Richi написав:

Всё верно, только Вашу прибыль отожмёт повышение коммуналки и ужесточение налоговых правил. Простой пример: раньше ГАИ поймали, штраф выписали - забил. Сейчас ГАИ поймали, штраф выписал - и вопрос не стоит т.к. данный идут в суд, в исполнительную службу и арестовывают счета. Стричь лендлордов - это самый простой и эффективный способ пополнения казны, т.к. у Вас нет варианта для манёвра. Есть надежда, что богатые мира сего, так же в бетоне и не будут копать себе яму. Но они смогут перевести всю недвижку на компании и уйти от налогов, а вот как быть Трибекам?