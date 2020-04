Додано: Нед 05 кві, 2020 14:38

change_pm написав: flyman написав: xio13 написав:

А ти себе багатим рахуеш з доходом з 7 круш по 350$ ? Ой неможу А ти себе багатим рахуеш з доходом з 7 круш по 350$ ? Ой неможу

7 круш папісят = 350 Куе

350 * 7 = 2450 уе., меньше даже чім мідл ІТ.

Хотів би перефразувати - як той мідл ІТ назбирає 350 куе? За скіко років? Хотів би перефразувати - як той мідл ІТ назбирає 350 куе? За скіко років?

у нелінивого мідла через 2 роки буде 4куе,

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/