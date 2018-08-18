Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sg_comp написав:1. Это вам так хочется, на самом деле все будет зависеть от уровня безработицы, средней зарплаты, курса uah/usd, глубины падения ВВП и т.д. Когда закончится карантин, бизнесы начнут возвращаться к жизни, и цены так же быстро будут восстанавливаться. Посмотрите свежее видео с Кухарем https://www.youtube.com/watch?v=c9XN2BOlFwQ&t=6s 2. Условно у меня объект сдается за 10000 грн однушка, по вашим словам половина будет уходить на комуналку, т.е. 5000 грн вместо сегодняшней средней 1000 грн в месяц - разница в 5 раз. Такое возможно при резком росте курса в 5 раз скажем до 135 грн за доллар, и даже в этом случае комуналку будут поднимать в течении нескольких лет с ростом доходов населения. Это апокилиптический прогноз, если МВФ денег не дал и мы объявили дефолт. 3. 3% годовых можно получить как уменьшением стоимости аренды, так и увеличением стоимости квартиры. В мире достаточно мест, где аренда приносит больше 3% годовых, смотрите на табличку из numbeo (я не отсеивал неадекватные варианты если что) https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Приведу собственный пример: в горечей фазе конфликта в 2015 году продал однокомнатную квартиру в новострое на Нивках новострой 40 квадратов с частичным ремонтом за 55к$. Сейчас ситуация в стране сильно лучше, чем тогда - есть ЗВР, есть заробитчане, вырос экспорт в Европу - мой прогноз по сданым новостроям упадем на 10-15% максимум и в течении года цена восстановится. Посмотрим.
Бредятіна , "сітуация сільно лучше"... Тут весь київ на карантині, малому і середньому бізу кирдик, а у чувака "сильно лучше"
Походу рили мантри нові придумують, щоб з розуму не зійти.
Хорошая тема для голосовалки: кто думает, что текущий карантин и мировой финансовый кризис хуже для экономики Украины 2020 (когда есть ЗВР, заробитчане в ЕС, 40% экспорта идет в Европу, 190 тыс. IT специалистов, 200 тыс. моряков), чем горячий конфликт на востоке страны в 2015 году (пустые ЗВР, заробитчане в России, запрет России на импорт уркаинских товаров, население в депрессии после майдана, аннексии территорий и т.д.)? https://forms.gle/ZM17Q7bqAeN7siow6
investorkiev написав:Сам не верю что об этом думаю, но факт. Вижу что карантин затягивается, уже говорят о 15 мая. Аренда упала, и скидка на 25% - это по факту привести ее к текущей рыночной величине. Потом повышу. При чем, если вселить нового квартиранта, то цена -25% - это на полгода, до сезона, в лучшем случае. Если дать скидку действующим - то цена-25% - это на месяц/два, и потом сразу возврат к обычной цене, а осенью можно еще будет поднять: типа я ж вас поддержал в трудное время.
Колеблюсь конечно. Вроде логично, но очень тяжело осознать, что эти арендаторы будут жировать фактически за мой счет
Как я вижу ситуацию. Карантин прошелся по всем неравномерно. Кто-то сидит дома, кто-то получает те же деньги, что раньше. Кто-то снимает в верхнем сегменте и временно может перескочить в низший, кто-то в низшем из которого деваться некуда и куда едут из верхнего. Переезд для арендатора сопряжен с массой неудобств. От оплаты риелтора, до времени на все собрать-разложить. Поэтому, если он захочет сэкономить, ему проще поторговаться с текущим лендордом, чем молча съехать в аналогичный вариант. Следовательно не нужно бежать самому со скидками, а ждать предложения арендаторов. Для того, чтобы правильно их воспринимать, нужно мониторить рынок и смотреть насколько просели аналогичные варианты. В дешевом сегменте, например, я вообще проседания не вижу. Перед переговорами нужно выяснить состояние арендатора. Если им движет желание сэкономить, можно обсуждать скидки. Если нет денег и работы, просит отсрочку, тогда нужно понимать, что завтра они не появятся, и что ему (и вам) лучше чтобы он съехал и получил залог, который позволит вам расстаться полюбовно и ему какое-то время прожить, сняв дешевую комнату в общаге, или у родителей. В этих вариантах нужно не снижать цену, затягивая агонию, а вовремя расставаться для его же блага. Дальше квартира в пересдачу по текущей рыночной цене, или закрытая, если нет желания и возможности этим заниматься.
