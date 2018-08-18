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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3427342834293430

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 115
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
16%
18
знизяться на 10-25%
33%
38
знизяться на 25%-50%
26%
30
знизяться більше, ніж на 50%
15%
17
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:50

  xio13 написав:
А ти себе багатим рахуеш з доходом з 7 круш по 350$ ? Ой неможу

7 круш папісят = 350 Куе
350 * 7 = 2450 уе., меньше даже чім мідл ІТ.
І те тут Мальдіви?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:50

  adeges написав:
  Унуноктий написав:нахрена он вообще нужен? залили соседи и уровень пи** невообразимый


только линолеум, только хард кор:) и плитка украинская

jedem seinen

обьясните мне потребительские свойства паркета которых нет у других материалов плиз
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:53

  Унуноктий написав:
  adeges написав:
  Унуноктий написав:нахрена он вообще нужен? залили соседи и уровень пи** невообразимый


только линолеум, только хард кор:) и плитка украинская

jedem seinen

обьясните мне потребительские свойства паркета которых нет у других материалов плиз

він дерев"яний, тіпа як рубль
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:57

  asin написав:7 квартир у человека))


...или в его воображении
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:01

  Santehnik написав:Рылся тут по Кортеру в соседних странах и нашел наш Оранж в Кишиневе))))
https://korter.md/ru/%D0%B6%D0%BA-vavil ... 1%91%D0%B2

А если серьезно, то вопрос не об этом. Вот почитал здешнюю публику, которая говорит что обвалу уж точно быть и квартиры будут копейки стоить и решил глянуть, а что там у наших братьев менее развитых, тоесть какие могут быть цены если мы скатимся на их уровень.
Беглый анализ цен в столицах менее развитых стран типа Грузии, Молдовы, Киргизии и Азербайджана показал что стоимость метра квадратного в новостройках на окраинах начинается в основном от 500-600 $ и идёт выше.
Ниже чем в Киргизии у нас быть не может, Киргизия это самое экономическое дно, до которого нам дойти будет очень сложно, боюсь что даже невозможно. Даже сейчас у нас цены не сильно выше чем в этом дне, что говорит или о том что у нас недвига сильно недооценивается или о том что её у нас настолько много, что она никому не нужна.
Но даже от 500$ это всего лишь уровень примерно 2016 года, который у нас уже был и очень быстро этот перекос был устранен рыночным путем.
Какие сейчас есть предпосылки что это повторится? Почему сейчас должно стать хуже чем тогда?

Новостройки - это не 100% КРЖН. Или ты думаешь что засцаный хрущ не может стоить дешевле 500 дол./м2?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:03

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

adeges написав:вот так выглядит еще необработанный паркет за 390. но как в том анекдоте - можно найти такой же и за 800 и чувствовать себя настоящим мужчиной. в любом случае паркет - это меньше 40% от полной стоимости. потому что есть еще фанера, клей для фанеры, клей для паркета, лак или масловоск и работа. и это дорого
Зображення


какое отношение имеет цена паркета как материала к циклевке и лаку?

полная цена пола от исходной кривой стяжки 1650. Под ключ было бы 2100.[/quote]

Ви маєте на увазі паркет це маленькі дерев’яні плашечки? Ну таке. Тоді за ті маленькі дровця 390 то дорого.

Паркет це заводське виготовлення виробу який монтується в приміщенні.
2100 грн за квадрат ... іпануться.

Наступного разу візьміть готовий під ключ виготовлений на заводі по 1500. З красивою фасочкою і саме того кольору і брашування яке потрібно.
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Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:08

  Унуноктий написав:
  adeges написав:
  Унуноктий написав:нахрена он вообще нужен? залили соседи и уровень пи** невообразимый


только линолеум, только хард кор:) и плитка украинская

jedem seinen

обьясните мне потребительские свойства паркета которых нет у других материалов плиз

а тебе с твоей мойкой кухонной за 20$ не один хрен? :mrgreen:

какой смысл перед такими как вы бисер метать ?..
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:14

  flyman написав:
  xio13 написав:
А ти себе багатим рахуеш з доходом з 7 круш по 350$ ? Ой неможу

7 круш папісят = 350 Куе
350 * 7 = 2450 уе., меньше даже чім мідл ІТ.
І те тут Мальдіви?


Так я всегда говорил, что лендлорд с 8-10 квартир является обычным пересичным, нормальная практика для куянына.
Вот 20-30 квартир - это уже более менее уровень «чуть выше мидла в ИТ».
investorkiev
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