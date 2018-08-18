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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 05 кві, 2020 06:39
Vlad442 написав:
В продолжение дискуссии машина vs квартира под аренду. Напомню, что я продвигал идею, что как машина радует каждый день комфортом и статусом, так и чек с арендной платой радует возможностью его потратить на дополнительное качество жизни.
Мнения разделились и только сейчас до меня дошло почему. Потому что психология наемного работника и капиталиста сильно отличается. Капиталист никогда не стал бы капиталистом, если бы не смог накопить первоначальный капитал, а всю прибыль тратил на личное потребление. У наемного работника в жизни красота и стабильность. Каждый месяц капает зарплата. Разорилась одна фирма, устроился на другую. Можно тратить, ведь завтра насыпят еще. Достаточно иметь подушку в виде трехмесячной зп и можно спать спокойно.
У капиталиста совсем другое, намного более трепетное отношение к капиталу. Он знает, что как в анекдоте "так будет не всегда".
ps Коррупционеров или "бизнесменов" попавших в струю и сделавших легкие деньги на каких-то потоках я не отношу к настоящим классическим капиталистам.
Дополню картину.
Это не истина в последней инстанции, но некая вероятность имеется.
Пришли к пенсионному возрасту лендлорд и наемный работник.
ПФУ сказал гав.
И какие перспективы у обоих?
Один с "30 летней ауди", а второй с коллекцией условных круш.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 06:48
flyman написав: Рыба-сом написав: Прохожий написав:
и?
что не так?
Ну, подешевевшая нефть (потому что столько не надо => спрос падает => товар дешевеет), как и упавшая аренда в Киеве - это скорее индикатор неблагоприятной экономической ситуации
да кому та нєфть нада,
якщо на вулицю ніззя,
а якщо очінь хочіццо,
то в намордніку.
Долярчики здобули разом
.
"Тыц-пердыц" (с)
Это тут при чем?
Весь мир взаперти сидит.
Это Зе коронавирус на свободу выпустил?
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Додано: Нед 05 кві, 2020 06:59
Поступить на pre-master несложно, сложно перейти на следующий этап. Для этого надо сдать Toefl, показать свои языковые скиллы, сделать девальвацию диплома магистра и бакалавра (они частично засчитывают зачеты по предметам, которые ты сдал в Украине).
Это она такая "умная" или интервьюер?
Описанный процесс называется эвалюация
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Додано: Нед 05 кві, 2020 07:30
Trast написав: airmax78 написав:
Так че делать? Сливать за сколько дадут?
Зараз вже нічого не треба робити, бо зараз тільки куплять ті, хто чекає просадки ціни близько 20-30%, а з таким дісконтом ще втигнете продати.
Проблема зараз не в цьому, а в тому, що раніше квартиру перетворювали в доларову готівку для того щоб...
А зараз не зрозуміло, для чого щоб?
гіпер долара пересидіти
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 07:56
jj1981ua написав: investorkiev написав: jj1981ua написав:adeges
а по сути ничего?
поумнее тебя, исходя из твоих постов о восстановлении экономики - мы еще падать не начали. либерального бреда наслушались ...
мы с вами помнится давно спорили.
Ок, сейчас вот упадем. Предположим в 2 раза. Что лично вам с того? Что-то купите, на что не хватало денег еще месяц назад? Что именно? Однушки под аренду? Массажный салон? Порш каен битурбо трехлетку?
Где профит?
вы не поняли - я, как и все, от этого тоже проиграю. меньше большинства, но...
речь не о выигрыше, а о выживании в нашей стране.
а цены на кржн или еще на что-то - это просто следствие
так отож, це не зеро гейм, це мінус гейм.
а виграє той, хто надрукує та отримає докуя папірчиків і скупить ними тих кого збанкрутував.
а решті буде хєрово і дуже хєрово.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 07:58
investorkiev написав:
Ну если вы считаете что за 390 грн/м взяли дубовый паркет, то я с вами спорить не буду. А вот rjkz поспорил бы однозначно.
На какой глаз? Дизайнер вам дает книгу дизайн проекта, там все по мили метрам расписано.
Или все ваши ремонты уровня долярчика (с тестем на выходных) или флая в цоколе?)))
