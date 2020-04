Додано: Нед 05 кві, 2020 14:00

Первый написав: adeges написав: вот так выглядит еще необработанный паркет за 390. но как в том анекдоте - можно найти такой же и за 800 и чувствовать себя настоящим мужчиной. в любом случае паркет - это меньше 40% от полной стоимости. потому что есть еще фанера, клей для фанеры, клей для паркета, лак или масловоск и работа. и это дорого

вот так выглядит еще необработанный паркет за 390. но как в том анекдоте - можно найти такой же и за 800 и чувствовать себя настоящим мужчиной. в любом случае паркет - это меньше 40% от полной стоимости. потому что есть еще фанера, клей для фанеры, клей для паркета, лак или масловоск и работа. и это дорого



какое отношение имеет цена паркета как материала к циклевке и лаку?



полная цена пола от исходной кривой стяжки 1650. Под ключ было бы 2100. какое отношение имеет цена паркета как материала к циклевке и лаку?



Ви маєте на увазі паркет це маленькі дерев’яні плашечки? Ну таке. Тоді за ті маленькі дровця 390 то дорого.



Паркет це заводське виготовлення виробу який монтується в приміщенні.

2100 грн за квадрат ... іпануться.



Наступного разу візьміть готовий під ключ виготовлений на заводі по 1500. З красивою фасочкою і саме того кольору і брашування яке потрібно.

[/quote]



если я бы был побогаче, то взял бы по 1500 и метровые бревна, а так 390+130 (лак)+150(циклевка и вскрытие лаком) = 670. больше не потянул

