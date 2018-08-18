Додано: Суб 04 кві, 2020 23:40

airmax78 написав: Richi написав: airmax78 написав: Что будет сейчас? Быстрый обвал или медленное сползание - хз. Людям больше не нужна будет недвижимость? Богатым людям не нужна будет недвижимость бизнес-класса? Стандарты недвиги бизнес-класса снова изменятся и квартира в центре города в доме модными мопами и 4мя квартирами на этаже не будет стоить ничего? В Киеве не останется богатых людей? Что будет сейчас? Быстрый обвал или медленное сползание - хз. Людям больше не нужна будет недвижимость? Богатым людям не нужна будет недвижимость бизнес-класса? Стандарты недвиги бизнес-класса снова изменятся и квартира в центре города в доме модными мопами и 4мя квартирами на этаже не будет стоить ничего? В Киеве не останется богатых людей?

Вот Вы сейчас опять знаете ответы, но ставите вопросы.

Быстрый обвал или медленный? Какое для Вас это имеет значение, если Вы на рост уже не ставите. Т.е. вопрос только в скорости обвала.

Богатым людям недвижимость? Да она у них есть с большим запасом и они в неё просто вкладывают деньги. Посмотрите на Грушевского 9. Стоят квартиры в стадии ``после строителей``. Наверно так же думали.

Стандарты изменятся? Конечно изменятся. Кому, как не Вам знать, что найти нормальную квартиру, даже за дорого - это проблема.

В Киеве останутся богатые люди, но почему Вы решили, что им нужна будет Ваша квартира? Почему Вы решили, что центр - это наше всё. Например, когда меня попросили помочь с поиском квартиры (человек был из другого города и мне приходилось ездить на просмотры), то из всего увиденного (бюджет был высокий) мне больше понравились квартиры на Оболонской набережной в клубных домах. На этаже, так же 4 квартиры, что-то около 5-6 этажей, паркинг под домом, окна на Днепр, камин, пешеходная зона, кафе, ухоженная территория и пр. Для Вас Рыбальский в 200 м. от жд моста в пром. зоне - лакшери. У всех разные понятия и стандарты. Вот Вы сейчас опять знаете ответы, но ставите вопросы.Быстрый обвал или медленный? Какое для Вас это имеет значение, если Вы на рост уже не ставите. Т.е. вопрос только в скорости обвала.Богатым людям недвижимость? Да она у них есть с большим запасом и они в неё просто вкладывают деньги. Посмотрите на Грушевского 9. Стоят квартиры в стадии ``после строителей``. Наверно так же думали.Стандарты изменятся? Конечно изменятся. Кому, как не Вам знать, что найти нормальную квартиру, даже за дорого - это проблема.В Киеве останутся богатые люди, но почему Вы решили, что им нужна будет Ваша квартира? Почему Вы решили, что центр - это наше всё. Например, когда меня попросили помочь с поиском квартиры (человек был из другого города и мне приходилось ездить на просмотры), то из всего увиденного (бюджет был высокий) мне больше понравились квартиры на Оболонской набережной в клубных домах. На этаже, так же 4 квартиры, что-то около 5-6 этажей, паркинг под домом, окна на Днепр, камин, пешеходная зона, кафе, ухоженная территория и пр. Для Вас Рыбальский в 200 м. от жд моста в пром. зоне - лакшери. У всех разные понятия и стандарты.

Зачем же Вы так со знакомыми? Как-то у меня в голове не складывается картина бизнес-класса с отваливающимся фасадом, %%30 которого уже зашиты пенопластом по облицовочному кирпичу, утыканный кондерами и с МОПами а-ля Оркада. Даже вид на Днепр, боюсь, не компенсирует этого.

P.S. Так что, Ваша рекомендация сливать за сколько дают? Зачем же Вы так со знакомыми? Как-то у меня в голове не складывается картина бизнес-класса с отваливающимся фасадом, %%30 которого уже зашиты пенопластом по облицовочному кирпичу, утыканный кондерами и с МОПами а-ля Оркада. Даже вид на Днепр, боюсь, не компенсирует этого.P.S. Так что, Ваша рекомендация сливать за сколько дают?

Это было наверно в 2009-10 году, не заметил там отваливающиеся фасады. С тех пор был в том районе 1 раз, мельком и заметил что возле такого дома поставили будку с охранником, который как я понял следит, чтобы парковку возле дома не занимали чужие. Подъезды там были, даже по сегодняшним меркам, вполне приличные. Кондиционеры - имеют место быть, но т.к. дом не высотный, то и не сильно это бросается в глаза. Вообщем, мне на тот момент понравилось.Относительно рекомендаций, то я не даю, т.к. это Ваша жизнь, деньги, планы, возможности ... Если бы я был на Вашем месте, то наверно бы не продавал, если Вы нашли что искали. Вопрос с жильём закрыли, забыли и решаете другие задачи. А вот вопрос с ремонтом - очень скользкий вопрос. Боюсь, что в ближайшее время начнутся проблемы с нормальными импортными материалами и комплектующими. Будут увеличивать таможенные пошлины при снижающейся платежеспособности населения. Спрос на качественные товары сильно упадёт в связи с сильным удорожанием и их просто не будут завозить. В итоге, имея квартиру своей мечты Вы не сможете осуществить саму мечту, а компромисс - это не Ваше. И как поступить в такой ситуации? Класть харьковскую плитку в квартиру мечты или заказывать, что встанет в разы дороже? В итоге, квартира теряет в стоимости, а ремонт растёт и стремится к самой стоимости квартиры. Вы сможете такое пережить, при том, что деньги будут зарабатываться гораздо сложнее? Наверно, всё будет зависеть от количества денег, которые Вы сможете зарабатывать в тех реалиях которые нас ждут.