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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3422342334243425>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 113
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
15%
17
знизяться на 10-25%
34%
38
знизяться на 25%-50%
27%
30
знизяться більше, ніж на 50%
14%
16
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 00:38

  Richi написав:Вы же понимаете разницу между централизованными поставками и если Вам привезут на микроавтобусе из Польши? Здесь Вы пошли - сами выбрали. В случае брака - вернули. Осталось - вернули. Не хватило - докупили. Вы же наверняка делали ремонт и знаете сколько подобных вопросов возникает на каждом этапе. Сложно всё рассчитать, чтобы вот совсем ...

Думаю бусиком из Пильши будет %% на 20-30 дешевле. Просто лень заморачиваться. Но если другого выхода не будет - то придется. Вопросов не возникает - есть же дизайн-проект.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 05 кві, 2020 00:40, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 00:39

  Trast написав:
  Vlad442 написав:
  Trast написав:Я в захваті зараз від світової афери з короновірусом, це вражає.

Про аферу это вы у белорусов прочитали?
https://minskblog.livejournal.com/244345.html

Це моя власна думка і я її не одноразово висловлював на тематичній гілці, як спеціаліст.
до речі зараз живу як і раніше, масок не вдягаю, дома не сиджу, бо не розумію підстав, для того, щоб було якось інакше.


Продолжайте. Надеюсь, вам впаяют 17000 штрафа на следующей неделе и на этом понты закончатся.
It takes little for me to say
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 00:44

  airmax78 написав:
  Richi написав:Вы же понимаете разницу между централизованными поставками и если Вам привезут на микроавтобусе из Польши? Здесь Вы пошли - сами выбрали. В случае брака - вернули. Осталось - вернули. Не хватило - докупили. Вы же наверняка делали ремонт и знаете сколько подобных вопросов возникает на каждом этапе. Сложно всё рассчитать, чтобы вот совсем ...

Думаю бусиком из Пильши будет %% на 20-30 дешевле. Просто лень заморачиваться. Но если другого выхода не будет - то придется. Вопросов не возникает - есть же дизайн-проект.


Делать ремонт бусиком из польши абсолютно не реально.

Но не беспокойтесь, на складах пока есть запасы стройматериалов, и расходовать их сейчас трудно. Ряд рабочих ушли на карантин, ряд заказчиков отложили заказы. Плюс если введут ограничение на движения автотранспорта, то все станет мертво.

Так что дефицита нет сейчас и не будет после возобновления экономики.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 00:44

  Vlad442 написав:
  Trast написав:Я в захваті зараз від світової афери з короновірусом, це вражає.

Про аферу это вы у белорусов прочитали?
https://minskblog.livejournal.com/244345.html

уже любому понятно что коронавирус это разводняк с невысокой смертностью и косит в основном стариков и с хроническими болезнями. кроме такого "гения", верящего в кржн)
  adeges написав:Продолжайте. Надеюсь, вам впаяют 17000 штрафа на следующей неделе и на этом понты закончатся.

за что впаяют? я, как и все другие, буду вынужден из-за ограниченного мышления или злого умысла наших чинуш ходить в маске и только по улицам (без парков и зон отдыха).
где понты?
это как вера в бога: хочешь верь, но не нужно свое ограниченное ящиком мышление всем совать
  adeges написав:Так что дефицита нет сейчас и не будет после возобновления экономики.

у меня раньше не хватало нервов читать макроэкономический бред трибеки, но он (она) как-то резко поумнел (-а). и тут еще пара экспертов... матчасть учите перед бредом своим. ну или погуглите ...
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 00:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а никто не думал инвестировать в места на кладбище? или в памятники? https://www.facebook.com/olga.krupskaya ... 6691341268
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 00:51

  adeges написав:
Делать ремонт бусиком из польши абсолютно не реально.

я знаю нескольких людей, которые делали ремонт из Китая, и все реально.
Двое так поремонтировали свои частные дома, один - миниотель.

Летишь туда, там в Гуанджоу на ВДНХ ходишь и тыкаешь пальцами. Берешь все: офигенную "испанскую" плитку (вроде она и есть испанская - просто делается в Кетае), люстры "из Италии" и оттуда же дубовую мебель из массива дерева, и т.д. Все-все.

Дизайнер тебе посчитает вплоть до рулона обоев. Ну конечно берешь с небольшим запасом. Строительные смеси и в Киеве закупить можно.

Дальше все это грузится в контейнер и привозится тебе под дом.
Есть куча фирм которые это тебе организуют, дадут проводника-переводчика, обеспечат логистику и таможенную очистку (или контрабас) за скромный процент.

Бусиком из Польщы будет существенно дешевле полюбому, потому что там в цене отсутствует хищное неэффективное коррупционное государство Украина, максимум - цена бензина и небольшой взнос в благотворительный фонд имени таможенного инспектора.

Жить в Украине и не покупать контрабас - это безумие.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 01:00

jj1981ua

vaya con dios, интелектуаЛЛ
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 01:03

  Унуноктий написав:а никто не думал инвестировать в места на кладбище? или в памятники? https://www.facebook.com/olga.krupskaya ... 6691341268

Я и довольно давно. Сразу после посещения Лукьяновского некрополя-заповедника.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 01:03

adeges
а по сути ничего?
поумнее тебя, исходя из твоих постов о восстановлении экономики - мы еще падать не начали. либерального бреда наслушались ...
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 01:08

  jj1981ua написав:adeges
а по сути ничего?
поумнее тебя, исходя из твоих постов о восстановлении экономики - мы еще падать не начали. либерального бреда наслушались ...

мы с вами помнится давно спорили.

Ок, сейчас вот упадем. Предположим в 2 раза. Что лично вам с того? Что-то купите, на что не хватало денег еще месяц назад? Что именно? Однушки под аренду? Массажный салон? Порш каен битурбо трехлетку?
Где профит?
investorkiev
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