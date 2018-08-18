Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Так че делать? Сливать за сколько дадут?
Зараз вже нічого не треба робити, бо зараз тільки куплять ті, хто чекає просадки ціни близько 20-30%, а з таким дісконтом ще втигнете продати. Проблема зараз не в цьому, а в тому, що раніше квартиру перетворювали в доларову готівку для того щоб... А зараз не зрозуміло, для чого щоб?
Отож. Единственное что приходит в голову - сразу после карантина выкуп обанкротившегося мелкого бизнеса - всяких рестиков, кальянных, баров, салонов красоты и прочего.
Но это явно не для всех, и по сути - большой гемор за свои же деньги.
То таке вже все кам'яний вік. Я в захваті зараз від світової афери з короновірусом, це вражає. Інформаціонні технології рулять, треба мабуть дивитися туди, може спочатку галєру купити.
Richi написав:Дальше, с большой вероятностью будет: 1) Падение цен на недвижимость (долгое и глубокое). Возможно перед этим будет не большой всплеск (так называемая ``медвежья ловушка``) 2) Повышение налогов и увеличение стоимости коммунальных. В результате ком. услуги будут занимать больше половины арендных платежей. 3) Арендная ставка будет составлять не более 3% от стоимости, как во всё мире. Вы знаете хоть 1 страну, где можно получать с недвижимости доход 6-8% без активного участия? Фонды не предлагать (c) То что было несколько лет в Украине - это временный перекос, который периодически возникал в разных странах в тот или иной период, но краткосрочно. Теперь маятник качнётся обратно и все эти квартиры к конце Троещины или в ЖК Вонючка - станут чемоданом без ручки. Я Вам отправлял видео, где человек с опытом в 7 млд. чётко поставил маркеры и объяснил на 2 пальцах. Но вы почему-то верите больше Трибеке, которое мечется в поисках истины, чем фактам и чётким сигналам.
1. Это вам так хочется, на самом деле все будет зависеть от уровня безработицы, средней зарплаты, курса uah/usd, глубины падения ВВП и т.д. Когда закончится карантин, бизнесы начнут возвращаться к жизни, и цены так же быстро будут восстанавливаться. Посмотрите свежее видео с Кухарем https://www.youtube.com/watch?v=c9XN2BOlFwQ&t=6s 2. Условно у меня объект сдается за 10000 грн однушка, по вашим словам половина будет уходить на комуналку, т.е. 5000 грн вместо сегодняшней средней 1000 грн в месяц - разница в 5 раз. Такое возможно при резком росте курса в 5 раз скажем до 135 грн за доллар, и даже в этом случае комуналку будут поднимать в течении нескольких лет с ростом доходов населения. Это апокилиптический прогноз, если МВФ денег не дал и мы объявили дефолт. 3. 3% годовых можно получить как уменьшением стоимости аренды, так и увеличением стоимости квартиры. В мире достаточно мест, где аренда приносит больше 3% годовых, смотрите на табличку из numbeo (я не отсеивал неадекватные варианты если что) https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Приведу собственный пример: в горечей фазе конфликта в 2015 году продал однокомнатную квартиру в новострое на Нивках новострой 40 квадратов с частичным ремонтом за 55к$. Сейчас ситуация в стране сильно лучше, чем тогда - есть ЗВР, есть заробитчане, вырос экспорт в Европу - мой прогноз по сданым новостроям упадем на 10-15% максимум и в течении года цена восстановится. Посмотрим.
Бредятіна , "сітуация сільно лучше"... Тут весь київ на карантині, малому і середньому бізу кирдик, а у чувака "сильно лучше"
Походу рили мантри нові придумують, щоб з розуму не зійти.
Richi написав: А вот вопрос с ремонтом - очень скользкий вопрос . Боюсь, что в ближайшее время начнутся проблемы с нормальными импортными материалами и комплектующими. Будут увеличивать таможенные пошлины при снижающейся платежеспособности населения. Спрос на качественные товары сильно упадёт в связи с сильным удорожанием и их просто не будут завозить. В итоге, имея квартиру своей мечты Вы не сможете осуществить саму мечту, а компромисс - это не Ваше . И как поступить в такой ситуации? Класть харьковскую плитку в квартиру мечты или заказывать, что встанет в разы дороже? В итоге, квартира теряет в стоимости, а ремонт растёт и стремится к самой стоимости квартиры. Вы сможете такое пережить, при том, что деньги будут зарабатываться гораздо сложнее? Наверно, всё будет зависеть от количества денег, которые Вы сможете зарабатывать в тех реалиях которые нас ждут.
