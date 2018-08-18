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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 34303431343234333434>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 116
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
16%
18
знизяться на 10-25%
33%
38
знизяться на 25%-50%
27%
31
знизяться більше, ніж на 50%
15%
17
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:56

  Первый написав:
AndrewMakarenko написав:Щас много проплаченных статей о том что после карантина отложенный спрос и цены взлетят. Не взлетят, потому что по прогнозам аналитиков инвестбанка Bank of America, ВВП Украины в этом году может упасть на 5,6%, а в след году еще на 4-5%. Всплеск спроса возможен чоень краткосрочный, а затем обвал, т.к. безработица, падение реальных доходов населения, закрытие преприятий и фирм. Я работал в одной небольшой фирме по продаже продуктов питания, у них на балансе было штук 20 квартир в Киеве думаю как подушка на черный день. Думаю щас на рынок выльется огромный поток свободного жилья


Я знайшов про 2021 рік ось таке

Прогноз на 2021 рік

Аналітики прогнозують, що до 2021 року в більшості регіонів економіка стрімко відновлюватиметься, у разі якщо поширення коронавірусу візьмуть під контроль до літа 2020-го, що допоможе уникнути глибокої фінансової кризи.
В BofA вважають, що в 2021 році ВВП України зросте на 7,4%, РФ — на 6,4%, Туреччини — 3,6%, Південної Африки — 3,2%, Ізраїлю — 4,5%, Польщі — 5%, Чехії — 7%, Угорщини — 4,6%, Румунії — 6%, Єгипту — 3,5%, Казахстану — 5,4%, Нігерії — 1,4%. А ось динаміка ВВП Саудівської Аравії стане гірше на 1,9%.


Про 2020


За даними банку, більше всього ВВП знизитися в Румунії (на 7%), Чехії (на 6,7%),Росії (5,6%), Польщі (4,5%), Угорщині (4%). Зниження ВВП Туреччини в свою чергу складе 2,3%, так як країна мала більш високий потенціал зростання після валютної кризи. Що стосується Єгипту та Саудівської Аравії, то в цих країнах ВВП зросте на 2,5% і 2,4% відповідно. Однак зростання останньої зумовлено дефіцитом бюджету і триватиме всього близько року



Fitch заявляет, что мировая экономика не востановится и не перейдет к росту до конца 2021г.
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/fitch-prognoziruet-glubokuyu-globalnuyu-retsessiyu-v-2020-godu

Прогноз Bank of America на 2020 по Украине
https://nv.ua/biz/economics/ekonomicheskiy-krizis-bank-ameriki-prognoziruet-padenie-vvp-ukrainy-na-5-6-novosti-ukrainy-50079698.html

Весь рост ВВП при Гройсмане и Гончаруке прошел на росте тарифов ЖКХ и цен на услуги при падающем производстве. После обвала цен на нефть и на газ весь этот рост быстро схлопнется.

ООН: Мировые цены на продовольствие упали из-за пандемии коронавируса
https://www.rbc.ua/rus/news/mirovye-tseny-prodovolstvie-upali-pandemii-1585991849.html

Не утешительные прогнозы, особенно для рынка недвижимости. Особенно огорчают цены на продовольствие - главная экспортная статья доходов Украины.
AndrewMakarenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

jj1981ua написав:
  Первый написав:Аграрная?
Так це графік того що перестали їсти?
Так наче ні. Трамп сказав що Грошей дадуть на їжу.

Чи буде 33 рік і будуть безплатно зерно забирати?
Не драматизуй. Піди в парк погуляй, поки можна:-)

нет никакого смысла отвечать по сути кривляющимся клоунам.
да, пойду с детьми в парк и без маски пока можно (спасибо отбитому боксеру педалику, клоуну и прочим невменяшкам из бродячего 95 квартала из правительства)


Не записуй мене в свої ряди. Мені це неприємно.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:00

  Первый написав:
adeges написав:вот так выглядит еще необработанный паркет за 390. но как в том анекдоте - можно найти такой же и за 800 и чувствовать себя настоящим мужчиной. в любом случае паркет - это меньше 40% от полной стоимости. потому что есть еще фанера, клей для фанеры, клей для паркета, лак или масловоск и работа. и это дорого
Зображення


какое отношение имеет цена паркета как материала к циклевке и лаку?

полная цена пола от исходной кривой стяжки 1650. Под ключ было бы 2100.


Ви маєте на увазі паркет це маленькі дерев’яні плашечки? Ну таке. Тоді за ті маленькі дровця 390 то дорого.

Паркет це заводське виготовлення виробу який монтується в приміщенні.
2100 грн за квадрат ... іпануться.

Наступного разу візьміть готовий під ключ виготовлений на заводі по 1500. З красивою фасочкою і саме того кольору і брашування яке потрібно.
Зображення[/quote]

если я бы был побогаче, то взял бы по 1500 и метровые бревна, а так 390+130 (лак)+150(циклевка и вскрытие лаком) = 670. больше не потянул
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jj1981ua написав:да, пойду с детьми в парк и без маски пока можно (спасибо отбитому боксеру педалику)

Вы не понимаете смысл карантина.
Маски нужны не для того, чтобы защитить вашу драгоценную жизнь - может вы перенесете болезнь легко и бессимптомно, заразив других, а для того, чтобы обрубить цепочки распространения инфекции. До тех пор, пока будут новые случае, карантин никто не снимет и все будут сидеть дома.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:03

  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:
adeges написав:Зображення




Первый раз вижу, чтоб так странно расположили розетки. Зачем они там, в таких количествах, просветите.

