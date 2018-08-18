Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А если серьезно, то вопрос не об этом. Вот почитал здешнюю публику, которая говорит что обвалу уж точно быть и квартиры будут копейки стоить и решил глянуть, а что там у наших братьев менее развитых, тоесть какие могут быть цены если мы скатимся на их уровень. Беглый анализ цен в столицах менее развитых стран типа Грузии, Молдовы, Киргизии и Азербайджана показал что стоимость метра квадратного в новостройках на окраинах начинается в основном от 500-600 $ и идёт выше. Ниже чем в Киргизии у нас быть не может, Киргизия это самое экономическое дно, до которого нам дойти будет очень сложно, боюсь что даже невозможно. Даже сейчас у нас цены не сильно выше чем в этом дне, что говорит или о том что у нас недвига сильно недооценивается или о том что её у нас настолько много, что она никому не нужна. Но даже от 500$ это всего лишь уровень примерно 2016 года, который у нас уже был и очень быстро этот перекос был устранен рыночным путем. Какие сейчас есть предпосылки что это повторится? Почему сейчас должно стать хуже чем тогда?
Новостройки - это не 100% КРЖН. Или ты думаешь что засцаный хрущ не может стоить дешевле 500 дол./м2?
adeges написав:вот так выглядит еще необработанный паркет за 390. но как в том анекдоте - можно найти такой же и за 800 и чувствовать себя настоящим мужчиной. в любом случае паркет - это меньше 40% от полной стоимости. потому что есть еще фанера, клей для фанеры, клей для паркета, лак или масловоск и работа. и это дорого
какое отношение имеет цена паркета как материала к циклевке и лаку?
полная цена пола от исходной кривой стяжки 1650. Под ключ было бы 2100.[/quote]
Ви маєте на увазі паркет це маленькі дерев’яні плашечки? Ну таке. Тоді за ті маленькі дровця 390 то дорого.
Паркет це заводське виготовлення виробу який монтується в приміщенні. 2100 грн за квадрат ... іпануться.
Наступного разу візьміть готовий під ключ виготовлений на заводі по 1500. З красивою фасочкою і саме того кольору і брашування яке потрібно.