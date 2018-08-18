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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 34323433343434353436>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 116
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
16%
18
знизяться на 10-25%
33%
38
знизяться на 25%-50%
27%
31
знизяться більше, ніж на 50%
15%
17
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:19

  Унуноктий написав:
  Vlad442 написав:
  jj1981ua написав:да, пойду с детьми в парк и без маски пока можно (спасибо отбитому боксеру педалику)

Вы не понимаете смысл карантина.
Маски нужны не для того, чтобы защитить вашу драгоценную жизнь - может вы перенесете болезнь легко и бессимптомно, заразив других, а для того, чтобы обрубить цепочки распространения инфекции. До тех пор, пока будут новые случае, карантин никто не снимет и все будут сидеть дома.

карантин снимут уже 12 мая.


Як казав муха, абаснуй?
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:30

  Унуноктий написав:
  Vlad442 написав:
  jj1981ua написав:да, пойду с детьми в парк и без маски пока можно (спасибо отбитому боксеру педалику)

Вы не понимаете смысл карантина.
Маски нужны не для того, чтобы защитить вашу драгоценную жизнь - может вы перенесете болезнь легко и бессимптомно, заразив других, а для того, чтобы обрубить цепочки распространения инфекции. До тех пор, пока будут новые случае, карантин никто не снимет и все будут сидеть дома.

карантин снимут уже 12 мая.

Если считать +10% от заразившихся каждый день, то 12 мая у нас будет Испания.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:32

  investorkiev написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:
Хотів би перефразувати - як той мідл ІТ назбирає 350 куе? За скіко років?

у нелінивого мідла через 2 роки буде 4куе,
далі сам порахуєш...


Ок, в какой точке времени неленивый мидлИТ догонит по доходам/капитализации пересичного лендлорда с 20 однушками возле метро?

легко за 10 років скирдування
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:34

  change_pm написав:
  change_pm написав:Хотів би перефразувати - як той мідл ІТ назбирає 350 куе? За скіко років?

  flyman написав:у нелінивого мідла через 2 роки буде 4куе,
далі сам порахуєш...

Так, порахую...

1. Це все було до 2020 року.
2. Візьмемо період 10 років - з 2010 по 2020.
3. Наш Айті в Україні міг заробити за 10 років, ну тис 500-600 баксів. В 2019 рокі мав з.п. 4 куе в місяць.
4. Якщо наш айті все не спустив, не влип в овнобанках, "скряжка маленький" = то мабуть і має нерухомості на 350-400 тис баксів за 10 років.

Чи ви багато таких айті знаєте???

а тут багато Трайбек із 20-30ма Крушами?
Чи звиздіти - не мішки тягати.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:35

  Унуноктий написав:
  Vlad442 написав:
  jj1981ua написав:да, пойду с детьми в парк и без маски пока можно (спасибо отбитому боксеру педалику)

Вы не понимаете смысл карантина.
Маски нужны не для того, чтобы защитить вашу драгоценную жизнь - может вы перенесете болезнь легко и бессимптомно, заразив других, а для того, чтобы обрубить цепочки распространения инфекции. До тех пор, пока будут новые случае, карантин никто не снимет и все будут сидеть дома.

карантин снимут уже 12 мая.

думаю, 12го знімуть Шми і Зе і Кли ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:37

  BIGor написав:Если считать +10% от заразившихся каждый день, то 12 мая у нас будет Испания.

Якщо +15%, то США?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:48

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:12 мая закончится

Как бы вместо окончания мы не увидели ужесточения (педалик авто собрался запретить)
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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    Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:58

      flyman написав:а тут багато Трайбек із 20-30ма Крушами?

    а у тёти 20 круш?
    скорее 20 камней в почках.
    Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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    Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:09

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      change_pm написав:Чи ви багато таких айті знаєте???

    Такие есть. И купили квартиру в Тетрисе :)
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    Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:11

      foxluck написав:
      change_pm написав:Чи ви багато таких айті знаєте???

    Такие есть. И купили квартиру в Тетрисе :)

    У Тетриса купленного за 1800 за метр есть шанс сохранить свою стоимость.
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