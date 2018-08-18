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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3427342834293430>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 115
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
16%
18
знизяться на 10-25%
33%
38
знизяться на 25%-50%
26%
30
знизяться більше, ніж на 50%
15%
17
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 11:40

Рылся тут по Кортеру в соседних странах и нашел наш Оранж в Кишиневе))))
https://korter.md/ru/%D0%B6%D0%BA-vavil ... 1%91%D0%B2

А если серьезно, то вопрос не об этом. Вот почитал здешнюю публику, которая говорит что обвалу уж точно быть и квартиры будут копейки стоить и решил глянуть, а что там у наших братьев менее развитых, тоесть какие могут быть цены если мы скатимся на их уровень.
Беглый анализ цен в столицах менее развитых стран типа Грузии, Молдовы, Киргизии и Азербайджана показал что стоимость метра квадратного в новостройках на окраинах начинается в основном от 500-600 $ и идёт выше.
Ниже чем в Киргизии у нас быть не может, Киргизия это самое экономическое дно, до которого нам дойти будет очень сложно, боюсь что даже невозможно. Даже сейчас у нас цены не сильно выше чем в этом дне, что говорит или о том что у нас недвига сильно недооценивается или о том что её у нас настолько много, что она никому не нужна.
Но даже от 500$ это всего лишь уровень примерно 2016 года, который у нас уже был и очень быстро этот перекос был устранен рыночным путем.
Какие сейчас есть предпосылки что это повторится? Почему сейчас должно стать хуже чем тогда?
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 11:46

  investorkiev написав:
adeges написав:Зображення


Первый раз вижу, чтоб так странно расположили розетки. Зачем они там, в таких количествах, просветите.

розеток много не бывает
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 11:53

  Первый написав:
adeges написав:
с вот так выглядит еще необработанный паркет за 390. но как в том анекдоте - можно найти такой же и за 800 и чувствовать себя настоящим мужчиной. в любом случае паркет - это меньше 40% от полной стоимости. потому что есть еще фанера, клей для фанеры, клей для паркета, лак или масловоск и работа. и это дорого
Зображення

А чому просто не написати що паркет дійсно коштує набагато більше ніж 390 грн?

Щодо дверей. Я так ставив. Все просто.

Так получается, что это короткий наборной паркет, ещё даже не отциклёванный, и не вскрытый лаком? тогда объяснима цена 390.

Дверь внутрь?
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 11:57

  xio13 написав:А ти себе багатим рахуеш з доходом з 7 круш по 350$ ? Ой неможу

кратно 7ми))
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 11:59

  Унуноктий написав:1) рыбальский в любом случае затянулся бы 2) знакомый там купил, сделал ремонт и уже живёт

Уну, ты же говорил рыбальский обречён на недострой, некий Фукс всех должен был кинуть
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Щас много проплаченных статей о том что после карантина отложенный спрос и цены взлетят. Не взлетят, потому что по прогнозам аналитиков инвестбанка Bank of America, ВВП Украины в этом году может упасть на 5,6%, а в след году еще на 4-5%. Всплеск спроса возможен чоень краткосрочный, а затем обвал, т.к. безработица, падение реальных доходов населения, закрытие преприятий и фирм. Я работал в одной небольшой фирме по продаже продуктов питания, у них на балансе было штук 20 квартир в Киеве думаю как подушка на черный день. Думаю щас на рынок выльется огромный поток свободного жилья
AndrewMakarenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:38

  hume написав:
  Первый написав:
adeges написав:
с вот так выглядит еще необработанный паркет за 390. но как в том анекдоте - можно найти такой же и за 800 и чувствовать себя настоящим мужчиной. в любом случае паркет - это меньше 40% от полной стоимости. потому что есть еще фанера, клей для фанеры, клей для паркета, лак или масловоск и работа. и это дорого
Зображення

А чому просто не написати що паркет дійсно коштує набагато більше ніж 390 грн?

Щодо дверей. Я так ставив. Все просто.

Так получается, что это короткий наборной паркет, ещё даже не отциклёванный, и не вскрытый лаком? тогда объяснима цена 390.

Дверь внутрь?


какое отношение имеет цена паркета как материала к циклевке и лаку?

полная цена пола от исходной кривой стяжки 1650. Под ключ было бы 2100.
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:45

  hume написав:
  xio13 написав:А ти себе багатим рахуеш з доходом з 7 круш по 350$ ? Ой неможу

кратно 7ми))

Даже, если 7, как правильно считать 7*350 или 7*50000 (кстати, почему все думают, что в у него в портфеле одни только Круши)?
Кто богаче, человек с активами стоимостью 350 тыс, которые генерят пассивный доход в 2500 (и, возможно, есть основной доход, который позволил накопить на эти активы), или человек с минимальными накоплениями и зарплатой в 3000?

Насколько я понимаю, в классическом смысле богатство меряется не по ежемесячному доходу, а по стоимости активов. Можно ли назвать богатым (в условиях Украины) человека, у которого активов на 350 тыс? Можно. Даже в закредитованной Америке человек, у которого есть 350 тыс в банке, тоже не средний класс, а повыше.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:48

  jj1981ua написав:забъем на вискарь, что уже в этом году будет 40?
хотя про вас ходят нехорошие слухи про вискарь :lol:


я в будущем планирую для семьи, от 4-х комнат и поцентрее. но еще не время покупать.


да, трибека ...болище

а по поводу "не время" - какой маркер ждете для "время покупать" ? я вот прошлый год с лета смотрел на цены - они неожиданно начали расти. Вот до сих пор никто не объяснил внятно с чего рост пошел. Так и в следующий период предположу, что если не скатимся в рецессию по образцу Японии, то в какой-то момент произойдет подобный же разворот.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:49

  Унуноктий написав:нахрена он вообще нужен? залили соседи и уровень пи** невообразимый


только линолеум, только хард кор:) и плитка украинская

jedem seinen
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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