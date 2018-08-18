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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 05 кві, 2020 01:14
investorkiev написав: jj1981ua написав:adeges
а по сути ничего?
поумнее тебя, исходя из твоих постов о восстановлении экономики - мы еще падать не начали. либерального бреда наслушались ...
мы с вами помнится давно спорили.
Ок, сейчас вот упадем. Предположим в 2 раза. Что лично вам с того? Что-то купите, на что не хватало денег еще месяц назад? Что именно? Однушки под аренду? Массажный салон? Порш каен битурбо трехлетку?
Где профит?
вы не поняли - я, как и все, от этого тоже проиграю. меньше большинства, но...
речь не о выигрыше, а о выживании в нашей стране.
а цены на кржн или еще на что-то - это просто следствие
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
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jj1981ua
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Додано: Нед 05 кві, 2020 01:23
jj1981ua написав: investorkiev написав: jj1981ua написав:adeges
а по сути ничего?
поумнее тебя, исходя из твоих постов о восстановлении экономики - мы еще падать не начали. либерального бреда наслушались ...
мы с вами помнится давно спорили.
Ок, сейчас вот упадем. Предположим в 2 раза. Что лично вам с того? Что-то купите, на что не хватало денег еще месяц назад? Что именно? Однушки под аренду? Массажный салон? Порш каен битурбо трехлетку?
Где профит?
вы не поняли - я, как и все, от этого тоже проиграю. меньше большинства, но...
речь не о выигрыше, а о выживании в нашей стране.
а цены на кржн или еще на что-то - это просто следствие
Ой, не нагнетайте. Если вы не попадете в те 3%, и я в них не попаду, то все выживут.
С голоду не помрем.
Плохо по сути тем, у кого прямо нет даже лишних 1000-2000$, и тем у кого большие кредиты. Ну или бизнес с большими постоянными за тратами.
Я уже так в селе окопался, что полгода легко протяну тут, даже если заработок упадет до минимальных.
Потом все равно заново приедут понавези поступать в ВУЗы, штурмовать столицу, будут снимать квартиры. ДБК4 до строит свои недострои. Ну на год позже.
Вы тоже со своей галерой, уверен продержитесь, как и 100% форумчан.
Цены на квартиры будут падать на 5-10% за каждый месяц карантина, потом отрастать в 2 раза медленнее. В любом случае через год-полтора мы забудем этот карантин. Ну, не все из нас конечно))
Кухар говорит что курс до 30 не дойдет, и даже продает свою лекцию на этот счет за 200$.
Я ему верю
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investorkiev
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Додано: Нед 05 кві, 2020 01:26
1981й, тем более если вы пред видели падение недвижимости, то почему не заработали на этом?
Как минимум продать свое за 100, чтобы через полгода откупить за 50 лучшее.
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investorkiev
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Додано: Нед 05 кві, 2020 01:29
investorkiev написав: adeges написав:
Делать ремонт бусиком из польши абсолютно не реально.
я знаю нескольких людей, которые делали ремонт из Китая, и все реально.
Двое так поремонтировали свои частные дома, один - миниотель.
Летишь туда, там в Гуанджоу на ВДНХ ходишь и тыкаешь пальцами. Берешь все: офигенную "испанскую" плитку (вроде она и есть испанская - просто делается в Кетае), люстры "из Италии" и оттуда же дубовую мебель из массива дерева, и т.д. Все-все.
Дизайнер тебе посчитает вплоть до рулона обоев. Ну конечно берешь с небольшим запасом. Строительные смеси и в Киеве закупить можно.
Мне просто страшно представить результаты такого ремонта.
Мебель без замеров из Китая? Или дизайнер померяет? Так же двери и окна? Лестницу дубовую тоже на глаз? Краску мешали в Китае, привезли центнер, а потом оказалось, что оттенок не тот, что на раскладке?
Испанская плитка делается в Испании, итальянская в Италии. Ее лучше брать на распродажах в Украине. Для примера, я брал Венис Нару за 550, а сколько она в Гуанджоу? Паркет дубовый тоже китайский? Я брал по 390, а почем он в Китае?
