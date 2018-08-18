Richi написав: Дальше, с большой вероятностью будет:

1) Падение цен на недвижимость (долгое и глубокое). Возможно перед этим будет не большой всплеск (так называемая ``медвежья ловушка``)

2) Повышение налогов и увеличение стоимости коммунальных. В результате ком. услуги будут занимать больше половины арендных платежей.

3) Арендная ставка будет составлять не более 3% от стоимости, как во всё мире. Вы знаете хоть 1 страну, где можно получать с недвижимости доход 6-8% без активного участия? Фонды не предлагать (c) То что было несколько лет в Украине - это временный перекос, который периодически возникал в разных странах в тот или иной период, но краткосрочно. Теперь маятник качнётся обратно и все эти квартиры к конце Троещины или в ЖК Вонючка - станут чемоданом без ручки.

Я Вам отправлял видео, где человек с опытом в 7 млд. чётко поставил маркеры и объяснил на 2 пальцах. Но вы почему-то верите больше Трибеке, которое мечется в поисках истины, чем фактам и чётким сигналам. Дальше, с большой вероятностью будет:1) Падение цен на недвижимость (долгое и глубокое). Возможно перед этим будет не большой всплеск (так называемая ``медвежья ловушка``)2) Повышение налогов и увеличение стоимости коммунальных. В результате ком. услуги будут занимать больше половины арендных платежей.3) Арендная ставка будет составлять не более 3% от стоимости, как во всё мире. Вы знаете хоть 1 страну, где можно получать с недвижимости доход 6-8% без активного участия? Фонды не предлагать (c) То что было несколько лет в Украине - это временный перекос, который периодически возникал в разных странах в тот или иной период, но краткосрочно. Теперь маятник качнётся обратно и все эти квартиры к конце Троещины или в ЖК Вонючка - станут чемоданом без ручки.Я Вам отправлял видео, где человек с опытом в 7 млд. чётко поставил маркеры и объяснил на 2 пальцах. Но вы почему-то верите больше Трибеке, которое мечется в поисках истины, чем фактам и чётким сигналам.

1. Это вам так хочется, на самом деле все будет зависеть от уровня безработицы, средней зарплаты, курса uah/usd, глубины падения ВВП и т.д. Когда закончится карантин, бизнесы начнут возвращаться к жизни, и цены так же быстро будут восстанавливаться. Посмотрите свежее видео с Кухарем2. Условно у меня объект сдается за 10000 грн однушка, по вашим словам половина будет уходить на комуналку, т.е. 5000 грн вместо сегодняшней средней 1000 грн в месяц - разница в 5 раз. Такое возможно при резком росте курса в 5 раз скажем до 135 грн за доллар, и даже в этом случае комуналку будут поднимать в течении нескольких лет с ростом доходов населения. Это апокилиптический прогноз, если МВФ денег не дал и мы объявили дефолт.3. 3% годовых можно получить как уменьшением стоимости аренды, так и увеличением стоимости квартиры. В мире достаточно мест, где аренда приносит больше 3% годовых, смотрите на табличку из numbeo (я не отсеивал неадекватные варианты если что)Приведу собственный пример: в горечей фазе конфликта в 2015 году продал однокомнатную квартиру в новострое на Нивках новострой 40 квадратов с частичным ремонтом за 55к$. Сейчас ситуация в стране сильно лучше, чем тогда - есть ЗВР, есть заробитчане, вырос экспорт в Европу - мой прогноз по сданым новостроям упадем на 10-15% максимум и в течении года цена восстановится. Посмотрим.