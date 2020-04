Додано: Нед 05 кві, 2020 00:39

Trast написав: Vlad442 написав: Trast написав: Я в захваті зараз від світової афери з короновірусом, це вражає. Я в захваті зараз від світової афери з короновірусом, це вражає.

Про аферу это вы у белорусов прочитали?

https://minskblog.livejournal.com/244345.html Про аферу это вы у белорусов прочитали?

Це моя власна думка і я її не одноразово висловлював на тематичній гілці, як спеціаліст.

до речі зараз живу як і раніше, масок не вдягаю, дома не сиджу, бо не розумію підстав, для того, щоб було якось інакше. Це моя власна думка і я її не одноразово висловлював на тематичній гілці, як спеціаліст.до речі зараз живу як і раніше, масок не вдягаю, дома не сиджу, бо не розумію підстав, для того, щоб було якось інакше.



Продолжайте. Надеюсь, вам впаяют 17000 штрафа на следующей неделе и на этом понты закончатся. Продолжайте. Надеюсь, вам впаяют 17000 штрафа на следующей неделе и на этом понты закончатся.

