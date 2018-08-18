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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3431343234333434>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 116
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
16%
18
знизяться на 10-25%
33%
38
знизяться на 25%-50%
27%
31
знизяться більше, ніж на 50%
15%
17
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:32

  investorkiev написав:Для тех кто против Путина, статья из Медузы:

https://meduza.io/feature/2020/04/03/ko ... ugn40bcBro


Для тех, кто за Путина - статья из страны.юа:
https://strana.ua/news/259422-koronavir ... demii.html

Статьи идентичны и являются переводом исследования МакКинзи, суть которого: если закончится в июне карантин - все будет нормально. Если продлится до осени и дальше - все будет ужасно.

Весь спор о падении цЕн не имеет смысла, пока мы не знаем главного фактора: как долго продлится карантин.

да карантин - это просто избиение больного. наша экономика в ж... - ее нужно лечить, а не бить ногами (я рассматриваю карантин как умышленный вред экономике страны).
но я вижу и плюсы - люди часто не понимают что идут в пропасть, их нужно довести до ручки. и это хорошо. лучше ужасный конец чем бесконечный ужас
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:35

      striped написав:
      jj1981ua написав:ну все очень же просто - конечно, я не знаю где будет дно и когда это будет, но этот график о безработных в сша четко наталкивает на мысль (это около 15% мирового ввп) https://twitter.com/ThingsWork/status/1 ... 36512?s=19
    если у них так то как думаете будет у нас? мы же аграрная сверхдержава, импортирующая продукты питания и экпортирующая сырье. добавьте к этому абсолютно невменяемое управление - и увидите цены на недвигу...


    Да в том то и дело, что у нас нет логики в ценах. Сейчас недвижка это способ заработка для тех, кто не верит в депозиты, ОВГЗ, ФР. И возможность легализации коррупционных доходов для прокуроров и всяких гордонов-дубинских. Убери эти подпорки, введи прогрессивный налог на квадратуру - этот колос осыпется и без кризиса и сбудется пророчество Франта.

    Но вопрос был в другом - как понять, что "Оу, сейчас мы на дне, надо брать!" ?

    Возможно кто-то, кто продавал на пике - ловил его и поймал может сказать что выступило маркером тогда?

    когда квартиру купить сможет 5% - можно брать. остальные будут думать о еде, им не до недвиги. я, кстати, пока не уверен, что буду в этих 5%. все слишком резко меняется.
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:37

      Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      AndrewMakarenko написав:

      Fitch заявляет, что мировая экономика не востановится и не перейдет к росту до конца 2021г.
      https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/fitch-prognoziruet-glubokuyu-globalnuyu-retsessiyu-v-2020-godu

      Прогноз Bank of America на 2020 по Украине
      https://nv.ua/biz/economics/ekonomicheskiy-krizis-bank-ameriki-prognoziruet-padenie-vvp-ukrainy-na-5-6-novosti-ukrainy-50079698.html

      Весь рост ВВП при Гройсмане и Гончаруке прошел на росте тарифов ЖКХ и цен на услуги при падающем производстве. После обвала цен на нефть и на газ весь этот рост быстро схлопнется.

      ООН: Мировые цены на продовольствие упали из-за пандемии коронавируса
      https://www.rbc.ua/rus/news/mirovye-tseny-prodovolstvie-upali-pandemii-1585991849.html

      Не утешительные прогнозы, особенно для рынка недвижимости. Особенно огорчают цены на продовольствие - главная экспортная статья доходов Украины.



      Ви написали.
      Зображення
      Ви написали що банк пише що в 2021 році економіка України впаде на 4-5%, Я спитав де таке написано оскільки кругом пишуть про ріст в 7+%
      Ви даєте посилання на нв.
      Там же

      Зображення


      Хлопці. Не додомуйте. Намагаєтеся бути об’єктивними - будьте. Або дописуйте що конкретно це Ваша най об’єктивніша думка, а не Банку.
      Всім процвітання!
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      Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:38

        change_pm написав:
        flyman написав:
        xio13 написав:
      А ти себе багатим рахуеш з доходом з 7 круш по 350$ ? Ой неможу

      7 круш папісят = 350 Куе
      350 * 7 = 2450 уе., меньше даже чім мідл ІТ.
      І те тут Мальдіви?


