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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 04 кві, 2020 23:17
flyman написав:
Таке питання, а звідки в Україні візьметься 3х долларів?
Якщо в це вірити, то тре брати негайно стояк Круш, ПА1500, бо скоро будуть ПА4500
Колись в Україні, всього 20 років потому за 100 доларів на місяць можна було жити і за 10 доларів можна було багато чого зробити, а квартира на Печерську коштувала в самому ліквідному місті 15 тис.доларів двушка, самий єліт.
Інфляція долара в штатах і інфляція готівкогого долару в бананових країнах, як бачите відрізняється і дуже.
А от наша нерухомість взагалі, починаючи з 2009 року в мінусі.
Прослідкуйте ціни нерухомості з 2009 року в євро в Відні, Берліні і Київі і ви все зрозумієте, що на нерухомості в Україні ви тільки втрачаєте навіть, здаючи хх в аренду.
Для прикладу, Берлін, ціна 1 кв.м. коштувала в прицентральному районі від 2 тис. євро до 2500.
Чистий прибуток з ренти був десь 300 євро.
Зараз та ж сама хата коштує 5-6 тис.євро за квадрат, а місячний рент 600-800 євро.
А зараз порівняйте де хто на нерухомості скільки заробив в Київі і Берліні.
Бо ціна нерухомості це що?
3 літери Л.
І мабуть Київ, я вже мовчу про всю Україну, не відповідає тим літерам.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 23:20
Так че делать? Сливать за сколько дадут?
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airmax78
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Додано: Суб 04 кві, 2020 23:25
airmax78 написав:
Так че делать? Сливать за сколько дадут?
Так а сколько дают?
Какой прямо сегодня нужно дать дисконт к февральской цене, чтобы наверняка продать до конца карантина?
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investorkiev
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Додано: Суб 04 кві, 2020 23:33
investorkiev написав: airmax78 написав:
Так че делать? Сливать за сколько дадут?
Так а сколько дают?
Какой прямо сегодня нужно дать дисконт к февральской цене, чтобы наверняка продать до конца карантина?
Не знаю. На кладовку мне, например, вообще никакую скидку делать не хотят. Вот то что удалось выбить в первый день ПЦа - вот и все.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 23:36
investorkiev написав: BIGor написав: investorkiev написав:
Да конечно.
Сколько можно было купить на 10$ в 1861 году и сколько сейчас?
За долар США и сейчас тебе будут рады в любой стране.
Не тупи. Мы говорим что 150 лет назад за 100$ можно было купить дом с дворецким в любой столице, а сейчас - скромно поужинать в рестике на двоих.
Я вообще-то писал о другом.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 23:40
airmax78 написав: Richi написав: airmax78 написав:
Что будет сейчас? Быстрый обвал или медленное сползание - хз. Людям больше не нужна будет недвижимость? Богатым людям не нужна будет недвижимость бизнес-класса? Стандарты недвиги бизнес-класса снова изменятся и квартира в центре города в доме модными мопами и 4мя квартирами на этаже не будет стоить ничего? В Киеве не останется богатых людей?
Вот Вы сейчас опять знаете ответы, но ставите вопросы.
Быстрый обвал или медленный? Какое для Вас это имеет значение, если Вы на рост уже не ставите. Т.е. вопрос только в скорости обвала.
Богатым людям недвижимость? Да она у них есть с большим запасом и они в неё просто вкладывают деньги. Посмотрите на Грушевского 9. Стоят квартиры в стадии ``после строителей``. Наверно так же думали.
Стандарты изменятся? Конечно изменятся. Кому, как не Вам знать, что найти нормальную квартиру, даже за дорого - это проблема.
В Киеве останутся богатые люди, но почему Вы решили, что им нужна будет Ваша квартира? Почему Вы решили, что центр - это наше всё. Например, когда меня попросили помочь с поиском квартиры (человек был из другого города и мне приходилось ездить на просмотры), то из всего увиденного (бюджет был высокий) мне больше понравились квартиры на Оболонской набережной в клубных домах. На этаже, так же 4 квартиры, что-то около 5-6 этажей, паркинг под домом, окна на Днепр, камин, пешеходная зона, кафе, ухоженная территория и пр. Для Вас Рыбальский в 200 м. от жд моста в пром. зоне - лакшери. У всех разные понятия и стандарты.
Зачем же Вы так со знакомыми? Как-то у меня в голове не складывается картина бизнес-класса с отваливающимся фасадом, %%30 которого уже зашиты пенопластом по облицовочному кирпичу, утыканный кондерами и с МОПами а-ля Оркада. Даже вид на Днепр, боюсь, не компенсирует этого.
P.S. Так что, Ваша рекомендация сливать за сколько дают?