Ладно, в общем ездят же люди на китайских машин, и некоторые даже довольны.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Нед 05 кві, 2020 01:34
adeges написав: investorkiev написав: adeges написав:
Делать ремонт бусиком из польши абсолютно не реально.
я знаю нескольких людей, которые делали ремонт из Китая, и все реально.
Двое так поремонтировали свои частные дома, один - миниотель.
Летишь туда, там в Гуанджоу на ВДНХ ходишь и тыкаешь пальцами. Берешь все: офигенную "испанскую" плитку (вроде она и есть испанская - просто делается в Кетае), люстры "из Италии" и оттуда же дубовую мебель из массива дерева, и т.д. Все-все.
Дизайнер тебе посчитает вплоть до рулона обоев. Ну конечно берешь с небольшим запасом. Строительные смеси и в Киеве закупить можно.
Мне просто страшно представить результаты такого ремонта.
Мебель без замеров из Китая? Или дизайнер померяет? Так же двери и окна? Лестницу дубовую тоже на глаз? Краску мешали в Китае, привезли центнер, а потом оказалось, что оттенок не тот, что на раскладке?
Испанская плитка делается в Испании, итальянская в Италии. Ее лучше брать на распродажах в Украине. Для примера, я брал Венис Нару за 550, а сколько она в Гуанджоу? Паркет дубовый тоже китайский? Я брал по 390, а почем он в Китае?
Ладно, в общем ездят же люди на китайских машин, и некоторые даже довольны.
Посмотрите Дневник Дизайнера. Там целая колоссальная индустрия на это работает. Подберут все. ВСЁ. Да, возможны косяки. Но с украинскими производителями их будет не меньше. И устранение проще тоже не будет.
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airmax78
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Додано: Нед 05 кві, 2020 01:45
Ну если вы считаете что за 390 грн/м взяли дубовый паркет, то я с вами спорить не буду. А вот rjkz поспорил бы однозначно.
На какой глаз? Дизайнер вам дает книгу дизайн проекта, там все по мили метрам расписано.
Или все ваши ремонты уровня долярчика (с тестем на выходных) или флая в цоколе?)))
ЗЫ: по поводу сделано в Италии.
Был в Венеции, хотел купить сувениры венецианского стекла. Кроме одной лавки, где стекло дув дует прямо при тебе за дурные деньги, все, ВСЕ сувениры из "венецианского стекла" - из Кетая.
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investorkiev
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Додано: Нед 05 кві, 2020 02:05
investorkiev написав:
Ой, не нагнетайте. Если вы не попадете в те 3%, и я в них не попаду, то все выживут.
С голоду не помрем.
Плохо по сути тем, у кого прямо нет даже лишних 1000-2000$, и тем у кого большие кредиты. Ну или бизнес с большими постоянными за тратами.
Я уже так в селе окопался, что полгода легко протяну тут, даже если заработок упадет до минимальных.
Потом все равно заново приедут понавези поступать в ВУЗы, штурмовать столицу, будут снимать квартиры. ДБК4 до строит свои недострои. Ну на год позже.
Вы тоже со своей галерой, уверен продержитесь, как и 100% форумчан.
Цены на квартиры будут падать на 5-10% за каждый месяц карантина, потом отрастать в 2 раза медленнее. В любом случае через год-полтора мы забудем этот карантин. Ну, не все из нас конечно))
Кухар говорит что курс до 30 не дойдет, и даже продает свою лекцию на этот счет за 200$.
Я ему верю
да никто из нас не умрет. почти. люди постоянно умирают, а тут пара тысяч на планету и ппц прямо случился.
и с голоду не помрем - в 90-е же не умерли.
я и говорю про люмпен - вам прикольно будет иметь деньги в нищей стране? без нормального выбора в магазинах, с регулярными грабежами и нищим населением?
кухар - либерал и этим все сказано. их теория уже даже не по швам трещит - она просто уже звучит как бред когда смотришь вокруг.
забъем на вискарь, что уже в этом году будет 40?
хотя про вас ходят нехорошие слухи про вискарь
жизнь не остановится - вопрос в ее качестве и уровне. я думаю он глобально оч сильно просядет, а у нас тем более.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
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jj1981ua
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