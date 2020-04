Додано: Суб 04 кві, 2020 21:55

xio13 написав: adeges написав: в кризис растут риски, поэтому требуемая инвестором норма доходности становится выше.



норма доходности в недвижимости упрощенно определяется ставкой капитализации, т.е. отношение чисто операционной прибыли к стоимости актива. рост стоимости самого актива служит приятным бонусом, который приводит у превышению прибыльности над ставкой капмтализации при ожиданиях роста стоимости актива. в кризис нет ожиданий роста стоимости актива. поэтому ставка капитализации - это верхняя граница нормы доходности.



как я писал выше, эта норма растет в кризис. другими словами, если падает аренда, то стоимость актива должна упасть еще больше



Окей.

В Києві є гаражи в кооперативах, ціна яких 4000-6000$.

А здають їх максимум за 25$, при тому що орендодавець плате за оьслуговування охорону і тд, 5-7$.



Порахуйте сквльки мільйонів років оренда окупе їх вартість.



Гараж коло Фарм Компанії Дарниця. І автівок купа, а гаражи нафіг не треба.



