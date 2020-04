Додано: Нед 05 кві, 2020 01:29

Делать ремонт бусиком из польши абсолютно не реально.

я знаю нескольких людей, которые делали ремонт из Китая, и все реально.

Двое так поремонтировали свои частные дома, один - миниотель.



Летишь туда, там в Гуанджоу на ВДНХ ходишь и тыкаешь пальцами. Берешь все: офигенную "испанскую" плитку (вроде она и есть испанская - просто делается в Кетае), люстры "из Италии" и оттуда же дубовую мебель из массива дерева, и т.д. Все-все.



Дизайнер тебе посчитает вплоть до рулона обоев. Ну конечно берешь с небольшим запасом. Строительные смеси и в Киеве закупить можно.



Мне просто страшно представить результаты такого ремонта.



Мебель без замеров из Китая? Или дизайнер померяет? Так же двери и окна? Лестницу дубовую тоже на глаз? Краску мешали в Китае, привезли центнер, а потом оказалось, что оттенок не тот, что на раскладке?



Испанская плитка делается в Испании, итальянская в Италии. Ее лучше брать на распродажах в Украине. Для примера, я брал Венис Нару за 550, а сколько она в Гуанджоу? Паркет дубовый тоже китайский? Я брал по 390, а почем он в Китае?



