Додано: Суб 04 кві, 2020 21:23

airmax78 написав: Что будет сейчас? Быстрый обвал или медленное сползание - хз. Людям больше не нужна будет недвижимость? Богатым людям не нужна будет недвижимость бизнес-класса? Стандарты недвиги бизнес-класса снова изменятся и квартира в центре города в доме модными мопами и 4мя квартирами на этаже не будет стоить ничего? В Киеве не останется богатых людей? Что будет сейчас? Быстрый обвал или медленное сползание - хз. Людям больше не нужна будет недвижимость? Богатым людям не нужна будет недвижимость бизнес-класса? Стандарты недвиги бизнес-класса снова изменятся и квартира в центре города в доме модными мопами и 4мя квартирами на этаже не будет стоить ничего? В Киеве не останется богатых людей?

Вот Вы сейчас опять знаете ответы, но ставите вопросы.Быстрый обвал или медленный? Какое для Вас это имеет значение, если Вы на рост уже не ставите. Т.е. вопрос только в скорости обвала.Богатым людям недвижимость? Да она у них есть с большим запасом и они в неё просто вкладывают деньги. Посмотрите на Грушевского 9. Стоят квартиры в стадии ``после строителей``. Наверно так же думали.Стандарты изменятся? Конечно изменятся. Кому, как не Вам знать, что найти нормальную квартиру, даже за дорого - это проблема.В Киеве останутся богатые люди, но почему Вы решили, что им нужна будет Ваша квартира? Почему Вы решили, что центр - это наше всё. Например, когда меня попросили помочь с поиском квартиры (человек был из другого города и мне приходилось ездить на просмотры), то из всего увиденного (бюджет был высокий) мне больше понравились квартиры на Оболонской набережной в клубных домах. На этаже, так же 4 квартиры, что-то около 5-6 этажей, паркинг под домом, окна на Днепр, камин, пешеходная зона, кафе, ухоженная территория и пр. Для Вас Рыбальский в 200 м. от жд моста в пром. зоне - лакшери. У всех разные понятия и стандарты.