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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3431343234333434

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 116
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
16%
18
знизяться на 10-25%
33%
38
знизяться на 25%-50%
27%
31
знизяться більше, ніж на 50%
15%
17
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:16

  investorkiev написав:Для тех кто против Путина, статья из Медузы:

https://meduza.io/feature/2020/04/03/ko ... ugn40bcBro


Для тех, кто за Путина - статья из страны.юа:
https://strana.ua/news/259422-koronavir ... demii.html

Статьи идентичны и являются переводом исследования МакКинзи, суть которого: если закончится в июне карантин - все будет нормально. Если продлится до осени и дальше - все будет ужасно.

Весь спор о падении цЕн не имеет смысла, пока мы не знаем главного фактора: как долго продлится карантин.

12 мая закончится
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:19

  Унуноктий написав:
  Vlad442 написав:
  jj1981ua написав:да, пойду с детьми в парк и без маски пока можно (спасибо отбитому боксеру педалику)

Вы не понимаете смысл карантина.
Маски нужны не для того, чтобы защитить вашу драгоценную жизнь - может вы перенесете болезнь легко и бессимптомно, заразив других, а для того, чтобы обрубить цепочки распространения инфекции. До тех пор, пока будут новые случае, карантин никто не снимет и все будут сидеть дома.

карантин снимут уже 12 мая.


Як казав муха, абаснуй?
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:30

  Унуноктий написав:
  Vlad442 написав:
  jj1981ua написав:да, пойду с детьми в парк и без маски пока можно (спасибо отбитому боксеру педалику)

Вы не понимаете смысл карантина.
Маски нужны не для того, чтобы защитить вашу драгоценную жизнь - может вы перенесете болезнь легко и бессимптомно, заразив других, а для того, чтобы обрубить цепочки распространения инфекции. До тех пор, пока будут новые случае, карантин никто не снимет и все будут сидеть дома.

карантин снимут уже 12 мая.

Если считать +10% от заразившихся каждый день, то 12 мая у нас будет Испания.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:32

  investorkiev написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:
Хотів би перефразувати - як той мідл ІТ назбирає 350 куе? За скіко років?

у нелінивого мідла через 2 роки буде 4куе,
далі сам порахуєш...


Ок, в какой точке времени неленивый мидлИТ догонит по доходам/капитализации пересичного лендлорда с 20 однушками возле метро?

легко за 10 років скирдування
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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