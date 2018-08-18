Додано: Нед 05 кві, 2020 02:05

investorkiev написав: Ой, не нагнетайте. Если вы не попадете в те 3%, и я в них не попаду, то все выживут.

С голоду не помрем.

Плохо по сути тем, у кого прямо нет даже лишних 1000-2000$, и тем у кого большие кредиты. Ну или бизнес с большими постоянными за тратами.



Я уже так в селе окопался, что полгода легко протяну тут, даже если заработок упадет до минимальных.



Потом все равно заново приедут понавези поступать в ВУЗы, штурмовать столицу, будут снимать квартиры. ДБК4 до строит свои недострои. Ну на год позже.

Вы тоже со своей галерой, уверен продержитесь, как и 100% форумчан.

Цены на квартиры будут падать на 5-10% за каждый месяц карантина, потом отрастать в 2 раза медленнее. В любом случае через год-полтора мы забудем этот карантин. Ну, не все из нас конечно))



Кухар говорит что курс до 30 не дойдет, и даже продает свою лекцию на этот счет за 200$.

Я ему верю Ой, не нагнетайте. Если вы не попадете в те 3%, и я в них не попаду, то все выживут.С голоду не помрем.Плохо по сути тем, у кого прямо нет даже лишних 1000-2000$, и тем у кого большие кредиты. Ну или бизнес с большими постоянными за тратами.Я уже так в селе окопался, что полгода легко протяну тут, даже если заработок упадет до минимальных.Потом все равно заново приедут понавези поступать в ВУЗы, штурмовать столицу, будут снимать квартиры. ДБК4 до строит свои недострои. Ну на год позже.Вы тоже со своей галерой, уверен продержитесь, как и 100% форумчан.Цены на квартиры будут падать на 5-10% за каждый месяц карантина, потом отрастать в 2 раза медленнее. В любом случае через год-полтора мы забудем этот карантин. Ну, не все из нас конечно))Кухар говорит что курс до 30 не дойдет, и даже продает свою лекцию на этот счет за 200$.Я ему верю

investorkiev написав: 1981й, тем более если вы пред видели падение недвижимости, то почему не заработали на этом?



Как минимум продать свое за 100, чтобы через полгода откупить за 50 лучшее. 1981й, тем более если вы пред видели падение недвижимости, то почему не заработали на этом?Как минимум продать свое за 100, чтобы через полгода откупить за 50 лучшее.

да никто из нас не умрет. почти. люди постоянно умирают, а тут пара тысяч на планету и ппц прямо случился.и с голоду не помрем - в 90-е же не умерли.я и говорю про люмпен - вам прикольно будет иметь деньги в нищей стране? без нормального выбора в магазинах, с регулярными грабежами и нищим населением?кухар - либерал и этим все сказано. их теория уже даже не по швам трещит - она просто уже звучит как бред когда смотришь вокруг.забъем на вискарь, что уже в этом году будет 40?хотя про вас ходят нехорошие слухи про вискарьжизнь не остановится - вопрос в ее качестве и уровне. я думаю он глобально оч сильно просядет, а у нас тем более.у меня нет актива которым можно играть, а деривативов для игры на понижение на кржн еще не придумали. и потом я в другом бизнесе. это как в анекдоте про еврея, банк и семечки.я в будущем планирую для семьи, от 4-х комнат и поцентрее. но еще не время покупать.