      Хотів би перефразувати - як той мідл ІТ назбирає 350 куе? За скіко років?

      у нелінивого мідла через 2 роки буде 4куе,
      далі сам порахуєш...
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      Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:38

        jj1981ua написав:
        investorkiev написав:Для тех кто против Путина, статья из Медузы:

      https://meduza.io/feature/2020/04/03/ko ... ugn40bcBro


      Для тех, кто за Путина - статья из страны.юа:
      https://strana.ua/news/259422-koronavir ... demii.html

      Статьи идентичны и являются переводом исследования МакКинзи, суть которого: если закончится в июне карантин - все будет нормально. Если продлится до осени и дальше - все будет ужасно.

      Весь спор о падении цЕн не имеет смысла, пока мы не знаем главного фактора: как долго продлится карантин.

      да карантин - это просто избиение больного. наша экономика в ж... - ее нужно лечить, а не бить ногами (я рассматриваю карантин как умышленный вред экономике страны).
      но я вижу и плюсы - люди часто не понимают что идут в пропасть, их нужно довести до ручки. и это хорошо. лучше ужасный конец чем бесконечный ужас

      От нашего восприятия ситуация не меняется.

      Какая разница что вы видите в ситуации, если на этом не зарабатываете? (Это кстати не только про вас, и не только про карантин).
      investorkiev
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      Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:41

        flyman написав:
        change_pm написав:
        flyman написав:7 круш папісят = 350 Куе
      350 * 7 = 2450 уе., меньше даже чім мідл ІТ.
      І те тут Мальдіви?


      Хотів би перефразувати - як той мідл ІТ назбирає 350 куе? За скіко років?

      у нелінивого мідла через 2 роки буде 4куе,
      далі сам порахуєш...


      Ок, в какой точке времени неленивый мидлИТ догонит по доходам/капитализации пересичного лендлорда с 20 однушками возле метро?
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      Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:55

        change_pm написав:Хотів би перефразувати - як той мідл ІТ назбирає 350 куе? За скіко років?

        flyman написав:у нелінивого мідла через 2 роки буде 4куе,
      далі сам порахуєш...

      Так, порахую...

      1. Це все було до 2020 року.
      2. Візьмемо період 10 років - з 2010 по 2020.
      3. Наш Айті в Україні міг заробити за 10 років, ну тис 500-600 баксів. В 2019 рокі мав з.п. 4 куе в місяць.
      4. Якщо наш айті все не спустив, не влип в овнобанках, "скряжка маленький" = то мабуть і має нерухомості на 350-400 тис баксів за 10 років.

      Чи ви багато таких айті знаєте???
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      Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:58

        investorkiev написав:Ок, в какой точке времени неленивый мидлИТ догонит по доходам/капитализации пересичного лендлорда с 20 однушками возле метро?

      Ніколи :)

      p.s. але треба почекати відповіді ескперта з айті...
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      Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:11

      Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

        jj1981ua написав:да карантин - это просто избиение больного. наша экономика в ж... - ее нужно лечить, а не бить ногами (я рассматриваю карантин как умышленный вред экономике страны).
      но я вижу и плюсы - люди часто не понимают что идут в пропасть, их нужно довести до ручки. и это хорошо. лучше ужасный конец чем бесконечный ужас

      Так вильнолюди, которые не хотят задавить эпидемию, и избивают ногами экономику, заставляя всех сидеть дома, а не власть.
      Vlad442
       
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      Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:14

        Vlad442 написав:
        jj1981ua написав:да, пойду с детьми в парк и без маски пока можно (спасибо отбитому боксеру педалику)

      Вы не понимаете смысл карантина.
      Маски нужны не для того, чтобы защитить вашу драгоценную жизнь - может вы перенесете болезнь легко и бессимптомно, заразив других, а для того, чтобы обрубить цепочки распространения инфекции. До тех пор, пока будут новые случае, карантин никто не снимет и все будут сидеть дома.

      карантин снимут уже 12 мая.
      Унуноктий
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