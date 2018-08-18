Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 кві, 2020 18:11
investorkiev написав:
Флай, не ожидал от тебя таких амбиций!
тем более что ты уже (пред)пенсионного возраста? уязвим для Коронавируса?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Нед 05 кві, 2020 18:48
ха, в тєму КРЖН, з валютної вєтки таймкод на 1.46
#t=01m46s
Востаннє редагувалось
flyman
в Нед 05 кві, 2020 18:51, всього редагувалось 7 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Нед 05 кві, 2020 18:49
flyman написав: Faceless написав:
А ви мідл чи сіньор?
SW Аріхітєкт
Какая у вас среднегодовая зарплата после налогов и вычетов?
Не хотите говорить, скажите в общем, сколько получают люди на такой должности?
Vlad442
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Додано: Нед 05 кві, 2020 18:53
Vlad442 написав: flyman написав: Faceless написав:
А ви мідл чи сіньор?
SW Аріхітєкт
Какая у вас среднегодовая зарплата после налогов и вычетов?
Не хотите говорить, скажите в общем, сколько получают люди на такой должности?
Залежить як вмієш себе продати.
От для уявлення, як було ще донедавна:
https://jobs.dou.ua/salaries/
Як буде, без поняття, ринок переформатовується.
https://ebanoe.it/2020/04/01/epam-no-salary-review/ https://ebanoe.it/2020/04/02/intouch-mena-cyberchisel-review/ https://ebanoe.it/2020/04/02/lucky-labs-inside/ https://ebanoe.it/2020/03/31/attack-galleys/
Востаннє редагувалось
flyman
в Нед 05 кві, 2020 19:15, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Нед 05 кві, 2020 19:01
Можно просто цифру? Диапазон. От 1700 до 2300, например.
Vlad442
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Додано: Нед 05 кві, 2020 19:04
Vlad442 написав:
Можно просто цифру? Диапазон. От 1700 до 2300, например.
NDA
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Нед 05 кві, 2020 19:06
flyman написав: Vlad442 написав:
Можно просто цифру? Диапазон. От 1700 до 2300, например.
NDA
Не понял. Расшифруйте.
Vlad442
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Додано: Нед 05 кві, 2020 19:08
Vlad442 написав: flyman написав: Vlad442 написав:
Можно просто цифру? Диапазон. От 1700 до 2300, например.
NDA
Не понял. Расшифруйте.
соглашение о неразглашении
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Додано: Нед 05 кві, 2020 19:12
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Нед 05 кві, 2020 19:15
trololo написав:
соглашение о неразглашении
Я же не выпытывал конкретную цифру с ипн и точной зарплатой.
Вилку на аналогичных позициях.
Потому что есть предприниматель в сфере питания, но это может быть как киоск с шаурмой, так и ресторан в центре. Прибыль отличается в разы.
Что бы понять одну и ту же должность мы имеем в виду. Образ Флая ни по доходам/тратам, ни по возрасту, ни по отношению к жизни никак не вяжется у меня с Software Architect в классическом понимании.
Vlad442
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