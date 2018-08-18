Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Richi написав:Вы же понимаете разницу между централизованными поставками и если Вам привезут на микроавтобусе из Польши? Здесь Вы пошли - сами выбрали. В случае брака - вернули. Осталось - вернули. Не хватило - докупили. Вы же наверняка делали ремонт и знаете сколько подобных вопросов возникает на каждом этапе. Сложно всё рассчитать, чтобы вот совсем ...
Думаю бусиком из Пильши будет %% на 20-30 дешевле. Просто лень заморачиваться. Но если другого выхода не будет - то придется. Вопросов не возникает - есть же дизайн-проект.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 05 кві, 2020 00:40, всього редагувалось 1 раз.
Це моя власна думка і я її не одноразово висловлював на тематичній гілці, як спеціаліст. до речі зараз живу як і раніше, масок не вдягаю, дома не сиджу, бо не розумію підстав, для того, щоб було якось інакше.
Продолжайте. Надеюсь, вам впаяют 17000 штрафа на следующей неделе и на этом понты закончатся.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Richi написав:Вы же понимаете разницу между централизованными поставками и если Вам привезут на микроавтобусе из Польши? Здесь Вы пошли - сами выбрали. В случае брака - вернули. Осталось - вернули. Не хватило - докупили. Вы же наверняка делали ремонт и знаете сколько подобных вопросов возникает на каждом этапе. Сложно всё рассчитать, чтобы вот совсем ...
Думаю бусиком из Пильши будет %% на 20-30 дешевле. Просто лень заморачиваться. Но если другого выхода не будет - то придется. Вопросов не возникает - есть же дизайн-проект.
Делать ремонт бусиком из польши абсолютно не реально.
Но не беспокойтесь, на складах пока есть запасы стройматериалов, и расходовать их сейчас трудно. Ряд рабочих ушли на карантин, ряд заказчиков отложили заказы. Плюс если введут ограничение на движения автотранспорта, то все станет мертво.
Так что дефицита нет сейчас и не будет после возобновления экономики.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
уже любому понятно что коронавирус это разводняк с невысокой смертностью и косит в основном стариков и с хроническими болезнями. кроме такого "гения", верящего в кржн)
adeges написав:Продолжайте. Надеюсь, вам впаяют 17000 штрафа на следующей неделе и на этом понты закончатся.
за что впаяют? я, как и все другие, буду вынужден из-за ограниченного мышления или злого умысла наших чинуш ходить в маске и только по улицам (без парков и зон отдыха). где понты? это как вера в бога: хочешь верь, но не нужно свое ограниченное ящиком мышление всем совать
adeges написав:Так что дефицита нет сейчас и не будет после возобновления экономики.
у меня раньше не хватало нервов читать макроэкономический бред трибеки, но он (она) как-то резко поумнел (-а). и тут еще пара экспертов... матчасть учите перед бредом своим. ну или погуглите ...
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
adeges написав: Делать ремонт бусиком из польши абсолютно не реально.
я знаю нескольких людей, которые делали ремонт из Китая, и все реально. Двое так поремонтировали свои частные дома, один - миниотель.
Летишь туда, там в Гуанджоу на ВДНХ ходишь и тыкаешь пальцами. Берешь все: офигенную "испанскую" плитку (вроде она и есть испанская - просто делается в Кетае), люстры "из Италии" и оттуда же дубовую мебель из массива дерева, и т.д. Все-все.
Дизайнер тебе посчитает вплоть до рулона обоев. Ну конечно берешь с небольшим запасом. Строительные смеси и в Киеве закупить можно.
Дальше все это грузится в контейнер и привозится тебе под дом. Есть куча фирм которые это тебе организуют, дадут проводника-переводчика, обеспечат логистику и таможенную очистку (или контрабас) за скромный процент.
Бусиком из Польщы будет существенно дешевле полюбому, потому что там в цене отсутствует хищное неэффективное коррупционное государство Украина, максимум - цена бензина и небольшой взнос в благотворительный фонд имени таможенного инспектора.
Жить в Украине и не покупать контрабас - это безумие.
jj1981ua написав:adeges а по сути ничего? поумнее тебя, исходя из твоих постов о восстановлении экономики - мы еще падать не начали. либерального бреда наслушались ...
мы с вами помнится давно спорили.
Ок, сейчас вот упадем. Предположим в 2 раза. Что лично вам с того? Что-то купите, на что не хватало денег еще месяц назад? Что именно? Однушки под аренду? Массажный салон? Порш каен битурбо трехлетку? Где профит?