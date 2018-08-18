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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 34173418341934203421>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 113
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
15%
17
знизяться на 10-25%
34%
38
знизяться на 25%-50%
27%
30
знизяться більше, ніж на 50%
14%
16
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:44

  Vlad442 написав:...Это такой информационный шум - если на него обращать внимание, то нужно сидеть в подвале на долларах, закатанных в стеклянные банки.

так вы и так сидите в подвале. только вместо долларов, закатанных в банках, у вас бетонометры с перспективой снижения рыночной стоимости и потенциальным демпингом со стороны конкурентов по арендному ценообразованию.

и будет сейчас цена хоть $2500/метр - всё равно не продадите. из банальной жадности, если какой-то очередной максик станет упоительно разгонять бред очередных трибек про очередные ракеты.
то есть, чисто пенсионный фонд.
зато капиталист.

и случись что, не дай Бог, конечно, сидящий в подвале распакует свою банку и через 2 часа потратит. а вы будете ставить 50% дисконт к рыночной цене.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:48

Стоит ли во время кризиса покупать недвижимость

Стоит ли во время кризиса покупать недвижимость
https://blogs.korrespondent.net/blog/business/4213084/

Мне предлагают вложить деньги в недвижимость. И анонсируют, что "только наша недвижимость не подешевеет в ходе мирового кризиса". То есть волшебная она такая: вся подешевеет, а эта - нет


Так и вижу Исаака Ньютона на базаре, торгующего яблоками. На прилавке - табличка: "Все яблоки падают на землю, а мои - нет".
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Trast написав:Тому, хто вважає, що нерухомість це пасивний прибуток, залишається ні з чим.

Все? Или за коммуналку кто-то сможет сдать?
  Richi написав:Всё верно, только Вашу прибыль отожмёт повышение коммуналки и ужесточение налоговых правил. Простой пример: раньше ГАИ поймали, штраф выписали - забил. Сейчас ГАИ поймали, штраф выписал - и вопрос не стоит т.к. данный идут в суд, в исполнительную службу и арестовывают счета. Стричь лендлордов - это самый простой и эффективный способ пополнения казны, т.к. у Вас нет варианта для манёвра. Есть надежда, что богатые мира сего, так же в бетоне и не будут копать себе яму. Но они смогут перевести всю недвижку на компании и уйти от налогов, а вот как быть Трибекам?

Почему же до этого не дошли руки последние 30 лет?

Для того, чтобы собирать большие налоги, нужно сильное государство. Слабое государство довольствуется маленькими налогами - лишь бы платили. Отсюда всякие ЕН.
Если/когда дойдут деньги до сбора налога с арендодателей, то это вначале будет легкий не напрягающий налог. Иначе арендодателей из тени не вытянуть.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:54

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...Стандарты недвиги бизнес-класса снова изменятся и квартира в центре города в доме модными мопами и 4мя квартирами на этаже не будет стоить ничего? В Киеве не останется богатых людей?

останутся.
только купят у вас ровно за столько, за сколько купили вы. это если очень-очень повезёт.
но ведь план был другой, не так ли? перепродать с наваром минимум 50%, чтобы уже наверняка отбить убытки и (і) наконец-то купить простое, но своё жилье, без всяких мопов и лифтов в подвал, с обычными мокрыми фасадами и навесными кондёрами; (іі) чтобы осталось немного денег на первую в жизни однушку в вонючке под аренду. или на две.

Я, вообще-то, не планировал перепродавать. Если бы был план (і);(іі), то я его выполнил в 2019м. Но плана не было. Поэтому все переложил в новую прелесть "для жизни".
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Yuri_T написав:и случись что, не дай Бог, конечно, сидящий в подвале распакует свою банку и через 2 часа потратит. а вы будете ставить 50% дисконт к рыночной цене.

На что потратит?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:55

  xio13 написав:
  adeges написав:в кризис растут риски, поэтому требуемая инвестором норма доходности становится выше.

норма доходности в недвижимости упрощенно определяется ставкой капитализации, т.е. отношение чисто операционной прибыли к стоимости актива. рост стоимости самого актива служит приятным бонусом, который приводит у превышению прибыльности над ставкой капмтализации при ожиданиях роста стоимости актива. в кризис нет ожиданий роста стоимости актива. поэтому ставка капитализации - это верхняя граница нормы доходности.

как я писал выше, эта норма растет в кризис. другими словами, если падает аренда, то стоимость актива должна упасть еще больше

буду рад, если вы приведете примеры обратного


Окей.
В Києві є гаражи в кооперативах, ціна яких 4000-6000$.
А здають їх максимум за 25$, при тому що орендодавець плате за оьслуговування охорону і тд, 5-7$.

Порахуйте сквльки мільйонів років оренда окупе їх вартість.

Гараж коло Фарм Компанії Дарниця. І автівок купа, а гаражи нафіг не треба.

Скоро оренду квартир чекатиме така ж ситуація як з гаражами...


просто их цена не 4-6
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:55

  BIGor написав:Пока что однушки у метро по 40 куе.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/hozyay ... HBdRA.html
Гостинка 29 м² за 39500 уе.
Еще и 1-й этаж. Люди не думают как будут от зомбаков обороняться.


Используют последний шанс выпрыгнуть из своей прелести)
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:55

  Yuri_T написав:и случись что, не дай Бог, конечно, сидящий в подвале распакует свою банку и через 2 часа потратит.
при условии, что то, что там лежит, не превратилось в фантики.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 22:02

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...Стандарты недвиги бизнес-класса снова изменятся и квартира в центре города в доме модными мопами и 4мя квартирами на этаже не будет стоить ничего? В Киеве не останется богатых людей?

останутся.
только купят у вас ровно за столько, за сколько купили вы. это если очень-очень повезёт.
но ведь план был другой, не так ли? перепродать с наваром минимум 50%, чтобы уже наверняка отбить убытки и (і) наконец-то купить простое, но своё жилье, без всяких мопов и лифтов в подвал, с обычными мокрыми фасадами и навесными кондёрами; (іі) чтобы осталось немного денег на первую в жизни однушку в вонючке под аренду. или на две.

Я, вообще-то, не планировал перепродавать. Если бы был план (і);(іі), то я его выполнил в 2019м. Но плана не было. Поэтому все переложил в новую прелесть "для жизни".

лень искать посты, но, если настаиваете - я поищу.
у меня во дворе детства была соседка, тётя Филя. она всем рассказывала, как у неё плохо. но ей никто не верил. почему-то.

зы. чтобы одесский еврей и не планировал перепродавать? да это просто в крови, я вас умоляю... :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 22:02

  Vlad442 написав:
  Yuri_T написав:и случись что, не дай Бог, конечно, сидящий в подвале распакует свою банку и через 2 часа потратит. а вы будете ставить 50% дисконт к рыночной цене.

На что потратит?

на больничку, например.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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