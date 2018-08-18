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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 кві, 2020 17:16
flyman написав: investorkiev написав: flyman написав:
у нелінивого мідла через 2 роки буде 4куе,
далі сам порахуєш...
Ок, в какой точке времени неленивый мидлИТ догонит по доходам/капитализации пересичного лендлорда с 20 однушками возле метро?
легко за 10 років скирдування
А ви мідл чи сіньор?
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Faceless
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Додано: Нед 05 кві, 2020 17:19
Faceless написав:
А ви мідл чи сіньор?
SW Аріхітєкт
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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