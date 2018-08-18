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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 кві, 2020 22:04
vhata написав: Yuri_T написав:
и случись что, не дай Бог, конечно, сидящий в подвале распакует свою банку и через 2 часа потратит.
при условии, что то, что там лежит, не превратилось в фантики.
по крайней мере, у него есть шанс перекладываться.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 22:06
Yuri_T написав: Vlad442 написав: Yuri_T написав:
и случись что, не дай Бог, конечно, сидящий в подвале распакует свою банку и через 2 часа потратит. а вы будете ставить 50% дисконт к рыночной цене.
На что потратит?
на больничку, например.
Сколько?
Сколько нужно держать в матрасе для таких трат?
Сопоставимо ли это с инвестициями в недвижимость?
Поэтому вопрос "куда" остается открытым.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 22:10
Раз в 5 лет, примерно, стратегия «держать все бабки в банке в подвале» дает отличный результат.
Но, если не воспользоваться моментом - то нет никакого смысла.
А если воспользоваться - то следущую пятилетку просидишь в бетоне.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 22:11
vhata написав: Yuri_T написав:
и случись что, не дай Бог, конечно, сидящий в подвале распакует свою банку и через 2 часа потратит.
при условии, что то, что там лежит, не превратилось в фантики.
C 1861 года так и не превратились в фантики.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 22:13
Vlad442 написав: Trast написав:
Тому, хто вважає, що нерухомість це пасивний прибуток, залишається ні з чим.
Все? Или за коммуналку кто-то сможет сдать?
Влад, ну якщо щастя вкласти 50-60 тис.доларів і здати все це за комунальні, то дійсно це не в нуль, а в мінус і якщо наступні 10-15 років ця нерухомість буде коштувати не більше 35, а ви ще будете вкладати в її оздоблення, то це суперприклад того, як втратити за 10 років 60 тис., щоб з успіхом інвестора отримати на виході 30.
А може і 25, а може і 10, скільки коштує зараз одинарка в Донецьку?
Ви впевнені, що з вашою нерухомістю не станеться теж саме?
Востаннє редагувалось Trast
в Суб 04 кві, 2020 22:17, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 22:15
investorkiev написав:
Раз в 5 лет, примерно, стратегия «держать все бабки в банке в подвале» дает отличный результат.
Но, если не воспользоваться моментом - то нет никакого смысла.
А если воспользоваться - то следущую пятилетку просидишь в бетоне.
Те що працювало раніше, зараз не працює або неможливо війти в одну і ту ж річку 2 рази.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 22:16
BIGor написав: vhata написав: Yuri_T написав:
и случись что, не дай Бог, конечно, сидящий в подвале распакует свою банку и через 2 часа потратит.
при условии, что то, что там лежит, не превратилось в фантики.
C 1861 года так и не превратились в фантики.
Ну как бы и Lehman Brothers с 1850 года до 2008 не банкротился.
Востаннє редагувалось vhata
в Суб 04 кві, 2020 22:18, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Суб 04 кві, 2020 22:17
BIGor написав: vhata написав: Yuri_T написав:
и случись что, не дай Бог, конечно, сидящий в подвале распакует свою банку и через 2 часа потратит.
при условии, что то, что там лежит, не превратилось в фантики.
C 1861 года так и не превратились в фантики.
Да конечно.
Сколько можно было купить на 10$ в 1861 году и сколько сейчас?
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Додано: Суб 04 кві, 2020 22:19
Vlad442 написав:
Сколько?
Сколько нужно держать в матрасе для таких трат?
Сопоставимо ли это с инвестициями в недвижимость?
Поэтому вопрос "куда" остается открытым.
если в каждых нахомяченных $25-30к видеть необходимость засунуть в очередной бетон, и при этом тупо глушить возможность улучшить свою жизнь прямо сейчас, то вопросы "куда" - даже не открытые, а риторические.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 22:21
Народ привет! Как вам в карантине? Я уехал из города в большой дом с баней и прочими плюшками. Чувствую себя хорошо, не кашляю. Походу ещё бабло какое то зарабатываю, но если продлится до лета то буду безработным.
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