за комуналку
:)
Я про те, що малий процентаж від ренти нерухомості має особисте підгрунтя і аж ніяк, як ви вирвшили.
Справді посмішили.


Вы не понимаете, что такое yield и что такое cap rate и очевидно не знаете, что такое NOI, где там сидит коммуналка, и какое это все имеет отношение к value. Поэтому вас легко рассмешить. Это пройдет :)
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:28

  airmax78 написав:...Стандарты недвиги бизнес-класса снова изменятся и квартира в центре города в доме модными мопами и 4мя квартирами на этаже не будет стоить ничего? В Киеве не останется богатых людей?

останутся.
только купят у вас ровно за столько, за сколько купили вы. это если очень-очень повезёт.
но ведь план был другой, не так ли? перепродать с наваром минимум 50%, чтобы уже наверняка отбить убытки и (і) наконец-то купить простое, но своё жилье, без всяких мопов и лифтов в подвал, с обычными мокрыми фасадами и навесными кондёрами; (іі) чтобы осталось немного денег на первую в жизни однушку в вонючке под аренду. или на две.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:33

  Vlad442 написав:
  Richi написав:3) Арендная ставка будет составлять не более 3% от стоимости, как во всё мире. Вы знаете хоть 1 страну, где можно получать с недвижимости доход 6-8% без активного участия? Фонды не предлагать (c) То что было несколько лет в Украине - это временный перекос, который периодически возникал в разных странах в тот или иной период, но краткосрочно. Теперь маятник качнётся обратно и все эти квартиры к конце Троещины или в ЖК Вонючка - станут чемоданом без ручки.

Рентабельность аренды снижается, когда все хорошо, ипотека, дешевые деньги. Тогда надуваются цены на недвигу.
Если в стране Ж, то, как показывает практика, цены продажи падают сильней аренды и рентабельность увеличивается.

Всё верно, только Вашу прибыль отожмёт повышение коммуналки и ужесточение налоговых правил. Простой пример: раньше ГАИ поймали, штраф выписали - забил. Сейчас ГАИ поймали, штраф выписал - и вопрос не стоит т.к. данный идут в суд, в исполнительную службу и арестовывают счета. Стричь лендлордов - это самый простой и эффективный способ пополнения казны, т.к. у Вас нет варианта для манёвра. Есть надежда, что богатые мира сего, так же в бетоне и не будут копать себе яму. Но они смогут перевести всю недвижку на компании и уйти от налогов, а вот как быть Трибекам?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:36

  Richi написав:
  airmax78 написав:Что будет сейчас? Быстрый обвал или медленное сползание - хз. Людям больше не нужна будет недвижимость? Богатым людям не нужна будет недвижимость бизнес-класса? Стандарты недвиги бизнес-класса снова изменятся и квартира в центре города в доме модными мопами и 4мя квартирами на этаже не будет стоить ничего? В Киеве не останется богатых людей?

Вот Вы сейчас опять знаете ответы, но ставите вопросы.
Быстрый обвал или медленный? Какое для Вас это имеет значение, если Вы на рост уже не ставите. Т.е. вопрос только в скорости обвала.
Богатым людям недвижимость? Да она у них есть с большим запасом и они в неё просто вкладывают деньги. Посмотрите на Грушевского 9. Стоят квартиры в стадии ``после строителей``. Наверно так же думали.
Стандарты изменятся? Конечно изменятся. Кому, как не Вам знать, что найти нормальную квартиру, даже за дорого - это проблема.
В Киеве останутся богатые люди, но почему Вы решили, что им нужна будет Ваша квартира? Почему Вы решили, что центр - это наше всё. Например, когда меня попросили помочь с поиском квартиры (человек был из другого города и мне приходилось ездить на просмотры), то из всего увиденного (бюджет был высокий) мне больше понравились квартиры на Оболонской набережной в клубных домах. На этаже, так же 4 квартиры, что-то около 5-6 этажей, паркинг под домом, окна на Днепр, камин, пешеходная зона, кафе, ухоженная территория и пр. Для Вас Рыбальский в 200 м. от жд моста в пром. зоне - лакшери. У всех разные понятия и стандарты.