Не совсем согласен. Насчет скидки - если человек видит ситуацию под своим углом, если он видит какой-то горизонт и просит скидку - говорим. Если хочет отсрочку/рассрочку - это путь к плохому расставанию. Тогда лучше это сделать сразу.
sequence написав:так что xер на ту дополнительную квартиру, пока решил взять ж0повозку, да понадежнее. однако, посмотрим
даже смотреть нечего. покупайте новую машину и живите в удовольствие.
автопрому, в целом, совершенно безразлично, когда именно семья условного Владика купит дорогую машину. или сейчас, или потом. когда скопытившийся или, перефразируя классика, внезапно скопытившийся флэтлорд, всю жизнь потративший на выдавливание последних копеек с арендаторов, где-то с облаков будет наблюдать, как ровно через неделю после вступления в наследство его потомки сольют к чертям собачьим всё его наследие, купят условную A8 себе, X6 жене, сиськи любовнице и две гвоздички на кладбище.
Что-то напомнило... "Украл-выпил-в тюрьму-украл-выпил-в тюрьму. Ты - вор! Джентельмен удачи..." (с) Разный менталитет. Уж сколько я знаю лендлордов, ни у одного тяги к красивой жизни не наблюдаю. И насчет машин. Мне чей-то не парит ездить на 13 летней япошке (по глупости купил новую в салоне) с кучей царапин, треснутыми бамперами и заюзанным багажником (все что влазит в багажник или салон - вожу на своей, жаба давит платить за доставку. Машине еще года не было, когда я в багажник 70 штук кирпичей нагрузил - родственникам ремонт делал. Эти-же родственники уже 10 лет имеют простаивающий хрущ, но ничего не нагрузят в свое сокровище что-то грязное или тяжелое. Объяснение, что за эти 10 лет квартира заработала-бы на еще одну квартиру или машину не помогает. Когда делал ремонт последнего объекта, случился финансовый разрыв. И тут при выезде с базы, где загрузил полный багажник клеем для плитки, меня зацепила фура. Не сильно, но договрились за пловину стоимости ремонта, на месте взял порядка 700 баксов. Это помогло не снижать темп работ на объекте. Другой мой знакомый, у которого по финансовым вопросам тоже простаивает объект без отделки, все никак не мог понять, почему я не додавил чувака, чтобы он оплатил полностью ремонт. Но зато у него в семье 2 машины. Нафига? одной им -с головой. Столько, сколько они тратят на содержание машин хватило-бы чтобы сделать за эти годы ремонт и сдавать. Но кому-то "понты дороже денег" (с). То что у кого-то наследники окажутся идиотами, не означает, что лендлорд должен им становиться.
Yuri_T написав:Vlad442 проще? не нужно. вы не профессор в университете, а здесь не студенты первого курса.
зы. заработаете вы 0,5Х цены от аренды за 5 лет или нет - этого никто не знает. условный "я" уже сейчас буду ездить на новой машине, а через 4-5 лет пересяду по trade in в новый кузов. зыы. всё сказанное имеет смысл, конечно, при определённом уровне капитализации. например, от эквивалента 4-5 круш в аренде.
Vlad442 написав:Даже в этом случае, что лучше оставить ребенку, 30-летнюю однушку (которая 3 раза окуплась), или 30-летнюю А8?
Добавлю красок. Моему другу отец оставил 24 волгу 1978 года. 18 литров бензина расход. Но зато поставили ГБО. Когда-то это было сокровище и понты. Сейчас это пожиратель бабла на колесах, не имеющее ни материальной ни исторической ценности.
Yuri_T написав:... "ты шо, да за эти деньги можно ж купить 0,5 метра круши".
100%. Если у тебя в мыслях привычно заложено, что 5 лет обучения дитя в Германии - это жэж 1,5 круша, поход в ресторан - это 0,1 м2, а отдых в Испании аж 2м2, то вряд ли дети будет с благодарность будут воспринимать тебя в старости. Радоваться жизни можно тихо, но не как дядюшка Скрудж
не не совсем так. обучение дитя в германии на немецком языке - бесплатно.
investorkiev написав:Через 5-7 лет машина уже не радует, а раздражает: нужно где-то брать деньги и менять эту развалюху.
что значит "где-то брать"? работать. в том же месте, где накопили на круши. или где получается. плюс, Влад всех тут учит, что деньги от аренды создадут качество жизни. вот и накопите на трейд ин. 5 лет - вполне нормальный срок для замены. такой опытный, богатый киевский флэтлорд и чтобы не накопил за 5 лет на замену кузова?
арендаторам надо работать на новую машину лендлорда, а не лендлорду.