Рядом Пильша. Или думаете там тоже после карантина - выжженная земля и только харьковская плитка будет продаваться? PS Я смотрю апокалиптические настроения нарастают.
В Польщі вже зараз прогнозують падіння ВВП близько 1,7% в мінус, вперше за весь час її існування після розпаду Радянського Союзу. Краще ніж у нас, але вже теж цукерками не тхне.
Richi написав:Да потому, что вышли из каменного века. Нынче многие вопросы решаются простым программным обеспечением. Я же привёл пример со штрафами за нарушение ПДД. Раньше не оплатил, прошло 3 года - до свидания, ничего не должен доказывать. Сейчас, уже никто ни за кем, не бегает - выписали штраф, арестовали счёт в банке и ты бегай. Вы рассчитывали и следующие 30 лет так жить? Блажен тот кто верует.
Нужен целый пласт законов, обычаев, юридической практики. Если бы это было просто, это давно бы уже сделали. Какая диджилизация, если арендатору стучат в дверь, а он, чтобы не потерять залог отвечает
Richi написав: А вот вопрос с ремонтом - очень скользкий вопрос . Боюсь, что в ближайшее время начнутся проблемы с нормальными импортными материалами и комплектующими. Будут увеличивать таможенные пошлины при снижающейся платежеспособности населения. Спрос на качественные товары сильно упадёт в связи с сильным удорожанием и их просто не будут завозить. В итоге, имея квартиру своей мечты Вы не сможете осуществить саму мечту, а компромисс - это не Ваше . И как поступить в такой ситуации? Класть харьковскую плитку в квартиру мечты или заказывать, что встанет в разы дороже? В итоге, квартира теряет в стоимости, а ремонт растёт и стремится к самой стоимости квартиры. Вы сможете такое пережить, при том, что деньги будут зарабатываться гораздо сложнее? Наверно, всё будет зависеть от количества денег, которые Вы сможете зарабатывать в тех реалиях которые нас ждут.
Рядом Пильша. Или думаете там тоже после карантина - выжженная земля и только харьковская плитка будет продаваться? PS Я смотрю апокалиптические настроения нарастают.
В Польщі вже зараз прогнозують падіння ВВП близько 1,7% в мінус, вперше за весь час її існування після розпаду Радянського Союзу. Краще ніж у нас, але вже теж цукерками не тхне.
Польша в данном случае меня интересует как поставщик отделочных материалов. Если Агромат там или Лео Керамика или Эпики накроются. Хотя чего вдруг?
Richi написав: А вот вопрос с ремонтом - очень скользкий вопрос . Боюсь, что в ближайшее время начнутся проблемы с нормальными импортными материалами и комплектующими. Будут увеличивать таможенные пошлины при снижающейся платежеспособности населения. Спрос на качественные товары сильно упадёт в связи с сильным удорожанием и их просто не будут завозить. В итоге, имея квартиру своей мечты Вы не сможете осуществить саму мечту, а компромисс - это не Ваше . И как поступить в такой ситуации? Класть харьковскую плитку в квартиру мечты или заказывать, что встанет в разы дороже? В итоге, квартира теряет в стоимости, а ремонт растёт и стремится к самой стоимости квартиры. Вы сможете такое пережить, при том, что деньги будут зарабатываться гораздо сложнее? Наверно, всё будет зависеть от количества денег, которые Вы сможете зарабатывать в тех реалиях которые нас ждут.
Рядом Пильша. Или думаете там тоже после карантина - выжженная земля и только харьковская плитка будет продаваться? PS Я смотрю апокалиптические настроения нарастают.
Я же Вам написал
Richi написав:или заказывать, что встанет в разы дороже
Вы же понимаете разницу между централизованными поставками и если Вам привезут на микроавтобусе из Польши? Здесь Вы пошли - сами выбрали. В случае брака - вернули. Осталось - вернули. Не хватило - докупили. Вы же наверняка делали ремонт и знаете сколько подобных вопросов возникает на каждом этапе. Сложно всё рассчитать, чтобы вот совсем ...
Востаннє редагувалось Richi в Нед 05 кві, 2020 00:30, всього редагувалось 1 раз.
Це моя власна думка і я її не одноразово висловлював на тематичній гілці, як спеціаліст. до речі зараз живу як і раніше, масок не вдягаю, дома не сиджу, бо не розумію підстав, для того, щоб було якось інакше.