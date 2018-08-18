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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 кві, 2020 15:19
Унуноктий написав: Vlad442 написав: jj1981ua написав:
да, пойду с детьми в парк и без маски пока можно (спасибо отбитому боксеру педалику)
Вы не понимаете смысл карантина.
Маски нужны не для того, чтобы защитить вашу драгоценную жизнь - может вы перенесете болезнь легко и бессимптомно, заразив других, а для того, чтобы обрубить цепочки распространения инфекции. До тех пор, пока будут новые случае, карантин никто не снимет и все будут сидеть дома.
карантин снимут уже 12 мая.
Як казав муха, абаснуй?
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Додано: Нед 05 кві, 2020 15:30
Унуноктий написав: Vlad442 написав: jj1981ua написав:
да, пойду с детьми в парк и без маски пока можно (спасибо отбитому боксеру педалику)
Вы не понимаете смысл карантина.
Маски нужны не для того, чтобы защитить вашу драгоценную жизнь - может вы перенесете болезнь легко и бессимптомно, заразив других, а для того, чтобы обрубить цепочки распространения инфекции. До тех пор, пока будут новые случае, карантин никто не снимет и все будут сидеть дома.
карантин снимут уже 12 мая.
Если считать +10% от заразившихся каждый день, то 12 мая у нас будет Испания.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 15:32
investorkiev написав: flyman написав: change_pm написав:
Хотів би перефразувати - як той мідл ІТ назбирає 350 куе? За скіко років?
у нелінивого мідла через 2 роки буде 4куе,
далі сам порахуєш...
Ок, в какой точке времени неленивый мидлИТ догонит по доходам/капитализации пересичного лендлорда с 20 однушками возле метро?
легко за 10 років скирдування
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 15:34
change_pm написав: change_pm написав:
Хотів би перефразувати - як той мідл ІТ назбирає 350 куе? За скіко років?
flyman написав:
у нелінивого мідла через 2 роки буде 4куе,
далі сам порахуєш...
Так, порахую...
1. Це все було до 2020 року.
2. Візьмемо період 10 років - з 2010 по 2020.
3. Наш Айті в Україні міг заробити за 10 років, ну тис 500-600 баксів. В 2019 рокі мав з.п. 4 куе в місяць.
4. Якщо наш айті все не спустив, не влип в овнобанках, "скряжка маленький" = то мабуть і має нерухомості на 350-400 тис баксів за 10 років.Чи ви багато таких айті знаєте???
а тут багато Трайбек із 20-30ма Крушами?
Чи звиздіти - не мішки тягати.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 15:35
Унуноктий написав: Vlad442 написав: jj1981ua написав:
да, пойду с детьми в парк и без маски пока можно (спасибо отбитому боксеру педалику)
Вы не понимаете смысл карантина.
Маски нужны не для того, чтобы защитить вашу драгоценную жизнь - может вы перенесете болезнь легко и бессимптомно, заразив других, а для того, чтобы обрубить цепочки распространения инфекции. До тех пор, пока будут новые случае, карантин никто не снимет и все будут сидеть дома.
карантин снимут уже 12 мая.
думаю, 12го знімуть Шми і Зе і Кли ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 15:37
BIGor написав:
Если считать +10% от заразившихся каждый день, то 12 мая у нас будет Испания.
Якщо +15%, то США?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 15:48
Унуноктий написав:
12 мая закончится
Как бы вместо окончания мы не увидели ужесточения (педалик авто собрался запретить)
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 15:58
flyman написав:
а тут багато Трайбек із 20-30ма Крушами?
а у тёти 20 круш?
скорее 20 камней в почках.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 16:09
change_pm написав:
Чи ви багато таких айті знаєте???
Такие есть. И купили квартиру в Тетрисе
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Додано: Нед 05 кві, 2020 16:11
foxluck написав: change_pm написав:
Чи ви багато таких айті знаєте???
Такие есть. И купили квартиру в Тетрисе
У Тетриса купленного за 1800 за метр есть шанс сохранить свою стоимость.
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