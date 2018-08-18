Vlad442 написав:

В продолжение дискуссии машина vs квартира под аренду. Напомню, что я продвигал идею, что как машина радует каждый день комфортом и статусом, так и чек с арендной платой радует возможностью его потратить на дополнительное качество жизни.Мнения разделились и только сейчас до меня дошло почему. Потому что психология наемного работника и капиталиста сильно отличается. Капиталист никогда не стал бы капиталистом, если бы не смог накопить первоначальный капитал, а всю прибыль тратил на личное потребление. У наемного работника в жизни красота и стабильность. Каждый месяц капает зарплата. Разорилась одна фирма, устроился на другую. Можно тратить, ведь завтра насыпят еще. Достаточно иметь подушку в виде трехмесячной зп и можно спать спокойно.У капиталиста совсем другое, намного более трепетное отношение к капиталу. Он знает, что как в анекдоте "так будет не всегда".ps Коррупционеров или "бизнесменов" попавших в струю и сделавших легкие деньги на каких-то потоках я не отношу к настоящим классическим капиталистам.