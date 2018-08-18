Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Ну если вы считаете что за 390 грн/м взяли дубовый паркет, то я с вами спорить не буду. А вот rjkz поспорил бы однозначно.
На какой глаз? Дизайнер вам дает книгу дизайн проекта, там все по мили метрам расписано.
Или все ваши ремонты уровня долярчика (с тестем на выходных) или флая в цоколе?)))
страшно далеки они от народа (С)
вы двери по дизайн-проекту ставили? или приходил такой дядька, столяр называется, и все ручками мерял? а мебель встроенную тоже по дизайн-проекту? или столяр из китая по скайпу все посчитал?
зы у меня жена архитектор, поэтому хватит уже втирать про дизайн-проекты и миллиметры, и не нужно беспокоится про качество моего ремонта ззы вот так выглядит еще необработанный паркет за 390. но как в том анекдоте - можно найти такой же и за 800 и чувствовать себя настоящим мужчиной. в любом случае паркет - это меньше 40% от полной стоимости. потому что есть еще фанера, клей для фанеры, клей для паркета, лак или масловоск и работа. и это дорого
мало того что это дорого, так ещё и нехуя непонятно зачем это??? может вы любитель механических патек филипов и волги 21-ой?
airmax78 написав:Зачем же Вы так со знакомыми? Как-то у меня в голове не складывается картина бизнес-класса с отваливающимся фасадом, %%30 которого уже зашиты пенопластом по облицовочному кирпичу, утыканный кондерами и с МОПами а-ля Оркада. Даже вид на Днепр, боюсь, не компенсирует этого. P.S. Так что, Ваша рекомендация сливать за сколько дают?
Эир, вы здесь абсолютно не правы. Вы долбите как дятел в фасады и мопы, ну поймите же наконец то, что не всем оно нужно. Оболонская набережная, тем более в её современном исполнении, оттянет на себя любителей неспешных прогулок прямо у себя во во дворе. Ведь если мы сейчас говорим о придомовой территории, то в оазисе придомовая территория это весь парк Наталка. Как то говорил, что у меня знакомые просто помешаны на Об. набережной, даже после того как я их провёз по всем нормальным новостроям Киева они кивнули головой и взяли ещё одну видовую квартиру на Об.набережной.
А, и ещё из последних, в прошлом году ушли две квартиры в доме 12д, это даже не оазис, а дом начала 2000х, где то по 170-190 куе.
Не все такие такие эстеты как вы, не все готовы смотреть в трусы к соседу в рыбальском (так как расстояние между домами 26 метров) и слушать невообразимый гул поезда только потому, что красивенький фасад.
Был вчера в Рыбальском. Красиво там. Жаль, конечно, что на фоне этого ПЦа сроки по Рыбальскому растянутся на долгие годы. Но 2 построенных дома - очень зачетные. Посмотрел ГС12Д.... Ну не знаю. Не смог бы заставить себя такое купить.
Vlad442 написав:В продолжение дискуссии машина vs квартира под аренду. Напомню, что я продвигал идею, что как машина радует каждый день комфортом и статусом, так и чек с арендной платой радует возможностью его потратить на дополнительное качество жизни.
Мнения разделились и только сейчас до меня дошло почему. Потому что психология наемного работника и капиталиста сильно отличается. Капиталист никогда не стал бы капиталистом, если бы не смог накопить первоначальный капитал, а всю прибыль тратил на личное потребление. У наемного работника в жизни красота и стабильность. Каждый месяц капает зарплата. Разорилась одна фирма, устроился на другую. Можно тратить, ведь завтра насыпят еще. Достаточно иметь подушку в виде трехмесячной зп и можно спать спокойно. У капиталиста совсем другое, намного более трепетное отношение к капиталу. Он знает, что как в анекдоте "так будет не всегда".
ps Коррупционеров или "бизнесменов" попавших в струю и сделавших легкие деньги на каких-то потоках я не отношу к настоящим классическим капиталистам.
