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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3433343434353436>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 116
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
16%
18
знизяться на 10-25%
33%
38
знизяться на 25%-50%
27%
31
знизяться більше, ніж на 50%
15%
17
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:16

  airmax78 написав:
  foxluck написав:
  change_pm написав:Чи ви багато таких айті знаєте???

Такие есть. И купили квартиру в Тетрисе :)

У Тетриса купленного за 1800 за метр есть шанс сохранить свою стоимость.

А в Тетрісі є кавалірки 12м2?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:32

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  foxluck написав:Такие есть. И купили квартиру в Тетрисе :)

У Тетриса купленного за 1800 за метр есть шанс сохранить свою стоимость.

А в Тетрісі є кавалірки 12м2?

Нет, но можно сделать, если из какой-то квартиры сделать коммуналку.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:51

  Frant написав:
  Yuri_T написав:
  flyman написав:а тут багато Трайбек із 20-30ма Крушами?

а у тёти 20 круш?
скорее 20 камней в почках.

У тітки немає коштів, щоб привезти сантехніка в село за 50 км від Києва і відремонтувати водогін старого дерев'яного будинку. І вона щось базікає про 7 орендних квартир, які начебто є в її власності.


Чувак, ты оторван от жизни!
Сейчас карантин. Ходят слухи о запрете личных авто и перекрытия границ области.
Как сантехник из Киева доберется к тебе за 100км? Какой прайс ему заплатить за этот гемор и риск?

Где он тут достанет нехватающих деталей? Ведь его магазы все в Киеве. Мотрется туда-сюда еще раз?

Как?? На чем?
Оплатить ему такси в обе стороны, 100км*2?
Привезти на своем внедорожнике, убив целый день и загадив салон?
Франт, не тупи! Сейчас идет естественный отбор, если будешь тупить то рискуешь его не пройти.
Востаннє редагувалось investorkiev в Нед 05 кві, 2020 16:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:У Тетриса купленного за 1800 за метр есть шанс сохранить свою стоимость.

Я всегда опасался покупать на котловане. Поэтому цена на уже построеный была 2600 а не 1800 увы.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 17:01

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:У Тетриса купленного за 1800 за метр есть шанс сохранить свою стоимость.

А в Тетрісі є кавалірки 12м2?

Нет, но можно сделать, если из какой-то квартиры сделать коммуналку.

Цікаво з ким? Може Natt?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 17:02

  investorkiev написав:Ок, в какой точке времени неленивый мидлИТ догонит по доходам/капитализации пересичного лендлорда с 20 однушками возле метро?

  flyman написав:легко за 10 років скирдування

Охохо, продовжуй віщати, пан корейко... звісно ж тобі краще знати...
Як успіхи за 10 років? 350 куе Є?
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 17:03

  change_pm написав:
  investorkiev написав:Ок, в какой точке времени неленивый мидлИТ догонит по доходам/капитализации пересичного лендлорда с 20 однушками возле метро?

  flyman написав:легко за 10 років скирдування

Охохо, продовжуй віщати, пан корейко... звісно ж тобі краще знати...
Як успіхи за 10 років? 350 куе Є?

гигиги,
давай начнем отсчьот от 2021.
у 2031 отчітаюсь
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 17:09

  foxluck написав:
  change_pm написав:Чи ви багато таких айті знаєте???

Такие есть. И купили квартиру в Тетрисе :)

Супер! Я за Вас радію!

Коммент нижче одночасно і до Вас і не до Вас (до всіх).

Але питання було про 350куе = 7 Круш. Трибека ж не на вулиці живе, а в якомусь недоТетрисі. Тобто має недоТетріс + 7 Круш.

І тут один пан, експерт і шпеціалист у всьому каже, що мідл айті легко за 10 років може досягнути рівня Трибеки. Тобто буде мати недоТетріс +7 Круш, чи може у вашому випадку - Тетріс + 4-5 Круш.

То це ваш портрет чи ні? Є у когось такі знайомі з айті = мідл?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 17:12

  investorkiev написав:
  Frant написав:
  Yuri_T написав:а у тёти 20 круш?
скорее 20 камней в почках.

У тітки немає коштів, щоб привезти сантехніка в село за 50 км від Києва і відремонтувати водогін старого дерев'яного будинку. І вона щось базікає про 7 орендних квартир, які начебто є в її власності.


Чувак, ты оторван от жизни!
Сейчас карантин. Ходят слухи о запрете личных авто и перекрытия границ области.
Как сантехник из Киева доберется к тебе за 100км? Какой прайс ему заплатить за этот гемор и риск?

Где он тут достанет нехватающих деталей? Ведь его магазы все в Киеве. Мотрется туда-сюда еще раз?

Как?? На чем?
Оплатить ему такси в обе стороны, 100км*2?
Привезти на своем внедорожнике, убив целый день и загадив салон?
Франт, не тупи! Сейчас идет естественный отбор, если будешь тупить то рискуешь его не пройти.

а ты слышала Нина что есть сантехники на своих фольксвагенах транспортёрах или кадиках, забитых инструментами и запчастями) p/s/ представляю как ты сейчас воняешь)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 17:12

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:А в Тетрісі є кавалірки 12м2?

Нет, но можно сделать, если из какой-то квартиры сделать коммуналку.

Цікаво з ким? Може Natt?

Откуда у меня деньги? :roll: Кризис епта.
З.Ы. Твоя любовь к клеткам меня пугает.
Natt
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