Это было наверно в 2009-10 году, не заметил там отваливающиеся фасады. С тех пор был в том районе 1 раз, мельком и заметил что возле такого дома поставили будку с охранником, который как я понял следит, чтобы парковку возле дома не занимали чужие. Подъезды там были, даже по сегодняшним меркам, вполне приличные. Кондиционеры - имеют место быть, но т.к. дом не высотный, то и не сильно это бросается в глаза. Вообщем, мне на тот момент понравилось.
Относительно рекомендаций, то я не даю, т.к. это Ваша жизнь, деньги, планы, возможности ... Если бы я был на Вашем месте, то наверно бы не продавал, если Вы нашли что искали. Вопрос с жильём закрыли, забыли и решаете другие задачи. А вот вопрос с ремонтом - очень скользкий вопрос
. Боюсь, что в ближайшее время начнутся проблемы с нормальными импортными материалами и комплектующими. Будут увеличивать таможенные пошлины при снижающейся платежеспособности населения. Спрос на качественные товары сильно упадёт в связи с сильным удорожанием и их просто не будут завозить. В итоге, имея квартиру своей мечты Вы не сможете осуществить саму мечту, а компромисс - это не Ваше
. И как поступить в такой ситуации? Класть харьковскую плитку в квартиру мечты или заказывать, что встанет в разы дороже? В итоге, квартира теряет в стоимости, а ремонт растёт и стремится к самой стоимости квартиры. Вы сможете такое пережить, при том, что деньги будут зарабатываться гораздо сложнее? Наверно, всё будет зависеть от количества денег, которые Вы сможете зарабатывать в тех реалиях которые нас ждут.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 23:44
airmax78 написав:
Так че делать? Сливать за сколько дадут?
Зараз вже нічого не треба робити, бо зараз тільки куплять ті, хто чекає просадки ціни близько 20-30%, а з таким дісконтом ще втигнете продати.
Проблема зараз не в цьому, а в тому, що раніше квартиру перетворювали в доларову готівку для того щоб...
А зараз не зрозуміло, для чого щоб?
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Trast
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Додано: Суб 04 кві, 2020 23:52
Trast написав: airmax78 написав:
Так че делать? Сливать за сколько дадут?
Зараз вже нічого не треба робити, бо зараз тільки куплять ті, хто чекає просадки ціни близько 20-30%, а з таким дісконтом ще втигнете продати.
Проблема зараз не в цьому, а в тому, що раніше квартиру перетворювали в доларову готівку для того щоб...
А зараз не зрозуміло, для чого щоб?
Отож.
Единственное что приходит в голову - сразу после карантина выкуп обанкротившегося мелкого бизнеса - всяких рестиков, кальянных, баров, салонов красоты и прочего.
Но это явно не для всех, и по сути - большой гемор за свои же деньги.
Востаннє редагувалось investorkiev
в Суб 04 кві, 2020 23:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 23:52
Vlad442 написав:
Почему же до этого не дошли руки последние 30 лет?
Для того, чтобы собирать большие налоги, нужно сильное государство. Слабое государство довольствуется маленькими налогами - лишь бы платили. Отсюда всякие ЕН.
Если/когда дойдут деньги до сбора налога с арендодателей, то это вначале будет легкий не напрягающий налог. Иначе арендодателей из тени не вытянуть.
Да потому, что вышли из каменного века. Нынче многие вопросы решаются простым программным обеспечением. Я же привёл пример со штрафами за нарушение ПДД. Раньше не оплатил, прошло 3 года - до свидания, ничего не должен доказывать. Сейчас, уже никто ни за кем, не бегает - выписали штраф, арестовали счёт в банке и ты бегай. Вы рассчитывали и следующие 30 лет так жить? Блажен тот кто верует.
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Richi
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Додано: Нед 05 кві, 2020 00:00
Richi написав:
А вот вопрос с ремонтом - очень скользкий вопрос
. Боюсь, что в ближайшее время начнутся проблемы с нормальными импортными материалами и комплектующими. Будут увеличивать таможенные пошлины при снижающейся платежеспособности населения. Спрос на качественные товары сильно упадёт в связи с сильным удорожанием и их просто не будут завозить. В итоге, имея квартиру своей мечты Вы не сможете осуществить саму мечту, а компромисс - это не Ваше
. И как поступить в такой ситуации? Класть харьковскую плитку в квартиру мечты или заказывать, что встанет в разы дороже? В итоге, квартира теряет в стоимости, а ремонт растёт и стремится к самой стоимости квартиры. Вы сможете такое пережить, при том, что деньги будут зарабатываться гораздо сложнее? Наверно, всё будет зависеть от количества денег, которые Вы сможете зарабатывать в тех реалиях которые нас ждут.
Рядом Пильша. Или думаете там тоже после карантина - выжженная земля и только харьковская плитка будет продаваться?
PS Я смотрю апокалиптические настроения нарастают.
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