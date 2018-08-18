Додано: Нед 05 кві, 2020 00:51

adeges написав:

Делать ремонт бусиком из польши абсолютно не реально.

Делать ремонт бусиком из польши абсолютно не реально.

я знаю нескольких людей, которые делали ремонт из Китая, и все реально.Двое так поремонтировали свои частные дома, один - миниотель.Летишь туда, там в Гуанджоу на ВДНХ ходишь и тыкаешь пальцами. Берешь все: офигенную "испанскую" плитку (вроде она и есть испанская - просто делается в Кетае), люстры "из Италии" и оттуда же дубовую мебель из массива дерева, и т.д. Все-все.Дизайнер тебе посчитает вплоть до рулона обоев. Ну конечно берешь с небольшим запасом. Строительные смеси и в Киеве закупить можно.Дальше все это грузится в контейнер и привозится тебе под дом.Есть куча фирм которые это тебе организуют, дадут проводника-переводчика, обеспечат логистику и таможенную очистку (или контрабас) за скромный процент.Бусиком из Польщы будет существенно дешевле полюбому, потому что там в цене отсутствует хищное неэффективное коррупционное государство Украина, максимум - цена бензина и небольшой взнос в благотворительный фонд имени таможенного инспектора.Жить в Украине и не покупать контрабас - это безумие.