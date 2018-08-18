Додано: Нед 05 кві, 2020 04:36

Yuri_T написав: sequence написав: так что xер на ту дополнительную квартиру, пока решил взять ж0повозку, да понадежнее.

однако, посмотрим так что xер на ту дополнительную квартиру, пока решил взять ж0повозку, да понадежнее.однако, посмотрим

даже смотреть нечего. покупайте новую машину и живите в удовольствие.



автопрому, в целом, совершенно безразлично, когда именно семья условного Владика купит дорогую машину. или сейчас, или потом.

когда скопытившийся или, перефразируя классика, внезапно скопытившийся флэтлорд, всю жизнь потративший на выдавливание последних копеек с арендаторов, где-то с облаков будет наблюдать, как ровно через неделю после вступления в наследство его потомки сольют к чертям собачьим всё его наследие, купят условную A8 себе, X6 жене, сиськи любовнице и две гвоздички на кладбище. даже смотреть нечего. покупайте новую машину и живите в удовольствие.автопрому, в целом, совершенно безразлично, когда именно семья условного Владика купит дорогую машину. или сейчас, или потом.когда скопытившийся или, перефразируя классика, внезапно скопытившийся флэтлорд, всю жизнь потративший на выдавливание последних копеек с арендаторов, где-то с облаков будет наблюдать, как ровно через неделю после вступления в наследство его потомки сольют к чертям собачьим всё его наследие, купят условную A8 себе, X6 жене, сиськи любовнице и две гвоздички на кладбище.

Что-то напомнило..."Украл-выпил-в тюрьму-украл-выпил-в тюрьму. Ты - вор! Джентельмен удачи..." (с)Разный менталитет.Уж сколько я знаю лендлордов, ни у одного тяги к красивой жизни не наблюдаю.И насчет машин. Мне чей-то не парит ездить на 13 летней япошке (по глупости купил новую в салоне) с кучей царапин, треснутыми бамперами и заюзанным багажником (все что влазит в багажник или салон - вожу на своей, жаба давит платить за доставку.Машине еще года не было, когда я в багажник 70 штук кирпичей нагрузил - родственникам ремонт делал. Эти-же родственники уже 10 лет имеют простаивающий хрущ, но ничего не нагрузят в свое сокровище что-то грязное или тяжелое. Объяснение, что за эти 10 лет квартира заработала-бы на еще одну квартиру или машину не помогает.Когда делал ремонт последнего объекта, случился финансовый разрыв. И тут при выезде с базы, где загрузил полный багажник клеем для плитки, меня зацепила фура. Не сильно, но договрились за пловину стоимости ремонта, на месте взял порядка 700 баксов. Это помогло не снижать темп работ на объекте. Другой мой знакомый, у которого по финансовым вопросам тоже простаивает объект без отделки, все никак не мог понять, почему я не додавил чувака, чтобы он оплатил полностью ремонт. Но зато у него в семье 2 машины. Нафига? одной им -с головой. Столько, сколько они тратят на содержание машин хватило-бы чтобы сделать за эти годы ремонт и сдавать.Но кому-то "понты дороже денег" (с).То что у кого-то наследники окажутся идиотами, не означает, что лендлорд должен им становиться.