Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
AndrewMakarenko написав:Щас много проплаченных статей о том что после карантина отложенный спрос и цены взлетят. Не взлетят, потому что по прогнозам аналитиков инвестбанка Bank of America, ВВП Украины в этом году может упасть на 5,6%, а в след году еще на 4-5%. Всплеск спроса возможен чоень краткосрочный, а затем обвал, т.к. безработица, падение реальных доходов населения, закрытие преприятий и фирм. Я работал в одной небольшой фирме по продаже продуктов питания, у них на балансе было штук 20 квартир в Киеве думаю как подушка на черный день. Думаю щас на рынок выльется огромный поток свободного жилья
Я знайшов про 2021 рік ось таке
Прогноз на 2021 рік
Аналітики прогнозують, що до 2021 року в більшості регіонів економіка стрімко відновлюватиметься, у разі якщо поширення коронавірусу візьмуть під контроль до літа 2020-го, що допоможе уникнути глибокої фінансової кризи. В BofA вважають, що в 2021 році ВВП України зросте на 7,4%, РФ — на 6,4%, Туреччини — 3,6%, Південної Африки — 3,2%, Ізраїлю — 4,5%, Польщі — 5%, Чехії — 7%, Угорщини — 4,6%, Румунії — 6%, Єгипту — 3,5%, Казахстану — 5,4%, Нігерії — 1,4%. А ось динаміка ВВП Саудівської Аравії стане гірше на 1,9%.
Про 2020
За даними банку, більше всього ВВП знизитися в Румунії (на 7%), Чехії (на 6,7%),Росії (5,6%), Польщі (4,5%), Угорщині (4%). Зниження ВВП Туреччини в свою чергу складе 2,3%, так як країна мала більш високий потенціал зростання після валютної кризи. Що стосується Єгипту та Саудівської Аравії, то в цих країнах ВВП зросте на 2,5% і 2,4% відповідно. Однак зростання останньої зумовлено дефіцитом бюджету і триватиме всього близько року
Первый написав:Аграрная? Так це графік того що перестали їсти? Так наче ні. Трамп сказав що Грошей дадуть на їжу.
Чи буде 33 рік і будуть безплатно зерно забирати? Не драматизуй. Піди в парк погуляй, поки можна:-)
нет никакого смысла отвечать по сути кривляющимся клоунам. да, пойду с детьми в парк и без маски пока можно (спасибо отбитому боксеру педалику, клоуну и прочим невменяшкам из бродячего 95 квартала из правительства)
adeges написав:вот так выглядит еще необработанный паркет за 390. но как в том анекдоте - можно найти такой же и за 800 и чувствовать себя настоящим мужчиной. в любом случае паркет - это меньше 40% от полной стоимости. потому что есть еще фанера, клей для фанеры, клей для паркета, лак или масловоск и работа. и это дорого
какое отношение имеет цена паркета как материала к циклевке и лаку?
полная цена пола от исходной кривой стяжки 1650. Под ключ было бы 2100.
Ви маєте на увазі паркет це маленькі дерев’яні плашечки? Ну таке. Тоді за ті маленькі дровця 390 то дорого.
Паркет це заводське виготовлення виробу який монтується в приміщенні. 2100 грн за квадрат ... іпануться.
Наступного разу візьміть готовий під ключ виготовлений на заводі по 1500. З красивою фасочкою і саме того кольору і брашування яке потрібно. [/quote]
если я бы был побогаче, то взял бы по 1500 и метровые бревна, а так 390+130 (лак)+150(циклевка и вскрытие лаком) = 670. больше не потянул
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
jj1981ua написав:да, пойду с детьми в парк и без маски пока можно (спасибо отбитому боксеру педалику)
Вы не понимаете смысл карантина. Маски нужны не для того, чтобы защитить вашу драгоценную жизнь - может вы перенесете болезнь легко и бессимптомно, заразив других, а для того, чтобы обрубить цепочки распространения инфекции. До тех пор, пока будут новые случае, карантин никто не снимет и все будут сидеть дома.
adeges написав:вот так выглядит еще необработанный паркет за 390. но как в том анекдоте - можно найти такой же и за 800 и чувствовать себя настоящим мужчиной. в любом случае паркет - это меньше 40% от полной стоимости. потому что есть еще фанера, клей для фанеры, клей для паркета, лак или масловоск и работа. и это дорого
какое отношение имеет цена паркета как материала к циклевке и лаку?
