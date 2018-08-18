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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3433343434353436

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 116
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
16%
18
знизяться на 10-25%
33%
38
знизяться на 25%-50%
27%
31
знизяться більше, ніж на 50%
15%
17
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 17:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  investorkiev написав:
  flyman написав:у нелінивого мідла через 2 роки буде 4куе,
далі сам порахуєш...


Ок, в какой точке времени неленивый мидлИТ догонит по доходам/капитализации пересичного лендлорда с 20 однушками возле метро?

легко за 10 років скирдування
А ви мідл чи сіньор?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 17:19

  Faceless написав:А ви мідл чи сіньор?

SW Аріхітєкт
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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  #<1 ... 3433343434353436
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