Додано: Нед 05 кві, 2020 19:19

Vlad442 написав: trololo написав: соглашение о неразглашении соглашение о неразглашении

Я же не выпытывал конкретную цифру с ипн и точной зарплатой.

Вилку на аналогичных позициях.

Потому что есть предприниматель в сфере питания, но это может быть как киоск с шаурмой, так и ресторан в центре. Прибыль отличается в разы.

Что бы понять одну и ту же должность мы имеем в виду. Образ Флая ни по доходам/тратам, ни по возрасту, ни по отношению к жизни никак не вяжется у меня с Software Architect в классическом понимании. Я же не выпытывал конкретную цифру с ипн и точной зарплатой.Вилку на аналогичных позициях.Что бы понять одну и ту же должность мы имеем в виду. Образ Флая ни по доходам/тратам, ни по возрасту, ни по отношению к жизни никак не вяжется у меня с Software Architect в классическом понимании.

Так і тут, можна бути в 23 тімлідом на шлюпці в Хацапетівці і гребти за $300 в місяць, а можна бути посереднім мідлом в корпо на 10000 осіб і офісом в Києві на 3000 і з.п. $2000+-.



Можна робити від проекта до проекта, по верхньому рейту, але недовго, і шукати нові проекти як тільки так і зразу.



А можна сидіти на рейту нижче ринкового роками і не паритися. Так і тут, можна бути в 23 тімлідом на шлюпці в Хацапетівці і гребти за $300 в місяць, а можна бути посереднім мідлом в корпо на 10000 осіб і офісом в Києві на 3000 і з.п. $2000+-.Можна робити від проекта до проекта, по верхньому рейту, але недовго, і шукати нові проекти як тільки так і зразу.А можна сидіти на рейту нижче ринкового роками і не паритися.

Востаннє редагувалось flyman в Нед 05 кві, 2020 19:23, всього редагувалось 2 разів.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/