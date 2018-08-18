Додано: Нед 05 кві, 2020 01:23

jj1981ua написав: investorkiev написав: jj1981ua написав: adeges

а по сути ничего?

поумнее тебя, исходя из твоих постов о восстановлении экономики - мы еще падать не начали. либерального бреда наслушались ... а по сути ничего?поумнее тебя, исходя из твоих постов о восстановлении экономики - мы еще падать не начали. либерального бреда наслушались ...

мы с вами помнится давно спорили.



Ок, сейчас вот упадем. Предположим в 2 раза. Что лично вам с того? Что-то купите, на что не хватало денег еще месяц назад? Что именно? Однушки под аренду? Массажный салон? Порш каен битурбо трехлетку?

Где профит? мы с вами помнится давно спорили.Ок, сейчас вот упадем. Предположим в 2 раза. Что лично вам с того? Что-то купите, на что не хватало денег еще месяц назад? Что именно? Однушки под аренду? Массажный салон? Порш каен битурбо трехлетку?Где профит?

вы не поняли - я, как и все, от этого тоже проиграю. меньше большинства, но...

речь не о выигрыше, а о выживании в нашей стране.

а цены на кржн или еще на что-то - это просто следствие вы не поняли - я, как и все, от этого тоже проиграю. меньше большинства, но...речь не о выигрыше, а о выживании в нашей стране.а цены на кржн или еще на что-то - это просто следствие

Ой, не нагнетайте. Если вы не попадете в те 3%, и я в них не попаду, то все выживут.С голоду не помрем.Плохо по сути тем, у кого прямо нет даже лишних 1000-2000$, и тем у кого большие кредиты. Ну или бизнес с большими постоянными за тратами.Я уже так в селе окопался, что полгода легко протяну тут, даже если заработок упадет до минимальных.Потом все равно заново приедут понавези поступать в ВУЗы, штурмовать столицу, будут снимать квартиры. ДБК4 до строит свои недострои. Ну на год позже.Вы тоже со своей галерой, уверен продержитесь, как и 100% форумчан.Цены на квартиры будут падать на 5-10% за каждый месяц карантина, потом отрастать в 2 раза медленнее. В любом случае через год-полтора мы забудем этот карантин. Ну, не все из нас конечно))Кухар говорит что курс до 30 не дойдет, и даже продает свою лекцию на этот счет за 200$.Я ему верю