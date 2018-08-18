Santehnik написав:

Рылся тут по Кортеру в соседних странах и нашел наш Оранж в Кишиневе))))А если серьезно, то вопрос не об этом. Вот почитал здешнюю публику, которая говорит что обвалу уж точно быть и квартиры будут копейки стоить и решил глянуть, а что там у наших братьев менее развитых, тоесть какие могут быть цены если мы скатимся на их уровень.Беглый анализ цен в столицах менее развитых стран типа Грузии, Молдовы, Киргизии и Азербайджана показал что стоимость метра квадратного в новостройках на окраинах начинается в основном от 500-600 $ и идёт выше.Ниже чем в Киргизии у нас быть не может, Киргизия это самое экономическое дно, до которого нам дойти будет очень сложно, боюсь что даже невозможно. Даже сейчас у нас цены не сильно выше чем в этом дне, что говорит или о том что у нас недвига сильно недооценивается или о том что её у нас настолько много, что она никому не нужна.Но даже от 500$ это всего лишь уровень примерно 2016 года, который у нас уже был и очень быстро этот перекос был устранен рыночным путем.Какие сейчас есть предпосылки что это повторится? Почему сейчас должно стать хуже чем тогда?