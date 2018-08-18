Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Статьи идентичны и являются переводом исследования МакКинзи, суть которого: если закончится в июне карантин - все будет нормально. Если продлится до осени и дальше - все будет ужасно.
Весь спор о падении цЕн не имеет смысла, пока мы не знаем главного фактора: как долго продлится карантин.
да карантин - это просто избиение больного. наша экономика в ж... - ее нужно лечить, а не бить ногами (я рассматриваю карантин как умышленный вред экономике страны). но я вижу и плюсы - люди часто не понимают что идут в пропасть, их нужно довести до ручки. и это хорошо. лучше ужасный конец чем бесконечный ужас
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
jj1981ua написав:ну все очень же просто - конечно, я не знаю где будет дно и когда это будет, но этот график о безработных в сша четко наталкивает на мысль (это около 15% мирового ввп) https://twitter.com/ThingsWork/status/1 ... 36512?s=19 если у них так то как думаете будет у нас? мы же аграрная сверхдержава, импортирующая продукты питания и экпортирующая сырье. добавьте к этому абсолютно невменяемое управление - и увидите цены на недвигу...
Да в том то и дело, что у нас нет логики в ценах. Сейчас недвижка это способ заработка для тех, кто не верит в депозиты, ОВГЗ, ФР. И возможность легализации коррупционных доходов для прокуроров и всяких гордонов-дубинских. Убери эти подпорки, введи прогрессивный налог на квадратуру - этот колос осыпется и без кризиса и сбудется пророчество Франта.
Но вопрос был в другом - как понять, что "Оу, сейчас мы на дне, надо брать!" ?
Возможно кто-то, кто продавал на пике - ловил его и поймал может сказать что выступило маркером тогда?
когда квартиру купить сможет 5% - можно брать. остальные будут думать о еде, им не до недвиги. я, кстати, пока не уверен, что буду в этих 5%. все слишком резко меняется.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
Статьи идентичны и являются переводом исследования МакКинзи, суть которого: если закончится в июне карантин - все будет нормально. Если продлится до осени и дальше - все будет ужасно.
Весь спор о падении цЕн не имеет смысла, пока мы не знаем главного фактора: как долго продлится карантин.
да карантин - это просто избиение больного. наша экономика в ж... - ее нужно лечить, а не бить ногами (я рассматриваю карантин как умышленный вред экономике страны). но я вижу и плюсы - люди часто не понимают что идут в пропасть, их нужно довести до ручки. и это хорошо. лучше ужасный конец чем бесконечный ужас
От нашего восприятия ситуация не меняется.
Какая разница что вы видите в ситуации, если на этом не зарабатываете? (Это кстати не только про вас, и не только про карантин).
change_pm написав:Хотів би перефразувати - як той мідл ІТ назбирає 350 куе? За скіко років?
flyman написав:у нелінивого мідла через 2 роки буде 4куе, далі сам порахуєш...
Так, порахую...
1. Це все було до 2020 року. 2. Візьмемо період 10 років - з 2010 по 2020. 3. Наш Айті в Україні міг заробити за 10 років, ну тис 500-600 баксів. В 2019 рокі мав з.п. 4 куе в місяць. 4. Якщо наш айті все не спустив, не влип в овнобанках, "скряжка маленький" = то мабуть і має нерухомості на 350-400 тис баксів за 10 років.
jj1981ua написав:да карантин - это просто избиение больного. наша экономика в ж... - ее нужно лечить, а не бить ногами (я рассматриваю карантин как умышленный вред экономике страны). но я вижу и плюсы - люди часто не понимают что идут в пропасть, их нужно довести до ручки. и это хорошо. лучше ужасный конец чем бесконечный ужас
Так вильнолюди, которые не хотят задавить эпидемию, и избивают ногами экономику, заставляя всех сидеть дома, а не власть.
jj1981ua написав:да, пойду с детьми в парк и без маски пока можно (спасибо отбитому боксеру педалику)
Вы не понимаете смысл карантина. Маски нужны не для того, чтобы защитить вашу драгоценную жизнь - может вы перенесете болезнь легко и бессимптомно, заразив других, а для того, чтобы обрубить цепочки распространения инфекции. До тех пор, пока будут новые случае, карантин никто не снимет и все будут сидеть дома.