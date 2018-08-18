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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 кві, 2020 16:16
airmax78 написав: foxluck написав: change_pm написав:
Чи ви багато таких айті знаєте???
Такие есть. И купили квартиру в Тетрисе
У Тетриса купленного за 1800 за метр есть шанс сохранить свою стоимость.
А в Тетрісі є кавалірки 12м2?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Нед 05 кві, 2020 16:32
flyman написав: airmax78 написав: foxluck написав:
Такие есть. И купили квартиру в Тетрисе
У Тетриса купленного за 1800 за метр есть шанс сохранить свою стоимость.
А в Тетрісі є кавалірки 12м2?
Нет, но можно сделать, если из какой-то квартиры сделать коммуналку.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 16:51
Frant написав: Yuri_T написав: flyman написав:
а тут багато Трайбек із 20-30ма Крушами?
а у тёти 20 круш?
скорее 20 камней в почках.
У тітки немає коштів, щоб привезти сантехніка в село за 50 км від Києва і відремонтувати водогін старого дерев'яного будинку. І вона щось базікає про 7 орендних квартир, які начебто є в її власності.
Чувак, ты оторван от жизни!
Сейчас карантин. Ходят слухи о запрете личных авто и перекрытия границ области.
Как сантехник из Киева доберется к тебе за 100км? Какой прайс ему заплатить за этот гемор и риск?
Где он тут достанет нехватающих деталей? Ведь его магазы все в Киеве. Мотрется туда-сюда еще раз?
Как?? На чем?
Оплатить ему такси в обе стороны, 100км*2?
Привезти на своем внедорожнике, убив целый день и загадив салон?
Франт, не тупи! Сейчас идет естественный отбор, если будешь тупить то рискуешь его не пройти.
Востаннє редагувалось investorkiev
в Нед 05 кві, 2020 16:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 16:53
airmax78 написав:
У Тетриса купленного за 1800 за метр есть шанс сохранить свою стоимость.
Я всегда опасался покупать на котловане. Поэтому цена на уже построеный была 2600 а не 1800 увы.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 17:01
airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав:
У Тетриса купленного за 1800 за метр есть шанс сохранить свою стоимость.
А в Тетрісі є кавалірки 12м2?
Нет, но можно сделать, если из какой-то квартиры сделать коммуналку.
Цікаво з ким? Може Natt?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 17:02
investorkiev написав:
Ок, в какой точке времени неленивый мидлИТ догонит по доходам/капитализации пересичного лендлорда с 20 однушками возле метро?
flyman написав:
легко за 10 років скирдування
Охохо, продовжуй віщати, пан корейко... звісно ж тобі краще знати...
Як успіхи за 10 років? 350 куе Є?
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Додано: Нед 05 кві, 2020 17:03
change_pm написав: investorkiev написав:
Ок, в какой точке времени неленивый мидлИТ догонит по доходам/капитализации пересичного лендлорда с 20 однушками возле метро?
flyman написав:
легко за 10 років скирдування
Охохо, продовжуй віщати, пан корейко... звісно ж тобі краще знати...
Як успіхи за 10 років? 350 куе Є?
гигиги,
давай начнем отсчьот от 2021.
у 2031 отчітаюсь
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 17:09
foxluck написав:
Такие есть
change_pm написав:
Чи ви багато таких айті знаєте???
. И купили квартиру в Тетрисе
Супер! Я за Вас радію!
Коммент нижче одночасно і до Вас і не до Вас (до всіх).
Але питання було про 350куе = 7 Круш. Трибека ж не на вулиці живе, а в якомусь недоТетрисі. Тобто має недоТетріс + 7 Круш.
І тут один пан, експерт і шпеціалист у всьому каже, що мідл айті легко за 10 років може досягнути рівня Трибеки. Тобто буде мати недоТетріс +7 Круш, чи може у вашому випадку - Тетріс + 4-5 Круш.
То це ваш портрет чи ні? Є у когось такі знайомі з айті = мідл?
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Додано: Нед 05 кві, 2020 17:12
investorkiev написав: Frant написав: Yuri_T написав:
а у тёти 20 круш?
скорее 20 камней в почках.
У тітки немає коштів, щоб привезти сантехніка в село за 50 км від Києва і відремонтувати водогін старого дерев'яного будинку. І вона щось базікає про 7 орендних квартир, які начебто є в її власності.
Чувак, ты оторван от жизни!
Сейчас карантин. Ходят слухи о запрете личных авто и перекрытия границ области.
Как сантехник из Киева доберется к тебе за 100км? Какой прайс ему заплатить за этот гемор и риск?
Где он тут достанет нехватающих деталей? Ведь его магазы все в Киеве. Мотрется туда-сюда еще раз?
Как?? На чем?
Оплатить ему такси в обе стороны, 100км*2?
Привезти на своем внедорожнике, убив целый день и загадив салон?
Франт, не тупи! Сейчас идет естественный отбор, если будешь тупить то рискуешь его не пройти.
а ты слышала Нина что есть сантехники на своих фольксвагенах транспортёрах или кадиках, забитых инструментами и запчастями) p/s/ представляю как ты сейчас воняешь)
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Додано: Нед 05 кві, 2020 17:12
flyman написав: airmax78 написав: flyman написав:
А в Тетрісі є кавалірки 12м2?
Нет, но можно сделать, если из какой-то квартиры сделать коммуналку.
Цікаво з ким? Може Natt?
Откуда у меня деньги?
Кризис епта.
З.Ы. Твоя любовь к клеткам меня пугает.
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