розеток много не бывает


И все таки, на кой там розетки?

Две внизу слева от батареи, и три внизу справа от батареи, и еще три над ними?
Итого 8 розеток вокруг батареи под окном.

Зачем они там? Какой замысел жены-дизайнера?
Просто хочу понять.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

adeges написав:
  Первый написав:
adeges написав:вот так выглядит еще необработанный паркет за 390. но как в том анекдоте - можно найти такой же и за 800 и чувствовать себя настоящим мужчиной. в любом случае паркет - это меньше 40% от полной стоимости. потому что есть еще фанера, клей для фанеры, клей для паркета, лак или масловоск и работа. и это дорого
Зображення


какое отношение имеет цена паркета как материала к циклевке и лаку?

полная цена пола от исходной кривой стяжки 1650. Под ключ было бы 2100.


Ви маєте на увазі паркет це маленькі дерев’яні плашечки? Ну таке. Тоді за ті маленькі дровця 390 то дорого.

Паркет це заводське виготовлення виробу який монтується в приміщенні.
2100 грн за квадрат ... іпануться.

Наступного разу візьміть готовий під ключ виготовлений на заводі по 1500. З красивою фасочкою і саме того кольору і брашування яке потрібно.
Зображення


если я бы был побогаче, то взял бы по 1500 и метровые бревна, а так 390+130 (лак)+150(циклевка и вскрытие лаком) = 670. больше не потянул[/quote]

Паркет по 670 під ключ? Норм. Але кажуть що такі плашечки клеїти на стяжку нізя. Тре на фанеру. Кажуть що це коштує теж грошей. Нічого не бачу поганого в здешевленні. Кожний використовує свої гроші. Проте Ви написали що Ваше рішення коштувало під 2000 грн.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:24

  jj1981ua написав:ну все очень же просто - конечно, я не знаю где будет дно и когда это будет, но этот график о безработных в сша четко наталкивает на мысль (это около 15% мирового ввп) https://twitter.com/ThingsWork/status/1 ... 36512?s=19
если у них так то как думаете будет у нас? мы же аграрная сверхдержава, импортирующая продукты питания и экпортирующая сырье. добавьте к этому абсолютно невменяемое управление - и увидите цены на недвигу...


Да в том то и дело, что у нас нет логики в ценах. Сейчас недвижка это способ заработка для тех, кто не верит в депозиты, ОВГЗ, ФР. И возможность легализации коррупционных доходов для прокуроров и всяких гордонов-дубинских. Убери эти подпорки, введи прогрессивный налог на квадратуру - этот колос осыпется и без кризиса и сбудется пророчество Франта.

Но вопрос был в другом - как понять, что "Оу, сейчас мы на дне, надо брать!" ?

Возможно кто-то, кто продавал на пике - ловил его и поймал может сказать что выступило маркером тогда?
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для тех кто против Путина, статья из Медузы:

https://meduza.io/feature/2020/04/03/ko ... ugn40bcBro


Для тех, кто за Путина - статья из страны.юа:
https://strana.ua/news/259422-koronavir ... demii.html

Статьи идентичны и являются переводом исследования МакКинзи, суть которого: если закончится в июне карантин - все будет нормально. Если продлится до осени и дальше - все будет ужасно.

Весь спор о падении цЕн не имеет смысла, пока мы не знаем главного фактора: как долго продлится карантин.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:28

  Vlad442 написав:
  jj1981ua написав:да, пойду с детьми в парк и без маски пока можно (спасибо отбитому боксеру педалику)

Вы не понимаете смысл карантина.
Маски нужны не для того, чтобы защитить вашу драгоценную жизнь - может вы перенесете болезнь легко и бессимптомно, заразив других, а для того, чтобы обрубить цепочки распространения инфекции. До тех пор, пока будут новые случае, карантин никто не снимет и все будут сидеть дома.

я не страдаю коронавирусом головного мозга (читай - тягой к полицейскому государству под полувымышленным предлогом). меньше ящика смотрите, больше мозг включайте.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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    Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:32

      investorkiev написав:
      flyman написав:
      xio13 написав:
    А ти себе багатим рахуеш з доходом з 7 круш по 350$ ? Ой неможу

    7 круш папісят = 350 Куе
    350 * 7 = 2450 уе., меньше даже чім мідл ІТ.
    І те тут Мальдіви?


    Так я всегда говорил, что лендлорд с 8-10 квартир является обычным пересичным, нормальная практика для куянына. У таких лендлордов уже может быть свой постоянный массажист и/или тренер, точно есть уборщица. Но повара/фудбаера у них точно нет.

    Вот 20-30 квартир - это уже более менее уровень «чуть выше мидла в ИТ». Тут уже можно начинать задумываться о сельском хоре.

    Мне нравится вариант нашего предводителя, Трибеки. Уровень лендлорда с 7 условными однушками не предполагает ни обладания специальными знаниями, обучения, сидения за компом по 12 часов в сутки итд. Мидл в ИТ - это человек-раб, который потратил минимум 5 личных лет на обучения итд. И возможно дальше его доходы будут угасать с мыслительной возможностью и появлением большего количества задротов на рынке.
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