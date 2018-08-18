Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:...Это такой информационный шум - если на него обращать внимание, то нужно сидеть в подвале на долларах, закатанных в стеклянные банки.
так вы и так сидите в подвале. только вместо долларов, закатанных в банках, у вас бетонометры с перспективой снижения рыночной стоимости и потенциальным демпингом со стороны конкурентов по арендному ценообразованию.
и будет сейчас цена хоть $2500/метр - всё равно не продадите. из банальной жадности, если какой-то очередной максик станет упоительно разгонять бред очередных трибек про очередные ракеты. то есть, чисто пенсионный фонд. зато капиталист.
и случись что, не дай Бог, конечно, сидящий в подвале распакует свою банку и через 2 часа потратит. а вы будете ставить 50% дисконт к рыночной цене.
Стоит ли во время кризиса покупать недвижимость https://blogs.korrespondent.net/blog/business/4213084/ Мне предлагают вложить деньги в недвижимость. И анонсируют, что "только наша недвижимость не подешевеет в ходе мирового кризиса". То есть волшебная она такая: вся подешевеет, а эта - нет
Так и вижу Исаака Ньютона на базаре, торгующего яблоками. На прилавке - табличка: "Все яблоки падают на землю, а мои - нет".
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Trast написав:Тому, хто вважає, що нерухомість це пасивний прибуток, залишається ні з чим.
Все? Или за коммуналку кто-то сможет сдать?
Richi написав:Всё верно, только Вашу прибыль отожмёт повышение коммуналки и ужесточение налоговых правил. Простой пример: раньше ГАИ поймали, штраф выписали - забил. Сейчас ГАИ поймали, штраф выписал - и вопрос не стоит т.к. данный идут в суд, в исполнительную службу и арестовывают счета. Стричь лендлордов - это самый простой и эффективный способ пополнения казны, т.к. у Вас нет варианта для манёвра. Есть надежда, что богатые мира сего, так же в бетоне и не будут копать себе яму. Но они смогут перевести всю недвижку на компании и уйти от налогов, а вот как быть Трибекам?
Почему же до этого не дошли руки последние 30 лет?
Для того, чтобы собирать большие налоги, нужно сильное государство. Слабое государство довольствуется маленькими налогами - лишь бы платили. Отсюда всякие ЕН. Если/когда дойдут деньги до сбора налога с арендодателей, то это вначале будет легкий не напрягающий налог. Иначе арендодателей из тени не вытянуть.
airmax78 написав:...Стандарты недвиги бизнес-класса снова изменятся и квартира в центре города в доме модными мопами и 4мя квартирами на этаже не будет стоить ничего? В Киеве не останется богатых людей?
останутся. только купят у вас ровно за столько, за сколько купили вы. это если очень-очень повезёт. но ведь план был другой, не так ли? перепродать с наваром минимум 50%, чтобы уже наверняка отбить убытки и (і) наконец-то купить простое, но своё жилье, без всяких мопов и лифтов в подвал, с обычными мокрыми фасадами и навесными кондёрами; (іі) чтобы осталось немного денег на первую в жизни однушку в вонючке под аренду. или на две.
Я, вообще-то, не планировал перепродавать. Если бы был план (і);(іі), то я его выполнил в 2019м. Но плана не было. Поэтому все переложил в новую прелесть "для жизни".
adeges написав:в кризис растут риски, поэтому требуемая инвестором норма доходности становится выше.
норма доходности в недвижимости упрощенно определяется ставкой капитализации, т.е. отношение чисто операционной прибыли к стоимости актива. рост стоимости самого актива служит приятным бонусом, который приводит у превышению прибыльности над ставкой капмтализации при ожиданиях роста стоимости актива. в кризис нет ожиданий роста стоимости актива. поэтому ставка капитализации - это верхняя граница нормы доходности.
как я писал выше, эта норма растет в кризис. другими словами, если падает аренда, то стоимость актива должна упасть еще больше
буду рад, если вы приведете примеры обратного
Окей. В Києві є гаражи в кооперативах, ціна яких 4000-6000$. А здають їх максимум за 25$, при тому що орендодавець плате за оьслуговування охорону і тд, 5-7$.
Порахуйте сквльки мільйонів років оренда окупе їх вартість.
Гараж коло Фарм Компанії Дарниця. І автівок купа, а гаражи нафіг не треба.
Скоро оренду квартир чекатиме така ж ситуація як з гаражами...
просто их цена не 4-6
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
airmax78 написав:...Стандарты недвиги бизнес-класса снова изменятся и квартира в центре города в доме модными мопами и 4мя квартирами на этаже не будет стоить ничего? В Киеве не останется богатых людей?
останутся. только купят у вас ровно за столько, за сколько купили вы. это если очень-очень повезёт. но ведь план был другой, не так ли? перепродать с наваром минимум 50%, чтобы уже наверняка отбить убытки и (і) наконец-то купить простое, но своё жилье, без всяких мопов и лифтов в подвал, с обычными мокрыми фасадами и навесными кондёрами; (іі) чтобы осталось немного денег на первую в жизни однушку в вонючке под аренду. или на две.
Я, вообще-то, не планировал перепродавать. Если бы был план (і);(іі), то я его выполнил в 2019м. Но плана не было. Поэтому все переложил в новую прелесть "для жизни".
лень искать посты, но, если настаиваете - я поищу. у меня во дворе детства была соседка, тётя Филя. она всем рассказывала, как у неё плохо. но ей никто не верил. почему-то.
зы. чтобы одесский еврей и не планировал перепродавать? да это просто в крови, я вас умоляю...