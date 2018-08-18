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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 кві, 2020 15:16
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Унуноктий
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Додано: Нед 05 кві, 2020 15:19
Унуноктий написав: Vlad442 написав: jj1981ua написав:
да, пойду с детьми в парк и без маски пока можно (спасибо отбитому боксеру педалику)
Вы не понимаете смысл карантина.
Маски нужны не для того, чтобы защитить вашу драгоценную жизнь - может вы перенесете болезнь легко и бессимптомно, заразив других, а для того, чтобы обрубить цепочки распространения инфекции. До тех пор, пока будут новые случае, карантин никто не снимет и все будут сидеть дома.
карантин снимут уже 12 мая.
Як казав муха, абаснуй?
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Додано: Нед 05 кві, 2020 15:30
Унуноктий написав: Vlad442 написав: jj1981ua написав:
да, пойду с детьми в парк и без маски пока можно (спасибо отбитому боксеру педалику)
Вы не понимаете смысл карантина.
Маски нужны не для того, чтобы защитить вашу драгоценную жизнь - может вы перенесете болезнь легко и бессимптомно, заразив других, а для того, чтобы обрубить цепочки распространения инфекции. До тех пор, пока будут новые случае, карантин никто не снимет и все будут сидеть дома.
карантин снимут уже 12 мая.
Если считать +10% от заразившихся каждый день, то 12 мая у нас будет Испания.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 15:32
investorkiev написав: flyman написав: change_pm написав:
Хотів би перефразувати - як той мідл ІТ назбирає 350 куе? За скіко років?
у нелінивого мідла через 2 роки буде 4куе,
далі сам порахуєш...
Ок, в какой точке времени неленивый мидлИТ догонит по доходам/капитализации пересичного лендлорда с 20 однушками возле метро?
легко за 10 років скирдування
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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