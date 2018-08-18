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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3435343634373438>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 118
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
15%
18
знизяться на 10-25%
33%
39
знизяться на 25%-50%
27%
32
знизяться більше, ніж на 50%
14%
17
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 18:11

  investorkiev написав:Флай, не ожидал от тебя таких амбиций!
тем более что ты уже (пред)пенсионного возраста? уязвим для Коронавируса?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 18:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ха, в тєму КРЖН, з валютної вєтки таймкод на 1.46
#t=01m46s

Востаннє редагувалось flyman в Нед 05 кві, 2020 18:51, всього редагувалось 7 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 18:49

  flyman написав:
  Faceless написав:А ви мідл чи сіньор?

SW Аріхітєкт

Какая у вас среднегодовая зарплата после налогов и вычетов?

Не хотите говорить, скажите в общем, сколько получают люди на такой должности?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 18:53

  Vlad442 написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:А ви мідл чи сіньор?

SW Аріхітєкт

Какая у вас среднегодовая зарплата после налогов и вычетов?

Не хотите говорить, скажите в общем, сколько получают люди на такой должности?

Залежить як вмієш себе продати.

От для уявлення, як було ще донедавна:
https://jobs.dou.ua/salaries/

Як буде, без поняття, ринок переформатовується.

https://ebanoe.it/2020/04/01/epam-no-salary-review/
https://ebanoe.it/2020/04/02/intouch-mena-cyberchisel-review/
https://ebanoe.it/2020/04/02/lucky-labs-inside/
https://ebanoe.it/2020/03/31/attack-galleys/
Востаннє редагувалось flyman в Нед 05 кві, 2020 19:15, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:01

Можно просто цифру? Диапазон. От 1700 до 2300, например.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:04

  Vlad442 написав:Можно просто цифру? Диапазон. От 1700 до 2300, например.

NDA
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:06

  flyman написав:
  Vlad442 написав:Можно просто цифру? Диапазон. От 1700 до 2300, например.

NDA

Не понял. Расшифруйте.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:08

  Vlad442 написав:
  flyman написав:
  Vlad442 написав:Можно просто цифру? Диапазон. От 1700 до 2300, например.

NDA

Не понял. Расшифруйте.


соглашение о неразглашении
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:12

  Vlad442 написав:
  flyman написав:
  Vlad442 написав:Можно просто цифру? Диапазон. От 1700 до 2300, например.

NDA

Не понял. Расшифруйте.


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:15

  trololo написав:соглашение о неразглашении

Я же не выпытывал конкретную цифру с ипн и точной зарплатой.
Вилку на аналогичных позициях.
Потому что есть предприниматель в сфере питания, но это может быть как киоск с шаурмой, так и ресторан в центре. Прибыль отличается в разы.
Что бы понять одну и ту же должность мы имеем в виду. Образ Флая ни по доходам/тратам, ни по возрасту, ни по отношению к жизни никак не вяжется у меня с Software Architect в классическом понимании.
Vlad442
 
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