Додано: Нед 05 кві, 2020 10:30

airmax78 написав: Зачем же Вы так со знакомыми? Как-то у меня в голове не складывается картина бизнес-класса с отваливающимся фасадом, %%30 которого уже зашиты пенопластом по облицовочному кирпичу, утыканный кондерами и с МОПами а-ля Оркада. Даже вид на Днепр, боюсь, не компенсирует этого.

P.S. Так что, Ваша рекомендация сливать за сколько дают? Зачем же Вы так со знакомыми? Как-то у меня в голове не складывается картина бизнес-класса с отваливающимся фасадом, %%30 которого уже зашиты пенопластом по облицовочному кирпичу, утыканный кондерами и с МОПами а-ля Оркада. Даже вид на Днепр, боюсь, не компенсирует этого.P.S. Так что, Ваша рекомендация сливать за сколько дают?

Эир, вы здесь абсолютно не правы. Вы долбите как дятел в фасады и мопы, ну поймите же наконец то, что не всем оно нужно. Оболонская набережная, тем более в её современном исполнении, оттянет на себя любителей неспешных прогулок прямо у себя во во дворе. Ведь если мы сейчас говорим о придомовой территории, то в оазисе придомовая территория это весь парк Наталка. Как то говорил, что у меня знакомые просто помешаны на Об. набережной, даже после того как я их провёз по всем нормальным новостроям Киева они кивнули головой и взяли ещё одну видовую квартиру на Об.набережной.А, и ещё из последних, в прошлом году ушли две квартиры в доме 12д, это даже не оазис, а дом начала 2000х, где то по 170-190 куе.Не все такие такие эстеты как вы, не все готовы смотреть в трусы к соседу в рыбальском (так как расстояние между домами 26 метров) и слушать невообразимый гул поезда только потому, что красивенький фасад.