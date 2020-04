Додано: Нед 05 кві, 2020 16:16

airmax78 написав: foxluck написав: change_pm написав: Чи ви багато таких айті знаєте??? Чи ви багато таких айті знаєте???

Такие есть. И купили квартиру в Тетрисе Такие есть. И купили квартиру в Тетрисе

У Тетриса купленного за 1800 за метр есть шанс сохранить свою стоимость. У Тетриса купленного за 1800 за метр есть шанс сохранить свою стоимость.

А в Тетрісі є кавалірки 12м2? А в Тетрісі є кавалірки 12м2?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/