полная цена пола от исходной кривой стяжки 1650. Под ключ было бы 2100.
Ви маєте на увазі паркет це маленькі дерев’яні плашечки? Ну таке. Тоді за ті маленькі дровця 390 то дорого.
Паркет це заводське виготовлення виробу який монтується в приміщенні. 2100 грн за квадрат ... іпануться.
Наступного разу візьміть готовий під ключ виготовлений на заводі по 1500. З красивою фасочкою і саме того кольору і брашування яке потрібно.
если я бы был побогаче, то взял бы по 1500 и метровые бревна, а так 390+130 (лак)+150(циклевка и вскрытие лаком) = 670. больше не потянул[/quote]
Паркет по 670 під ключ? Норм. Але кажуть що такі плашечки клеїти на стяжку нізя. Тре на фанеру. Кажуть що це коштує теж грошей. Нічого не бачу поганого в здешевленні. Кожний використовує свої гроші. Проте Ви написали що Ваше рішення коштувало під 2000 грн.
jj1981ua написав:ну все очень же просто - конечно, я не знаю где будет дно и когда это будет, но этот график о безработных в сша четко наталкивает на мысль (это около 15% мирового ввп) https://twitter.com/ThingsWork/status/1 ... 36512?s=19 если у них так то как думаете будет у нас? мы же аграрная сверхдержава, импортирующая продукты питания и экпортирующая сырье. добавьте к этому абсолютно невменяемое управление - и увидите цены на недвигу...
Да в том то и дело, что у нас нет логики в ценах. Сейчас недвижка это способ заработка для тех, кто не верит в депозиты, ОВГЗ, ФР. И возможность легализации коррупционных доходов для прокуроров и всяких гордонов-дубинских. Убери эти подпорки, введи прогрессивный налог на квадратуру - этот колос осыпется и без кризиса и сбудется пророчество Франта.
Но вопрос был в другом - как понять, что "Оу, сейчас мы на дне, надо брать!" ?
Возможно кто-то, кто продавал на пике - ловил его и поймал может сказать что выступило маркером тогда?
jj1981ua написав:да, пойду с детьми в парк и без маски пока можно (спасибо отбитому боксеру педалику)
Вы не понимаете смысл карантина. Маски нужны не для того, чтобы защитить вашу драгоценную жизнь - может вы перенесете болезнь легко и бессимптомно, заразив других, а для того, чтобы обрубить цепочки распространения инфекции. До тех пор, пока будут новые случае, карантин никто не снимет и все будут сидеть дома.
я не страдаю коронавирусом головного мозга (читай - тягой к полицейскому государству под полувымышленным предлогом). меньше ящика смотрите, больше мозг включайте.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
xio13 написав: А ти себе багатим рахуеш з доходом з 7 круш по 350$ ? Ой неможу
7 круш папісят = 350 Куе 350 * 7 = 2450 уе., меньше даже чім мідл ІТ. І те тут Мальдіви?
Так я всегда говорил, что лендлорд с 8-10 квартир является обычным пересичным, нормальная практика для куянына. У таких лендлордов уже может быть свой постоянный массажист и/или тренер, точно есть уборщица. Но повара/фудбаера у них точно нет.
Вот 20-30 квартир - это уже более менее уровень «чуть выше мидла в ИТ». Тут уже можно начинать задумываться о сельском хоре.
Мне нравится вариант нашего предводителя, Трибеки. Уровень лендлорда с 7 условными однушками не предполагает ни обладания специальными знаниями, обучения, сидения за компом по 12 часов в сутки итд. Мидл в ИТ - это человек-раб, который потратил минимум 5 личных лет на обучения итд. И возможно дальше его доходы будут угасать с мыслительной возможностью и появлением большего количества задротов на рынке.