ЗЫ: по поводу сделано в Италии.
Был в Венеции, хотел купить сувениры венецианского стекла. Кроме одной лавки, где стекло дув дует прямо при тебе за дурные деньги, все, ВСЕ сувениры из "венецианского стекла" - из Кетая.
ну от не надо моє хоббі возводити в еталон
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 08:10
rjkz написав: flyman написав: Рыба-сом написав:
Ну, подешевевшая нефть (потому что столько не надо => спрос падает => товар дешевеет), как и упавшая аренда в Киеве - это скорее индикатор неблагоприятной экономической ситуации
да кому та нєфть нада,
якщо на вулицю ніззя,
а якщо очінь хочіццо,
то в намордніку.
Долярчики здобули разом
.
"Тыц-пердыц" (с)
Это тут при чем?
Весь мир взаперти сидит.
Это Зе коронавирус на свободу выпустил?
він з ним не бореться, а співробітничає (с) Жванєцкій
проблема в тому, що він піарщик шоумен, а не менеджер.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 10:22
investorkiev написав:
ЗЫ: по поводу сделано в Италии.
Был в Венеции, хотел купить сувениры венецианского стекла. Кроме одной лавки, где стекло дув дует прямо при тебе за дурные деньги, все, ВСЕ сувениры из "венецианского стекла" - из Кетая.
А Вы там точно были? Т.е. на острове Мурано не были и ничего не слышали?
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Додано: Нед 05 кві, 2020 10:30
airmax78 написав:
Зачем же Вы так со знакомыми? Как-то у меня в голове не складывается картина бизнес-класса с отваливающимся фасадом, %%30 которого уже зашиты пенопластом по облицовочному кирпичу, утыканный кондерами и с МОПами а-ля Оркада. Даже вид на Днепр, боюсь, не компенсирует этого.
P.S. Так что, Ваша рекомендация сливать за сколько дают?
Эир, вы здесь абсолютно не правы. Вы долбите как дятел в фасады и мопы, ну поймите же наконец то, что не всем оно нужно. Оболонская набережная, тем более в её современном исполнении, оттянет на себя любителей неспешных прогулок прямо у себя во во дворе. Ведь если мы сейчас говорим о придомовой территории, то в оазисе придомовая территория это весь парк Наталка. Как то говорил, что у меня знакомые просто помешаны на Об. набережной, даже после того как я их провёз по всем нормальным новостроям Киева они кивнули головой и взяли ещё одну видовую квартиру на Об.набережной.
А, и ещё из последних, в прошлом году ушли две квартиры в доме 12д, это даже не оазис, а дом начала 2000х, где то по 170-190 куе.
Не все такие такие эстеты как вы, не все готовы смотреть в трусы к соседу в рыбальском (так как расстояние между домами 26 метров) и слушать невообразимый гул поезда только потому, что красивенький фасад.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 10:37
investorkiev написав: adeges написав:
Делать ремонт бусиком из польши абсолютно не реально.
я знаю нескольких людей, которые делали ремонт из Китая, и все реально.
Двое так поремонтировали свои частные дома, один - миниотель.
Летишь туда, там в Гуанджоу на ВДНХ ходишь и тыкаешь пальцами. Берешь все: офигенную "испанскую" плитку (вроде она и есть испанская - просто делается в Кетае), люстры "из Италии" и оттуда же дубовую мебель из массива дерева, и т.д. Все-все.
Дизайнер тебе посчитает вплоть до рулона обоев. Ну конечно берешь с небольшим запасом. Строительные смеси и в Киеве закупить можно.
Дальше все это грузится в контейнер и привозится тебе под дом.
Есть куча фирм которые это тебе организуют, дадут проводника-переводчика, обеспечат логистику и таможенную очистку (или контрабас) за скромный процент.
Бусиком из Польщы будет существенно дешевле полюбому, потому что там в цене отсутствует хищное неэффективное коррупционное государство Украина, максимум - цена бензина и небольшой взнос в благотворительный фонд имени таможенного инспектора.
Жить в Украине и не покупать контрабас - это безумие.
Это лохотрон 2008 года, тогда так лохов заманивали турфирмы.
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