Зачем же Вы так со знакомыми? Как-то у меня в голове не складывается картина бизнес-класса с отваливающимся фасадом, %%30 которого уже зашиты пенопластом по облицовочному кирпичу, утыканный кондерами и с МОПами а-ля Оркада. Даже вид на Днепр, боюсь, не компенсирует этого.
P.S. Так что, Ваша рекомендация сливать за сколько дают?
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 04 кві, 2020 21:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:36

  xio13 написав:
  adeges написав:
  Richi написав:Арендная ставка будет составлять не более 3% от стоимости, как во всё мире. Вы знаете хоть 1 страну, где можно получать с недвижимости доход 6-8% без активного участия? Фонды не предлагать (c) То что было несколько лет в Украине - это временный перекос, который периодически возникал в разных странах в тот или иной период, но краткосрочно. Теперь маятник качнётся обратно и все эти квартиры к конце Троещины или в ЖК Вонючка - станут чемоданом без ручки.


Доходность 3% обозначает, что к нас станет ох-но дорогая недвижимость, а не очень дешёвая аренда.

Так что при 3% квартиры на конце Троещины станут на вес золота.


Або попит на оренду впаде в пол, і відповідно ставки впадуть вдвічі.

Плюс зроблять чітке адміністрування податку з доходу по оренді.


в кризис растут риски, поэтому требуемая инвестором норма доходности становится выше.

норма доходности в недвижимости упрощенно определяется ставкой капитализации, т.е. отношение чисто операционной прибыли к стоимости актива. рост стоимости самого актива служит приятным бонусом, который приводит у превышению прибыльности над ставкой капмтализации при ожиданиях роста стоимости актива. в кризис нет ожиданий роста стоимости актива. поэтому ставка капитализации - это верхняя граница нормы доходности.

как я писал выше, эта норма растет в кризис. другими словами, если падает аренда, то стоимость актива должна упасть еще больше

буду рад, если вы приведете примеры обратного
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:36

  airmax78 написав:Я это все уже проходил на своей шкуре дважды. 2008й - застреваю в недострое, который я купил в 2006 по 760, а в начале 2008 года он продавался по 1700. Я протупил, не выпрыгнул. Ок. Ждал сдачи до 2011. В 2009м предлагали па 500. Не продал. Продал в 2011 па 1100.
Историю с Голосухой все знают.
Что будет сейчас? Быстрый обвал или медленное сползание - хз. Людям больше не нужна будет недвижимость? Богатым людям не нужна будет недвижимость бизнес-класса? Стандарты недвиги бизнес-класса снова изменятся и квартира в центре города в доме модными мопами и 4мя квартирами на этаже не будет стоить ничего? В Киеве не останется богатых людей?

На ринку після Карантину, якщо він взагалі закінчиться і не переросте в щось більше і гірше, залишуться тільки продавці, які весь цей час єри " солодких цін" , дуже прагнули стати арендодаацями, але ж..

Я на гілці Акурта і тут писав, і Акурт писав, що в нашій державі все потрібно робити швидче, а головне вчасно , як увійти, так і вийти.
Тому, хто вважає, що нерухомість це пасивний прибуток, залишається ні з чим.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:44

  adeges написав:в кризис растут риски, поэтому требуемая инвестором норма доходности становится выше.

норма доходности в недвижимости упрощенно определяется ставкой капитализации, т.е. отношение чисто операционной прибыли к стоимости актива. рост стоимости самого актива служит приятным бонусом, который приводит у превышению прибыльности над ставкой капмтализации при ожиданиях роста стоимости актива. в кризис нет ожиданий роста стоимости актива. поэтому ставка капитализации - это верхняя граница нормы доходности.

как я писал выше, эта норма растет в кризис. другими словами, если падает аренда, то стоимость актива должна упасть еще больше

буду рад, если вы приведете примеры обратного


Окей.
В Києві є гаражи в кооперативах, ціна яких 4000-6000$.
А здають їх максимум за 25$, при тому що орендодавець плате за оьслуговування охорону і тд, 5-7$.

Порахуйте сквльки мільйонів років оренда окупе їх вартість.

Гараж коло Фарм Компанії Дарниця. І автівок купа, а гаражи нафіг не треба.

Скоро оренду квартир чекатиме така ж ситуація як з гаражами...
Востаннє редагувалось xio13 в Суб 04 кві, 2020 21:45, всього редагувалось 1 раз.
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