Дополню картину. Это не истина в последней инстанции, но некая вероятность имеется. Пришли к пенсионному возрасту лендлорд и наемный работник. ПФУ сказал гав. И какие перспективы у обоих? Один с "30 летней ауди", а второй с коллекцией условных круш.
я знаю кучу наёмных работников которые имеют квартиру под сдачу.... вы какой то туповатый что ли...
investorkiev написав:Ну если вы считаете что за 390 грн/м взяли дубовый паркет, то я с вами спорить не буду. А вот rjkz поспорил бы однозначно.
На какой глаз? Дизайнер вам дает книгу дизайн проекта, там все по мили метрам расписано.
Или все ваши ремонты уровня долярчика (с тестем на выходных) или флая в цоколе?)))
страшно далеки они от народа (С)
вы двери по дизайн-проекту ставили? или приходил такой дядька, столяр называется, и все ручками мерял? а мебель встроенную тоже по дизайн-проекту? или столяр из китая по скайпу все посчитал?
зы у меня жена архитектор, поэтому хватит уже втирать про дизайн-проекты и миллиметры, и не нужно беспокоится про качество моего ремонта ззы вот так выглядит еще необработанный паркет за 390. но как в том анекдоте - можно найти такой же и за 800 и чувствовать себя настоящим мужчиной. в любом случае паркет - это меньше 40% от полной стоимости. потому что есть еще фанера, клей для фанеры, клей для паркета, лак или масловоск и работа. и это дорого
А чому просто не написати що паркет дійсно коштує набагато більше ніж 390 грн?
Щодо дверей. Я так ставив. Все просто. У дверей є розміри. Ніякі вусаті дядьки не приїздили. Це звичайний маркетинг:-) приїде дядька і тіпа потім не спригнеш:-) Дядько приходить і що каже? У Вас пройом по низу 93, по верху 95, і висота з однієї сторони 211 з іншої 210, а по середині гуля, тому під Ваш пройом ми зробим паралелепіпедні двері? Ні. Дядька казав а-ля необхідно прямокутник 210 на 90, брав х грошей чи не брав і йшов. А будівельники доробляли пройом. Так навіщо дядька, якщо Ви при виборі дверей берете спицифікацію і робите пройом. Зробили - вставили.Берете не криворуких будівельників що роблять стіни чітко під розміри, ставлять двері і все роблять так як треба.
В кінці кінців двері коштують набагато дорожче чим доробити під специфікацію дверей дверний пройом.
Зи. Все таки Ейр пише не про такі ремонти як на фотці. У Вас з ним різне смислове наповнення цього слова. Тим більше не бачу проблем розрахувати до мм елементи того ремонту, що на фото.
Щодо меблів. В Китаї, Італії, замовляють меблі що окремо стоять. Наприклад диван, шафа, кровать, декор. Я прям бачу, як привезли диван 3.40 на 1,70 і відправили його збільшувати чи зменшувати на 3см. Крім того Якось кухні італійські/німецькі продають?
Зи. Впевнений що Ваша дружина гарний архітектор, і якби було більше таких як вона, то ми б будували теж за тиждень лікарні, а не за 4 роки. Гарно зпроектували елементи, дали на різні заводи у виробництво, і на місці все швидко зібрали.
airmax78 написав:Зачем же Вы так со знакомыми? Как-то у меня в голове не складывается картина бизнес-класса с отваливающимся фасадом, %%30 которого уже зашиты пенопластом по облицовочному кирпичу, утыканный кондерами и с МОПами а-ля Оркада. Даже вид на Днепр, боюсь, не компенсирует этого. P.S. Так что, Ваша рекомендация сливать за сколько дают?
