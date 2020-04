Додано: Нед 05 кві, 2020 07:30

Trast написав: airmax78 написав: Так че делать? Сливать за сколько дадут? Так че делать? Сливать за сколько дадут?

Зараз вже нічого не треба робити, бо зараз тільки куплять ті, хто чекає просадки ціни близько 20-30%, а з таким дісконтом ще втигнете продати.

Проблема зараз не в цьому, а в тому, що раніше квартиру перетворювали в доларову готівку для того щоб...

гіпер долара пересидіти гіпер долара пересидіти

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