Эир, вы здесь абсолютно не правы. Вы долбите как дятел в фасады и мопы, ну поймите же наконец то, что не всем оно нужно. Оболонская набережная, тем более в её современном исполнении, оттянет на себя любителей неспешных прогулок прямо у себя во во дворе. Ведь если мы сейчас говорим о придомовой территории, то в оазисе придомовая территория это весь парк Наталка. Как то говорил, что у меня знакомые просто помешаны на Об. набережной, даже после того как я их провёз по всем нормальным новостроям Киева они кивнули головой и взяли ещё одну видовую квартиру на Об.набережной.
А, и ещё из последних, в прошлом году ушли две квартиры в доме 12д, это даже не оазис, а дом начала 2000х, где то по 170-190 куе.
Не все такие такие эстеты как вы, не все готовы смотреть в трусы к соседу в рыбальском (так как расстояние между домами 26 метров) и слушать невообразимый гул поезда только потому, что красивенький фасад.
Был вчера в Рыбальском. Красиво там. Жаль, конечно, что на фоне этого ПЦа сроки по Рыбальскому растянутся на долгие годы. Но 2 построенных дома - очень зачетные. Посмотрел ГС12Д.... Ну не знаю. Не смог бы заставить себя такое купить.
1) рыбальский в любом случае затянулся бы 2) знакомый там купил, сделал ремонт и уже живёт
sequence написав:так что xер на ту дополнительную квартиру, пока решил взять ж0повозку, да понадежнее. однако, посмотрим
даже смотреть нечего. покупайте новую машину и живите в удовольствие.
автопрому, в целом, совершенно безразлично, когда именно семья условного Владика купит дорогую машину. или сейчас, или потом. когда скопытившийся или, перефразируя классика, внезапно скопытившийся флэтлорд, всю жизнь потративший на выдавливание последних копеек с арендаторов, где-то с облаков будет наблюдать, как ровно через неделю после вступления в наследство его потомки сольют к чертям собачьим всё его наследие, купят условную A8 себе, X6 жене, сиськи любовнице и две гвоздички на кладбище.
Что-то напомнило... "Украл-выпил-в тюрьму-украл-выпил-в тюрьму. Ты - вор! Джентельмен удачи..." (с) Разный менталитет. Уж сколько я знаю лендлордов, ни у одного тяги к красивой жизни не наблюдаю. И насчет машин. Мне чей-то не парит ездить на 13 летней япошке (по глупости купил новую в салоне) с кучей царапин, треснутыми бамперами и заюзанным багажником (все что влазит в багажник или салон - вожу на своей, жаба давит платить за доставку. Машине еще года не было, когда я в багажник 70 штук кирпичей нагрузил - родственникам ремонт делал. Эти-же родственники уже 10 лет имеют простаивающий хрущ, но ничего не нагрузят в свое сокровище что-то грязное или тяжелое. Объяснение, что за эти 10 лет квартира заработала-бы на еще одну квартиру или машину не помогает. Когда делал ремонт последнего объекта, случился финансовый разрыв. И тут при выезде с базы, где загрузил полный багажник клеем для плитки, меня зацепила фура. Не сильно, но договрились за пловину стоимости ремонта, на месте взял порядка 700 баксов. Это помогло не снижать темп работ на объекте. Другой мой знакомый, у которого по финансовым вопросам тоже простаивает объект без отделки, все никак не мог понять, почему я не додавил чувака, чтобы он оплатил полностью ремонт. Но зато у него в семье 2 машины. Нафига? одной им -с головой. Столько, сколько они тратят на содержание машин хватило-бы чтобы сделать за эти годы ремонт и сдавать. Но кому-то "понты дороже денег" (с). То что у кого-то наследники окажутся идиотами, не означает, что лендлорд должен им становиться.
ты на низшей ступени развития, я уже продал две старые машины в которые грузил кирпичи и купил в салоне 2 новые. Математика простая: доставка дешевле чем задние амортизаторы или одна коррекция спины у вертеброневролога. Ты подрастёшь поймёшь.